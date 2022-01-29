Индия и Пакистан, все против всех: почему в ХХІ веке важно быть выше по течению

У Индии и Пакистана сложное общее прошлое и очень тревожное будущее. Две ядерные державы с общим населением почти 2 млрд человек готовы вот-вот вступить в битву за воду.

Регион Азиатской суши, который условно находится между Тихим и Индийским океанами – самая обитаемая в мире местность. Здесь проживает больше половины населения Земли. Однако уровень технологического развития и социальной организации общества в Индии, Пакистане, Бангладеш и других странах региона оставляют желать лучшего. Это приводит к низкому уровню жизни значительной части населения и дефициту в обеспечении базовых потребностей, в частности — в воде.

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Мы уже говорили, что Китай контролирует снабжение питьевой водой жителей региона. Однако ситуация в Индостане далеко не линейная: на самом деле, Индия, которая выглядит жертвой со стороны Китая, сама активно использует свое географическое положение и берет под контроль воды рек, которые вытекают с ее территории в сторону Пакистана. Кроме того, в самой Индии за гармоничное распределение водных ресурсов идет острая борьба между штатами — с перипетиями и страстями, достойными болливудских сериалов.

[ + – ] Обмеление Инда и Ганга, вызванное таянием ледников, приводит к конфликтам за воду и внутри Индии Фото: pexels.com

Пакистан и Индия начали конфликтовать почти сразу после обретения независимости в середине ХХ века. Покидая свои индийские колонии и проводя границы новых государств, британцы заложили несколько мин отсроченного действия. Основной сюжет конфликта разворачивается вокруг штата Кашмир, а важным базисом конфликта является разделение водных ресурсов. Сейчас водоснабжение Пакистана на 80% зависит от Индии. Это явилось следствием проведения границ, которые не учитывали географическое распределение водных ресурсов в этом засушливом регионе. В результате раздела Индостана на два государства река Инд оказалась в Пакистане, а Ганг — в Индии. Тем не менее, Инд питается водами с Гималайских ледников, которые находятся на территории Индии. В 1960 г. между странами был подписан договор, предусматривавший гармоничное распределение водных ресурсов одной из важнейших водных артерий региона. Однако за более чем полвека многое изменилось.

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За последние несколько десятилетий климатические изменения привели к высушиванию и без того почти пустынной территории. Водообеспечение Индостана снизилось вдвое. В таких условиях для правительства каждой из перенаселенных стран, как Индии, так и Пакистана, обеспечение водой именно своих граждан становится более приоритетным, чем выполнение любого международного договора. Реки Инд и Ганг стали уже не просто источником питьевой воды для населения, но и незаменимым источником воды для орошения сельскохозяйственных угодий (ирригационные системы Пакистана – самые крупные в мире; для их функционирования используется 70% водных ресурсов страны). Понятно, что отбор воды для полива полей сокращает полноводность реки и вредит водоснабжению соседей.

Правительство в Нью-Дели все чаще направляет воды из Инда и Ганга в свои обезвоженные регионы Пенджаб, Джаму и Кашмир. Это противоречит договору от 1960 года, который не нарушался даже во время активных фаз военных действий между странами — а они в ХХ в. вспыхивали неоднократно. Однако за последние пять лет Индия ставила под сомнение дальнейшее соблюдение соглашения с Пакистаном о воде. Происходило это в 2016 и 2019 годах, после вспышек насилия в Кашмире (стычки между пропакистанскими боевиками и индийскими военными привели даже к обмену артуадарами между государствами). Индия обвиняла в этом Пакистан и угрожала перекрыть ему воду. Исламабад отвечал сосредоточением войск вдоль границы между государствами. Оба раза вопрос удавалось решить дипломатическим путем. Однако будущее остается туманным.

[ + – ] Важным базисом конфликта между Индией и Пакистаном является разделение водных ресурсов Фото: pexels.com

Ученые прогнозируют, что к концу столетия количество воды в регионе уменьшится еще вдвое. Это приведет к опустошению Индостана, и тогда перед Нью-Дели встанет вопрос: подавать воду из контролируемых ею рек только своим гражданам или "позволить" ей течь в Пакистан.

Для Пакистана получение достаточного количества воды – вопрос жизни и смерти его аграрной сферы. В случае обмеления Инда и притоков Ганга от голода и жажды в двухсотмиллионном Пакистане погибнет около 45-50 млн человек.

Это потери не меньше, чем от применения оружия массового поражения. Так что двум ядерным государствам придется достаточно поработать в инженерно-техническом направлении, чтобы не доводить ситуацию до такого трансцендентного выбора. В противном случае

мир ожидает ядерная война за воду.

Обмеление Инда и Ганга, вызванное таянием ледников, приводит к конфликтам за воду и внутри Индии. Между двумя индийскими штатами Карнатака (население — более 60 млн человек) и Тамилнад (70 млн жителей) происходит конфликт, похожий на происходящий между двумя государствами. Причина — река Кавери, которая протекает через оба штата, берет свое начало на холмах Брахмагири и впадает в Бенгальский залив.

Вражда за воду между этими территориями началась еще в конце XIX века: тогда в регионе началась индустриализация и стали внедряться ирригационные системы. Природных запасов воды стало не хватать ни тамилам, ни жителям Карнатаки. В 1890 году была проведена первая конференция по цивилизованному распределению водных ресурсов, итоги которой должны были удовлетворить обе стороны.

Однако после обретения Индией независимости в 1947 году все договоры, которые были подписаны ранее, были аннулированы и конфликты между штатами Карнатака и Тамилнад начались с чистого листа.

Это была настоящая война за воду: с актами насилия и человеческими жертвами. С 1974 года арбитром в ситуации стал выступать Верховный суд Индии. В 2007 году он своим решением определил, сколько воды должен получать от реки Кавери каждый штат, однако ни один из них не остался доволен этим решением. Дело в том, что за это время индустриализация и урбанизация региона только усугубилась. Возросла и численность населения. Регион из-за форсированной индустриализации и засилья технологических производств стали называть индийской "Кремниевой долиной". Однако воды стало еще меньше.

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Департамент водных ресурсов штата Карнатака заявляет о малом количестве осадков, что способствует дефициту воды – в этой местности всего 55 дождливых дней в году. Вредят увлажнению земель чрезмерные выбросы химикатов и дамбы, сооруженные выше по течению. Поэтому власти штата вынуждены отбирать воду из реки с помощью ирригационных систем.

Похожая ситуация и в Тамилнаде, однако после отбора воды на территории штата Карнатака воды в реке остается еще меньше. В Тамилнаде растет смертность от самоубийств и болезней сердечно-сосудистой системы. Власти штата связывают это с нехваткой водных ресурсов: жажда убивает.

[ + – ] Воды в Индостане становится все меньше, а потребности в ней растут в бешеном темпе Фото: pexels.com

В этой ситуации федеральное правительство демонстрирует свое бессилие реально повлиять на ситуацию, а ученые прогнозируют только ухудшение ситуации.

Таким образом ситуация с водой в регионе движется в тупик. Воды становится все меньше, а потребности в ней растут в бешеном темпе.

На воде базируется экономика региона, а нехватка воды угрожает жизням десятков миллионов людей.

Наличие ядерного оружия в Пакистане и Индии присваивает потенциальному конфликту статус глобальной угрозы. Между тем, в самой Индии воду не могут поделить между собой две административные единицы, которые, несмотря на решения органов центральной власти, продолжают эгоистично эксплуатировать водные ресурсы, ставя под угрозу жизнь своих сограждан.

А что же наука, что же современные технологии? Все усилия науки и результаты технического прогресса направлены на увеличение потребления воды, а не на ее восстановление. Бесконтрольная вырубка лесов, таяние ледников, сверхбыстрая индустриализация региона, увеличение сети ирригационных систем в сочетании с естественным ростом населения ведут регион к катастрофе, который может сотрясти всю планету.