Египет и Эфиопия готовятся к большой войне: что не поделили в Африке союзники России

На днях в Африке возникла новая военная коалиция — Эритрея, Египет и Сомали против Эфиопии. Эфиопия группирует бронетехнику на границе с Сомали, а непризнанное государство Сомалиленд предоставило эфиопам выход к морю — целый порт на берегу Аденского залива. Сомали, в свою очередь, заключила антиэфиопское соглашение с Египтом — и в эту страну уже прибыли от 5 до 10 тысяч египетских солдат. А еще на это все с непонятным пока что "выражением лица" смотрит Судан... Новые военные альянсы создаются не без причины: в Африке наступает новая большая война. За ресурсы, выход к морю и за питьевую воду. Фокус попытался оценить масштабы пожара, который вот-вот вспыхнет на берегах Аравийского и Красного морей.

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Как связаны новая война в Африке и проблемы БРИКС

Сдвиги в системе безопасности и управления происходят по всему миру, и богатая природными ресурсами Африка является одним из объектов противостояния между старыми мировыми лидерами и претендентами на господство. Новые местные элиты хотят перейти в статус субъектов если не мировой, то хотя бы африканской политики. Это способствует образованию новых региональных альянсов местных государств.

В столице Эритреи Асмаре состоялась встреча лидеров Египта, Сомали и самой Эритреи — страны сплотились против Эфиопии. И здесь вошли в конфликт не просто страны Африки. Вскоре может вспыхнуть война между двумя новыми членами БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани приняли участие новые страны, вступившие в организацию в этом году Фото: Getty Images

В недавнем саммите БРИКС, собравшемся в российской Казани, впервые приняли участие новые страны, вступившие в организацию с началом этого года. И сразу образование продемонстрировало проблемы единства своих членов — на встречу не прибыл лидер Саудовской Аравии. Однако это лишь видимая проблема мятежной организации, ведь еще между двумя новичками БРИКС вообще может разгореться настоящая война. Новый союз Египта, Сомали и Эритреи эксперты назвали Антиэфиопским альянсом. Самой весомой силой в нем может стать официальный Каир.

Фокус исследовал природу конфликта, который может вспыхнуть между Египтом и Эфиопией, и узнал, при чем здесь вода.

Президент Эритреи Исаяс Афверки провел переговоры со своим египетским коллегой Абдулом Фаттахом ас-Сиси и президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом в Асмаре

Египет и Нил: неразлейвода

Едва ли не единственное, что объединяет современный арабский светский и милитаризованный Египет со всемирно известным историческим брендом, образовавшим цивилизацию несколько тысяч лет назад, это зависимость от реки Нил. Особенностью этой одной из крупнейших в мире рек является то, что она течет с юга на север и впадает в воды Средиземного моря, перед этим образуя дельту (разветвление на несколько течений). Именно это позволило древним жителям бесплодной пустыни основать земледельческую цивилизацию, воспользовавшись циклическими наводнениями реки.

Эфиопия сооружает на Ниле гигантскую плотину "Возрождение" Фото: Фокус

Прошли тысячелетия, технические возможности человечества изменились до неузнаваемости, однако постоянным осталось то, что население Египта (сейчас оно составляет более 100 млн человек) расположено вокруг течения Нила и полностью зависит от его вод.

Чем соседи "шантажируют" Египет

Поэтому этот фактор всегда не прочь были использовать соседи выше по течению. Так, британцы контролировали Судан, расположенный выше по течению Нила, и это было существенным фактором влияния на страну пирамид со стороны Великобритании в XIX веке. С тех пор, по мнению норвежского профессора Торье Тведта, у Египта остался страх остаться без воды, которую кто-то перекроет сверху по течению. Сейчас эту же карту стремится разыграть значительно более слабая по геополитическому весу Эфиопия.

Эфиопия — единственная страна в Африке, которая не стала колонией европейских государств в XIX веке, однако сейчас ее позиции довольно слабые. В стране произошла гражданская война, которая закончилась шатким перемирием в 2022 году. Сейчас правительство фактически не контролирует мятежный регион Тиграй. Премьер-министр страны Абий Ахмед стремится перевести внимание недовольного населения на любые успехи. Именно этим, по мнению геополитического аналитика Джонатана Фентона-Харви, обусловлены последние решения официальной Аддис-Абебы.

Чем "Возрождение" Эфиопии угрожает Египту?

С 2011 года Эфиопия сооружает на Ниле гигантскую плотину "Возрождение", стоимость которой оценивается в $4 млрд. Тринадцать лет назад Египет разрывали внутриполитические кризисы. Однако приход к власти военных (де-факто военные заправляют в этой стране последние десятилетия) изменил ситуацию. Маршал Ас-Сиси, понимая критический вес вод Нила для жителей Египта, постоянно поднимает тему дамбы на различных площадках. Последний раз это было сделано в письме в Совет Безопасности ООН, где Эфиопию обвинили в нарушении всех возможных международных соглашений и права.

Строительство большой эфиопской плотины "Возрождение" вызвало спор между Эфиопией, Египтом и Суданом Фото: Getty Images

Эфиопия пользуется своим географическим положением — у нее нет общих границ с Египтом. А "действенность" ООН известна сейчас всем. Так что в Аддис-Абебе прекрасно понимают, что Египту до них не дотянуться — завершили сооружение дамбы и теперь готовят наполнение образованного ею водохранилища водой. Понятно, что во властных кабинетах Эфиопии кроме экономических выгод, которые принесет введение ее в эксплуатацию, просчитали и все геополитические бонусы, которые в стратегической перспективе может принести влияние на Египет — одну из самых мощных во всех аспектах страну Африки и арабского мира.

Понимают всю опасность от дамбы "Возрождение" и в Каире. Ведь судьба страны окажется в руках эфиопского правительства, поскольку без воды нет жизни. Однако до последнего времени действенных механизмов влияния на официальную Аддис-Абебу у Каира не было. Однако такую возможность египтянам предоставила сама Эфиопия.

Эфиопия стремится к морю

В 1993 году от страны отделилась Эритрея, лишив Эфиопию выхода к морю. За два года до этого в окутанном гражданской войной Сомали провозгласил независимость Сомалиленд. Это образование до сих пор не признала суверенным государством ни одна страна мира. В январе этого года Эфиопия заключила с сепаратистским правительством Сомалиленда соглашение об аренде 20 километров прибрежной зоны сроком на 50 лет. Таким образом на горизонте замаячило признание Сомалиленда Аддис-Абебой, а Эфиопия может стать первым членом ООН, который признает этот квазигосударственный анклав.

Понятно, что в столице Сомали Могадишо всеми возможными способами пытаются предотвратить этот факт разрушения целостности государства уже де-юре. Европейский эксперт по вопросам Африки доктор Мохамед Элдо отмечает, что выход Эфиопии к морю стратегически невыгоден также Эритрее, ведь добавляет еще одного конкурента за контроль над морскими путями в регионе.

Египетская сила

Интересно, что в Сомали находится эфиопский миротворческий контингент. После заключения январских договоренностей официальный Могадишо (столица, крупнейший город и главный порт Сомали) начал требовать вывода эфиопских войск с территории страны. А заменить их решили... именно на египетский вооруженный контингент.

Египет стал собирать антиэфиопскую коалицию из стран Африканского Рога Фото: Фокус

В августе Сомали посетил египетский военный корабль, который привез оружие в страну, до этого в страну несколько раз залетали египетские военно-транспортные самолеты. Вероятно, на территории Сомали уже находится около пяти тысяч египетских военных.

Разместив свою военную базу в Сомали, Каир убьет сразу двух зайцев — приблизится к Эфиопии и ее дамбе, а также получит военное присутствие вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, который тоже является жизненно важным для экономики Египта.

Чем Африканский Рог интересен для Турции и Эмиратов

Пользуясь моментом, Египет стал собирать антиэфиопскую коалицию из стран Африканского Рога. Еще год назад Эфиопия чувствовала себя в полной безопасности, теперь чувствует как вокруг нее затягивается петля из если не враждебных, то как минимум недружественных государств. Ситуацию осложняет стратегическая важность Африканского Рога для всей планеты, ведь это один из основных путей сообщения между Европой и Азией, так называемыми "Глобальным Западом" и "Глобальным Югом". Это обуславливает присутствие здесь более мощных мировых игроков. Одними из таких являются Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

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Богатые нефтедолларами ОАЭ являются одним из основных финансовых реципиентов многих правительств региона Африканского Рога.

Зато Анкара предлагает несколько более действенное — военную продукцию своего оборонного комплекса и даже военную силу. Турция взаимодействует с Сомали с 2011 года. На территории Сомали находится крупнейшая турецкая военная база. В феврале этого года между государствами было подписано оборонное соглашение. Зато правительству Эфиопии Анкара поставляла беспилотники для борьбы с повстанцами в Тиграе.

Поддерживая хорошие отношения с обеими сторонами, в Турции надеялись сыграть роль посредника в конфликте вокруг Сомалиленда. Вместо этого было проведено два неудачных раунда переговоров и после второго президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд подписал оборонное соглашение с Египтом.

Сомалийский треугольник: перспективы регионального союза

Союз трех государств существенно смещает баланс сил в регионе, что, разумеется, не нравится многим игрокам. В разных регионах Сомали уже выражают протест против соглашения с Египтом. Обескровленное многолетней гражданской войной государство имеет немало уязвимых мест. В частности Эфиопия может поддержать джихадистов из движения Аш-Шабаб, чтобы повлиять на официальный Могадишо.

Вероятно, на территории Сомали уже находится около пяти тысяч египетских военных Фото: Getty Images

Правда, заигрывание с сепаратистами в данном случае — это палка о двух концах, ведь Сомали и её новые союзники могут поддержать и сепаратистов из Тиграя, что создаст существенные проблемы для правительства Эфиопии. Также стоит отметить, что Эфиопия является единственным православным государством в регионе и находится в окружении преимущественно мусульманских стран — существенный фактор в аспекте мягкой силы.

Как США и Китай остались не у дел

Как бы ни закончилось это противостояние, его важным выводом в планетарном масштабе является то, что мир переходит к эре региональных союзов. Конфликт либо разгорится, либо решится без участия ООН, которая продемонстрировала свою недееспособность и в этом вопросе. Важной особенностью ситуации является то, что на фоне ослабления позиций США как мирового гегемона, на Африканском Роге не демонстрирует своего влияния и КНР, несмотря на его стратегическую значимость.

Союз трех, заключенный в Асмаре, может стать новым геополитическим прецедентом, когда проблемы региона решают сами его жители без участия мировых гегемонов, бывших метрополий и даже государств второго эшелона — вроде Турции и ОАЭ. Однако позиции этой геополитической конструкции более чем прочные, ведь если разгорится полномасштабный конфликт, это продемонстрирует недейственность любой политической конфигурации без участия хотя бы региональных лидеров.