NASA прогнозирует исторический рост уровня океана в ближайшие 30 лет: чем это грозит

В ближайшее десятилетие НАСА собирается построить пять больших станций наблюдения, и вскоре запустит на орбиту спутник, чтобы уточнить полученные данные

В отчете, подготовленном целевой группой по повышению уровня моря, в которую входят ряд правительственных агентств, включая НАСА, а также Национальное управление океанических и атмосферных исследований (НОАА), сделан вывод о том, что уровень моря вдоль побережья США в среднем поднимется от 25 до 30 сантиметров выше сегодняшнего уровня к 2050 году, сообщает Space.

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"Наука дала ясный ответ, и это означает, что пришло время принять меры для решения этого климатического кризиса", — сказал администратор НАСА Билл Нельсон.

Данные отчета показывают, что всего за 30 лет высота океана может подняться так же, как она выросла за последние 100 лет.

"Наука за последние 20 лет решила вопрос о том, что вызывает это изменение климата — поведение человека. Новый отчет опирается на предыдущие исследования и подтверждает то, что мы знали все это время. Уровень моря продолжает повышаться с очень тревожной скоростью, и это ставит под угрозу жизнь людей во всем мире", — говорит Нельсон.

Отчет обновляет данные, первоначально полученные в 2017 году, и в нем прогнозируется уровень моря вплоть до 2150 года. Однако впервые в отчете прогнозируется уровень моря всего на 30 лет вперед; в более ранних отчетах изучались эффекты только в более длительных временных масштабах.

"Изменение климата вызывает повышение уровня моря, повышение температуры поверхности океана и накопление влаги в атмосфере. И все эти факторы приводят к более сильным и разрушительным штормам", — говорит Нельсон.

"В течение следующего десятилетия НАСА собирается построить пять больших обсерваторий, чтобы дать нам точное представление о том, что происходит с атмосферой, льдом, сушей и водами", — уточнил Нельсон.

Агентство по топографии поверхностных вод и океана (SWOT) вскоре впервые предоставит нам информацию о высоте наших озер, рек и ручьев в дополнение к тому, что мы знаем о высоте морей. НАСА планирует запустить аппарат SWOT в ноябре, используя ракету SpaceX Falcon 9.

"Другие агентства, входящие в состав целевой группы, а также администрация президента США серьезно настроены на продолжение сбора важных данных и работу по борьбе с последствиями изменения климата. Реакция администрации Байдена-Харриса на изменение климата соответствует этой угрозе", — добавил Нельсон.

Отчет целевой группы стал тревожным звонком для Соединенных Штатов, но это тревожный звонок, который несет в себе положительную сторону. Он предоставляет нам информацию, необходимую для того, чтобы действовать сейчас, чтобы обеспечить наилучшее положение для себя в будущем.

Ранее Фокус сообщал, что Антарктида зеленеет из-за изменения климата. В Боливии не хватает чистой пресной воды. Также эксперты считают, что изменение климата приведет к обнищанию сразу пяти украинских областей.