Індія та Пакистан, всі проти всіх: чому в ХХІ столітті важливо бути вище за течією

Індія та Пакистан мають складне спільне минуле та дуже тривожне майбутнє. Дві ядерні держави із загальним населенням майже 2 млрд людей готові ось-ось вступити в битву за воду.

Регіон Азійської суші, який умовно розташований між Тихим та Індійським океанами – найбільш заселена у світі місцевість. Тут мешкає більше половини населення Землі. Проте рівень технологічного розвитку та соціальної організації суспільства в Індії, Пакистані, Бангладеш та інших країнах регіону залишають бажати кращого. Це призводить до низького рівня життя значної частини населення та дефіциту в забезпеченні базових потреб, зокрема у воді.

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Ми вже говорили, що Китай контролює постачання питної води жителів регіону. Однак ситуація в Індостані далеко не лінійна: насправді Індія, яка має вигляд жертви з боку Китаю, сама активно використовує своє географічне положення та бере під контроль води річок, що випливають із її території в бік Пакистану. Крім того, у самій Індії за гармонійний розподіл водних ресурсів іде гостра боротьба між штатами — з перипетіями та пристрастями, гідними боллівудських серіалів.

[ + – ] Обміління Інду та Гангу, викликане таненням льодовиків, призводить до конфліктів за воду і всередині Індії. Фото: pexels.com

Пакистан та Індія почали конфліктувати майже відразу після здобуття незалежності в середині ХХ століття. Залишаючи свої індійські колонії та проводячи межі нових держав, британці заклали кілька мін відстроченої дії. Основний сюжет конфлікту розгортається навколо штату Кашмір, а важливим базисом конфлікту є розподіл водних ресурсів. Зараз водопостачання Пакистану на 80% залежить від Індії. Це стало наслідком проведення кордонів, які не враховували географічне розподілення водних ресурсів у цьому посушливому регіоні. У результаті поділу Індостану на дві держави річка Інд опинилася в Пакистані, а Ганг — в Індії. Тим не менш, Інд харчується водами з Гімалайських льодовиків, що розташовані на території Індії. У 1960 р. між країнами було підписано договір, що передбачав гармонійний розподіл водних ресурсів однієї з найважливіших водних артерій регіону. Проте за більш ніж пів століття багато що змінилося.

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За останні кілька десятиліть кліматичні зміни призвели до висушування і так майже пустельної території. Водозабезпечення Індостану знизилося вдвічі. У таких умовах для уряду кожної з перенаселених країн, як Індії, так і Пакистану, забезпечення водою саме своїх громадян стає пріоритетнішим за виконання будь-якого міжнародного договору. Річки Інд і Ганг стали вже не просто джерелом питної води для населення, а й незамінним джерелом води для зрошення сільськогосподарських угідь (іригаційні системи Пакистану – найбільші у світі; для їхнього функціонування використовується 70% водних ресурсів країни). Зрозуміло, що відбір води для поливу полів скорочує повноводність річки та шкодить водопостачанню сусідів.

Уряд у Нью-Делі дедалі частіше направляє води з Інду та Гангу до своїх зневоднених регіонів Пенджаб, Джаму та Кашмір. Це суперечить договору від 1960 року, який не порушувався навіть під час активних фаз воєнних дій між країнами – а вони у ХХ ст. спалахували неодноразово. Однак за останні п'ять років Індія ставила під сумнів подальше дотримання угоди з Пакистаном про воду. Відбувалося це у 2016 та 2019 роках, після спалахів насильства в Кашмірі (сутички між пропакистанськими бойовиками й індійськими військовими призвели навіть до обміну артуадарами між державами). Індія звинувачувала в цьому Пакистан і погрожувала перекрити йому воду. Ісламабад відповідав зосередженням військ уздовж кордону між державами. Обидва рази питання вдавалося вирішити дипломатичним шляхом. Однак майбутнє залишається туманним.

[ + – ] Важливим базисом конфлікту між Індією та Пакистаном є поділ водних ресурсів Фото: pexels.com

Учені прогнозують, що до кінця століття кількість води в регіоні зменшиться ще вдвічі. Це призведе до спустошення Індостану, і тоді перед Нью-Делі постає питання: подавати воду з контрольованих нею річок лише своїм громадянам або "дозволити" їй текти до Пакистану.

Для Пакистану отримання достатньої кількості води – питання життя та смерті його аграрної сфери. У разі обмілення Інду та приток Гангу від голоду та спраги у двохсотмільйонному Пакистані загине близько 45-50 млн людей.

Це не менше, ніж від застосування зброї масового ураження. Отже, двом ядерним державам доведеться достатньо попрацювати в інженерно-технічному напрямку, щоб не доводити ситуацію до такого трансцендентного вибору. В іншому випадку

на світ чекає ядерна війна за воду.

Обмілення Інду та Гангу, викликане таненням льодовиків, призводить до конфліктів за воду та всередині Індії. Між двома індійськими штатами Карнатака (населення — понад 60 млн осіб) і Тамілнад (70 млн жителів) відбувається конфлікт, схожий на те, що відбувається між двома державами. Причина — річка Кавері, яка протікає через обидва штати, бере свій початок на пагорбах Брахмагірі та впадає в Бенгальську затоку.

Ворожнеча за воду між цими територіями почалася ще наприкінці XIX століття: тоді в регіоні почалася індустріалізація, і почали впроваджуватись іригаційні системи. Природних запасів води не вистачало ні тамілам, ні жителям Карнатаки. У 1890 була проведена перша конференція з цивілізованого розподілу водних ресурсів, підсумки якої повинні були задовольнити обидві сторони.

Однак після здобуття Індією незалежності в 1947 році всі договори, які були підписані раніше, були анульовані, і конфлікти між штатами Карнатака та Тамілнад почалися з чистого листа.

Це була справжня війна за воду: з актами насильства та людськими жертвами. З 1974 року арбітром у ситуації став виступати Верховний суд Індії. У 2007 році він своїм рішенням визначив, скільки води має отримувати від річки Кавері кожен штат, проте жоден із них не залишився задоволеним цим рішенням. Справа в тому, що за цей час індустріалізація й урбанізація регіону лише посилилася. Зросла й чисельність населення. Регіон через форсовану індустріалізацію та засилля технологічних виробництв стали називати індійською "Кремнієвою долиною". Проте води поменшало.

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Департамент водних ресурсів штату Карнатака заявляє про малу кількість опадів, що сприяє дефіциту води, – у цій місцевості лише 55 дощових днів на рік. Шкодять зволоженню земель надмірні викиди хімікатів і греблі, споруджені вище за течією. Тому влада штату змушена відбирати воду з річки за допомогою іригаційних систем.

Схожа ситуація і в Тамілнаді, проте після відбору води на території штату Карнатака води в річці залишається ще менше. У Тамілнаді зростає смертність від самогубств і хвороб серцево-судинної системи. Влада штату пов'язує це з нестачею водних ресурсів: спрага вбиває.

[ + – ] Води в Індостані стає все менше, а потреби в ній зростають у шаленому темпі Фото: pexels.com

У цій ситуації федеральний уряд демонструє своє безсилля реально вплинути на ситуацію, а вчені прогнозують лише погіршення ситуації.

Таким чином, ситуація з водою в регіоні рухається в безвихідь. Води стає все менше, а потреби в ній зростають у шаленому темпі.

На воді базується економіка регіону, а нестача води загрожує життям десятків мільйонів людей.

Наявність ядерної зброї в Пакистані й Індії надає потенційному конфлікту статусу глобальної загрози. Тим часом у самій Індії воду не можуть поділити між собою дві адміністративні одиниці, які, незважаючи на рішення органів центральної влади, продовжують егоїстично експлуатувати водні ресурси, ставлячи під загрозу життя своїх співгромадян.

А що ж наука, що сучасні технології? Усі зусилля науки та результати технічного прогресу спрямовані збільшення споживання води, а не її відновлення. Безконтрольна вирубка лісів, танення льодовиків, надшвидка індустріалізація регіону, збільшення мережі іригаційних систем у поєднанні з природним зростанням кількості населення ведуть регіон до катастрофи, що може струснути всю планету.