NASA прогнозує історичне зростання рівня океану протягом найближчих 30 років: чим це загрожує

У найближче десятиліття НАСА збирається побудувати п'ять великих станцій спостереження і незабаром запустить на орбіту супутник, щоб уточнити отримані дані.

У звіті, який підготувала цільова група про підвищення рівня моря, до якої входить низка урядових агенцій, зокрема НАСА, а також Національне управління океанічних та атмосферних досліджень (НОАА), зробили висновок про те, що рівень моря вздовж узбережжя США в середньому підніметься від 25 до 30 сантиметрів вище за сьогоднішній рівень до 2050 року, повідомляє Space.

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"Наука дала ясну відповідь, і це означає, що настав час вжити заходів для вирішення цієї кліматичної кризи", — сказав адміністратор НАСА Білл Нельсон.

Дані звіту показують, що лише за 30 років висота океану може піднятися, так само як вона зросла за останні 100 років.

"Наука за останні 20 років розв'язала питання про те, що спричиняє ця зміна клімату — поведінка людини. Новий звіт спирається на попередні дослідження та підтверджує те, що ми знали весь цей час. Рівень моря продовжує підвищуватися з дуже тривожною швидкістю, і це ставить під загрозу життя людей у всьому світі", — каже Нельсон.

Звіт оновлює дані, отримані спочатку у 2017 році, і в ньому прогнозують рівень моря аж до 2150 року. Проте вперше у звіті прогнозують рівень моря лише на 30 років уперед; у ранніх звітах вивчали ефекти лише в триваліших тимчасових масштабах.

"Зміна клімату спричиняє підвищення рівня моря, підвищення температури поверхні океану та накопичення вологи в атмосфері. І всі ці фактори призводять до сильніших і руйнівніших штормів", — говорить Нельсон.

"Протягом наступного десятиліття НАСА має намір побудувати п'ять великих обсерваторій, щоб дати нам точне уявлення про те, що відбувається з атмосферою, льодом, сушею та водами", — уточнив Нельсон.

Агентство з топографії поверхневих вод та океану (SWOT) незабаром вперше надасть нам інформацію про висоту наших озер, річок та струмків на додаток до того, що ми знаємо про висоту морів. НАСА планує запустити апарат SWOT у листопаді, використовуючи ракету SpaceX Falcon 9.

"Інші агентства, що входять до складу цільової групи, а також адміністрація президента США серйозно налаштовані на продовження збору важливих даних та роботу щодо боротьби з наслідками зміни клімату. Реакція адміністрації Байдена-Гарріс на зміну клімату відповідає цій загрозі", — додав Нельсон.

Звіт цільової групи став тривожним дзвінком для Сполучених Штатів, але це тривожний дзвінок, який має позитивний бік. Він надає нам інформацію, необхідну для того, щоб діяти зараз, щоб забезпечити найкраще місце для себе в майбутньому.

Раніше Фокус повідомляв, що Антарктида зеленіє через зміну клімату. У Болівії не вистачає чистої прісної води. Також експерти вважають, що зміна клімату призведе до зубожіння одразу п'яти українських областей.