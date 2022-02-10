Ай, Кочабамба! Как началась первая война за воду в ХХІ веке и есть ли в ней победители

Климат в Латинской Америке очень изменчив в зависимости от региона. Здесь протекает одна из самых больших рек мира – Амазонка, формирующая гигантский водный бассейн, из которого питаются "легкие планеты" — тропические леса Амазонии. Но к западу простирается пустынная гористая местность, тянущаяся с севера на юг вдоль континента. На этом взгорье в Боливии давно живут люди. Чтобы обеспечить себя качественной питьевой водой, им нужно прилагать определенные усилия, ведь далеко не в каждой местности можно просто прийти к источнику и набрать из него воды. При этом в Боливии за последние 15 лет население увеличилось на 30%, и вдвое — за последние 30 лет.

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Для качественного обеспечения водой в некоторых регионах страны нужно возводить инженерную инфраструктуру. Это насосы, которые качают воду из скважин, дамбы, образующие водохранилища, водопроводы, которые перегоняют воду из других провинций. Все это требует серьезной организации и, конечно, денег.

[ + – ] Когда в 2016-2017 годах на страну надвинулась очередная засуха (следствие таяния ледников в Андах – 40% с начала века), возникла реальная угроза массовой гибели населения Боливии от жажды Фото: Pexels

В предыдущих статьях цикла "Войны за воду" мы рассматривали проблемы водораздела между разными государствами, административными единицами или племенами. Суть проблемы обычно заключается в том, что водоемы, являющиеся главным источником воды для миллионов жителей региона, контролируются другими (внешними) административными субъектами.

В Нигерии современные реалии, в том числе достижения медицины, наложились на традиционный средневековый уклад, что вылилось во впечатляющие темпы роста населения. Да и в целом несоответствие современных реалий традиционному жизненному строю в той или иной степени проходило через все ранее описанные конфликты.

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Природа проблем в Боливийской провинции Кочабамба другая. Здесь нет противостояния между разными племенами (как в Нигерии), нет конфликта между государствами, который может угрожать всему человечеству (как в Индостане) или взорвать региональную безопасность (как в Ферганской долине). Однако философия этого конфликта может затронуть каждого жителя планеты Земля, поскольку проблемы, вызвавшие водный кризис в богатом запасами нефти регионе, касаются именно современного мира и являются базовой проблемой "цивилизации золотого миллиарда".

Первая в XXI веке война за воду разразилась примерно 20 лет назад, и в основе ее лежит классический конфликт между правыми и левыми идеями. По сути, он начался еще в ХХ веке и продлился 5 лет. А его последствия являются полезной информацией для размышлений для всего мирового сообщества.

Все началось с экономического кризиса, который пережила Боливия после свержения диктатуры в 1982 году. Для преодоления ее последствий правительство обратилось за кредитом в Мировой банк, а условием получения денег явилась максимальная либерализация экономики. Это означало тотальную приватизацию, в том числе и водной инфраструктуры.

В департаменте Кочабамба техническая инфраструктура существенно отставала от роста потребностей населения (количество домохозяйств на протяжении 1976-2001 гг. выросло почти втрое). Как следствие, для 40% населения стала недоступна питьевая вода из крана — и они были вынуждены покупать чистую воду у перекупщиков, которые привозили ее цистернами из других регионов, но продавали в десять раз дороже.

Счастливчикам, подключенным к городской сети, вода подавалась только 4 часа в день.

В конце концов правительство приняло решение о передаче водных ресурсов в концессию. Условия были настолько сложными, что в конкурсе приняла участие только одна компания, которая должна была построить дамбу в обмен на гарантированную прибыль в размере 15% от оборота.

В результате для обеспечения компании гарантированной прибылью власти начали принимать законы, которые загоняли людей в монополию. В частности, ввели платное лицензирование на отбор любой воды. Запрещено было даже собирать дождевую воду!

В то же время компания-поставщик, пользуясь монопольным положением, подняла цены на воду на 35%. Для большинства жителей Кочабамбы такие тарифы означали, что за пользование водой они должны были отдавать 20% своего месячного дохода.

Таким образом, для большинства населения департамента питьевая вода стала труднодоступной роскошью. Это привело к протестам, которые растянулись на несколько месяцев и сопровождались столкновениями с полицией и жертвами среди протестующих. Результатом стало прекращение концессии.

Именно эти события СМИ и многие эксперты назвали первой войной за воду в ХХІ веке.

[ + – ] Февраль 2000 г. Жители Кочабамбы протестуют против очередного подорожания воды на 20% Фото: GettyImages.com

Однако точка не была поставлена: процедура национализации инфраструктуры затянулась, что привело к новой волне протестов в 2005 году. Вспыхнула так называемая Вторая война за воду в Кочабамбе. Массовые акции в этот раз охватили уже всю страну — на фоне всеобщего недовольства положением дел в стране. Так что водные протесты в Кочабамбе стали лишь ветвью всенародного недовольства.

Результатом стала смена власти в стране, причем президентом впервые был избран представитель коренного населения Боливии. Правительство национализировало нефте- и газодобычу, а также водные ресурсы страны.

[ + – ] На волне протестов президентом Боливии впервые был избран представитель коренного населения — Эво Моралес Фото: GettyImages.com

Казалось, все конфликты должны были завершиться, однако здесь проявилась вторая сторона медали. На смену агрессивному рынку с его безудержным стремлением к получению максимальной прибыли любой ценой, пришла бюрократия. Государственные и муниципальные структуры оказались довольно неповоротливыми. За неимением средств строительство водной инфраструктуры затягивалось, а население продолжало расти довольно высокими темпами. И когда в 2016-2017 годах на страну надвинулась очередная засуха (что является привычным явлением в регионе, однако на этот раз ученые отметили ее особую мощь — как следствие таяния ледников в Андах – 40% с начала века), возникла реальная угроза массовой гибели населения Боливии от жажды. Около 3 млн человек остались без доступа к питьевой воде. Только в режиме чрезвычайной ситуации и с помощью других стран власти Боливии удалось избежать ужасного сценария.

По состоянию на 2020 год доступа к чистой воде не имели 14% жителей Боливии (5% горожан и 22% жителей деревень). Хотя их количество с 2005 года уменьшилось, все же следует констатировать факт, что строительство инфраструктуры "не успевает" за темпами роста населения и негативными изменениями климата.

[ + – ] Уличный водопровод в Кочабамбе. Для многих это единственный доступ к воде Фото: GettyImages.com

Сейчас правительство Боливии строит планы по возведению в Кочабамбе масштабных водопроводов для перекачки воды из других, более обеспеченных этим ресурсом провинций. А пока что большинство населения провинции продолжает потреблять воду из цистерн, которую ловкие торговцы привозят грузовиками из других провинций и продают значительно дороже рыночной стоимости.

Так на примере отдельно взятого региона мы можем наблюдать, какую опасность могут вызвать крайности любого подхода к основам распределения ресурсов в современной цивилизации.

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Боливийское общество практически искоренило средневековые устои (небольшая часть индейского населения только добавляет культурный колорит и способствует туристической привлекательности региона). Никакая внешняя страна не грозит перекрытием воды или другим злоупотреблением водными ресурсами. Вместо этого в Кочабамбе мы наблюдаем традиционный конфликт современности – между богатыми и бедными.

Вопрос стоит о том, как гармонизировать постоянно растущие темпы прироста населения с ограниченностью природных ресурсов и темпами научно-технического прогресса. Ведь в регионе одновременно уменьшается количество водных ресурсов и растет их потребление. В то же время, государственные службы неспособны достаточно быстро и качественно наращивать водную инфраструктуру. Это могли бы сделать мощные транснациональные корпорации, однако за свои услуги они требуют высокую цену. Боливийское общество, приняв в 2009 году поправки к конституции, провозгласившие право на свободный доступ к воде, окончательно отвергли этот вариант на данном этапе исторического развития.

[ + – ] Небольшая часть индейского населения добавляет культурный колорит и способствует туристической привлекательности Боливии Фото: pexels.com

Исторический опыт указывает нам, что частное хозяйствование всегда эффективнее государственного (украинцы заплатили цену в миллионы жизней за этот эксперимент). Однако у частного хозяйствования тоже есть свои недостатки. Те, кто по определенным причинам не выдерживает темпа, который задает свободный рынок, оказываются за бортом, лишаясь благ цивилизации. В Кочабамбе это были люди, которые не смогли оплачивать водные тарифы в 2000-м году. Однако выбрав путь равного доступа к ресурсам, то бишь, государственного хозяйствования, население департамента получило парадоксальный результат. Значительная часть жителей региона все равно переплачивает за воду, однако средства оседают в карманах перекупщиков без каких-либо перспектив на их дальнейшее вливание в инфраструктуру региона — то есть, вылетают в трубу.

Вероятно, региону нужно отойти от крайностей и найти золотую середину. Если боливийцы найдут способ решения своих проблем, они станут примером для всего мира. Если нет – то не факт, что все они переживут следующую мощную засуху. А между тем по дорогам Боливии мчатся автоцистерны, заполненные питьевой водой…

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