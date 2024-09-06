Погребенные под водами Нила: египетские археологи обнаружили уникальные памятники времен фараонов

Исследуя Нил, археологи обнаружили древние изображения египетских фараонов, затопленные в результате строительства Асуанской дамбы. Однако ученые планируют продолжить исследования, поскольку ожидают новых открытий.

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Команда подводных археологов недавно обнаружила древнеегипетские артефакты, погруженные под воду Нила с 1960-х и 1970-х годов. Эти реликвии, которые оставались скрытыми с тех пор, как территорию затопили во время строительства большой дамбы, предлагают новые представления о богатом прошлом Египта, пишет Popular Mechanics.

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В рамках исследования Нила команда нашла наскальные рисунки с изображением египетских правителей, дополненные надписями. Министерство туризма и древностей отметило, что эти находки указывают на потенциал для выявления дополнительных наскальных рисунков и исторических деталей.

Это первая миссия по изучению скальных образований под Нилом между Асуанским водохранилищем и Высокой дамбой. Строительство плотины привело к перемещению людей и затоплению бесчисленного количества исторических артефактов, многие из которых так и не обнаружили, несмотря на усилия ЮНЕСКО.

Используя передовые методы, такие как подводное сканирование, фотографирование и фотограмметрия, команда исследователей задокументировала резьбу нескольких выдающихся египетских фараонов, в частности Аменхотепа III, Тутмоса IV, Псамтика II и Априса. Эти правители оставили заметный след в истории Египта, а их правления сформировали архитектурное и культурное наследие страны.

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Хотя найденные надписи еще изучаются, исследователи планируют создать 3D-модели резьбы для дальнейшего анализа. Это открытие не только проливает свет на историческое значение региона, но и открывает возможность для новых археологических находок в глубинах Нила.

Ранее Фокус писал о том, как нашли британский крейсер времен Первой мировой войны. Он затонул незадолго после начала боевых действий.

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