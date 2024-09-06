Поховані під водами Нілу: єгипетські археологи виявили унікальні пам'ятки часів фараонів

Досліджуючи Ніл, археологи виявили стародавні зображення єгипетських фараонів, затоплені внаслідок будівництва асуанської дамби. Проте вчені планують продовжити дослідження, оскільки очікують на нові відкриття.

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Команда підводних археологів нещодавно виявила давньоєгипетські артефакти, занурені під воду Нілу з 1960-х і 1970-х років. Ці реліквії, які залишалися прихованими відтоді, як територію затопили під час будівництва великої дамби, пропонують нові уявлення про багате минуле Єгипту, пише Popular Mechanics.

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У межах дослідження Нілу команда знайшла наскальні малюнки із зображенням єгипетських правителів, доповнені написами. Міністерство туризму і старожитностей зазначило, що ці знахідки вказують на потенціал для виявлення додаткових наскальних малюнків та історичних деталей.

Це перша місія з вивчення скельних утворень під Нілом між Асуанським водосховищем і Високою дамбою. Будівництво греблі призвело до переміщення людей і затоплення незліченної кількості історичних артефактів, багато з яких так і не виявили, попри зусилля ЮНЕСКО.

Використовуючи передові методи, такі як підводне сканування, фотографування та фотограмметрія, команда дослідників задокументувала різьблення кількох видатних єгипетських фараонів, зокрема Аменхотепа III, Тутмоса IV, Псамтіка II та Апріса. Ці правителі залишили помітний слід в історії Єгипту, а їхні правління сформували архітектурну та культурну спадщину країни.

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Хоча знайдені написи ще вивчаються, дослідники планують створити 3D-моделі різьблення для подальшого аналізу. Це відкриття не лише проливає світло на історичне значення регіону, але й відкриває можливість для нових археологічних знахідок у глибинах Нілу.

Раніше Фокус писав про те, як знайшли британський крейсер часів Першої світової війни. Він затонув незадовго після початку бойових дій.

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