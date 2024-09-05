Знахідки не на один мільйон: де виявили 10 найвідоміших золотих скарбів століття (фото)

Саркофаг Тутанхамона, гігантські золоті самородки, прикраси та тисяч монет — це лише частина зі знайдених за минуле століття золотих скарбів. Ці артефакти ввійшли в історію та стали натхненням для цілих поколінь скарбошукачів.

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Протягом століть золото символізувало багатство і красу, залишивши значний слід в історії завдяки видатним відкриттям. За минуле століття вдалося виявити безліч артефактів, які захопили наукову спільноту і вразили людей по всьому світу, пише GreekReporter.

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Саркофаг фараона Тутанхамона

Одне з найвизначніших відкриттів сталася майже століття тому. Знахідка стосується правителя Тутанхамона, якого часто називають Золотим фараоном. Він правив за часів 18-ї династії Нового царства.

Його передчасна смерть інтригувала світ протягом багатьох поколінь, а гробницю, заховану в Долині царів на західному березі Луксора, відкрив британський археолог Говард Картер у листопаді 1922 року, привернувши увагу світової громадськості.

Усередині гробниці, у найпотаємнішій труні, повністю виготовленій із чистого золота і вагою понад 110 кілограмів, лежала мумія царя. Труна увінчана культовою золотою маскою, тоді як зовнішня частина, з позолоченого дерева, зображала фараона, прикрашена синіми і червоними скляними акцентами.

Пліт муїска — символ Ельдорадо

Фото: Вікіпедія

Народ муїска, який жив у колумбійських Андах, став джерелом легенди про Ельдорадо, а іспанські завойовники, спокушені розповідями про величезні багатства, підживлювали цю історію.

Муїска контролювали величезну територію і стали досвідченими металургами, створюючи унікальні сплави та вдосконалюючи техніку лиття.

Церемонія посвячення нового вождя включала обсипання його золотим пилом і посадку на пліт в озері Гватавіта разом з підношеннями, серед яких смарагди та золоті фігурки, що зображували воїнів, матерів та вождів.

Найвідоміший артефакт муїска, Пліт муїска, знайшов у Паска в 1969 році місцевий фермер. Пліт, виготовлений із тумбаги — сплаву золота, срібла та міді, — символізує ініціацію нового правителя і має унікальний рожево-жовтий відтінок. Його складний дизайн відображає високу майстерність металообробки народу муїска.

Скарб Панагюріште

Фото: Вікіпедія

Скарб Панагюріште, видатна фракійська знахідка, вдалося знайти у 1949 році трьом братам у Панагюріште, Центральна Болгарія. Він складається з дев'яти золотих посудин, включаючи фіалу, амфору та сім ритонів, загальною вагою понад 6 кілограмів, виготовлених із 23-каратного золота.

Посудини вишукано прикрашені сценами з фракійських міфів та звичаїв, зокрема зображеннями Діоніса, Аполлона та Артеміди.

Вважається, що цей скарб, датований IV-III століттями до н. е., був королівським церемоніальним набором, який, можливо, використовував сам фракійський цар. Зараз артефакти зберігаються в різних музеях світу, демонструючи культурні обміни між фракійцями та греками.

Золотий самородок Пепіта Канаа

Знайдений у бразильському районі Серра-Пелада в 1983 році, Пепіта Канаа — це надзвичайний золотий самородок вагою 60 кілограмів. Наразі він зберігається в Музеї грошей у Бразилії.

Цей самородок викликав суперечки, оскільки спочатку він був ще більшим — пізніше його розбили шматки під час видобутку. Попри це, він залишається найбільшим самородком у світі..

Бактрійське золото

Фото: Wikimedia Commons

У 1978 році археологи розкопали Тілля-Тепе, або "Золотий пагорб" перською мовою, на півночі Афганістану. На цьому місці, що складається з шести курганів — одного з похованням чоловіка і п'яти з похованнями жінок, ймовірно, його дружин, — вдалося знайти 20 600 артефактів, серед яких монети, золото, срібло, слонова кістка і дорогоцінне каміння.

Ці артефакти, датовані між 100 р. до н. е. і 100 р. н. е., включають намиста, пояси, медальйони і навіть корону, що дають уявлення про багату культурну спадщину регіону.

Рука віри

Фото: Wikimedia Commons

Відомий як "Рука віри", золотий самородок, названий так за свою характерну форму, є найбільшим із коли-небудь знайдених за допомогою металошукача. Вагою 55,9 кілограма, його виявили Кевін Хіллієр у вересні 1980 року в Веддерберні, штат Вікторія, Австралія.

Сьогодні "Рука віри" залишається одним із найзначніших золотих самородків у світі і виставлений у фойє казино "Голден Наггет" у Лас-Вегасі.

Скарб Малагана

У 1992 році працівник цукрової плантації в колумбійській долині Каука випадково натрапив на скарб під час роботи на тракторі. Ця знахідка призвела до шаленого мародерства: майже п'ять тисяч людей спустилися на місце і відкопали чотири тонни артефактів доколумбової епохи, зокрема золоту маску та ювелірні прикраси.

Попри зусилля зі збереження Музею Золота в Боготі, який придбав деякі експонати, мародерство в Асьєнді Малагана все ще негативно впливає на регіон.

Стаффордширський скарб

Фото: Wikimedia Commons

Стаффордширський скарб, найбільша колекція англосаксонського золота і срібла з коли-небудь знайдених, складається з майже чотирьох тисяч предметів, переважно військового спорядження виняткової майстерності.

Скарб знайшов пошуковець Террі Герберт у 2009 році за допомогою металошукача. Після цього археологи провели чотиритижневі розкопки та виявили решту предметів неподалік від поверхні землі. Останні предмети знайшли у 2012 році, коли поле знову розорювали.

Хоксненський скарб

Фото: Вікіпедія

У 1992 році звичайна неприємність призвела до дивовижної знахідки на англійській фермі. Коли фермер Пітер Вотлінг загубив свій молоток, він звернувся по допомогу до друга, який мав металошукач.

Завдяки їхнім пошукам вдалося знайти дивовижний скарб: 14 865 римських монет із золота, срібла та бронзи, а також близько 200 предметів столового срібла та золотих ювелірних виробів.

Хоксненський скарб, найбільша колекція пізньоримських золотих знахідок, коли-небудь виявлених на території Римської імперії, датується кінцем IV — початком V століть нашої ери. Вона дає безцінну інформацію про останні дні римського панування в Британії.

Затонулий скарб Кесарії

У 2015 році шторм на середземноморському узбережжі Ізраїлю призвів до виявлення затонулого скарбу Кесарії. Під час занурення з аквалангом поблизу стародавнього порту водолаз помітив на морському дні золоті монети з арабськими письменами.

Ці динари проливають світло на історію Кесарії за часів ісламської династії Фатимідів, незадовго до Першого хрестового походу. Маючи багате минуле, яке охоплює її походження як фінікійського і грецького торгового пункту, Кесарія продовжує залишатися місцем історичного значення.

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