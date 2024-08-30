Крилатий захисник: археологи відкопали унікальний артефакт часів Першого Храму

Під час розкопок на Храмовій горі ізраїльські археологи відкопали стародавню печатку із зображенням крилатої фігури. Вони вважають, що виявлений артефакт, судячи з написів на печатці, перейшов у спадок синові чиновника.

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Археологи зробили важливе відкриття на Храмовій горі в Єрусалимі, знайшовши рідкісну кам'яну печатку часів Першого Храму. На печатці, якій приблизно 2 700 років, палеоєврейським письмом написано ім'я "Леєгоезер бен Хошаяху", пише Heritage Daily.

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Печатка, яку, як вважають, використовували або як амулет, або для скріплення юридичних документів, ймовірно, належала високопоставленому чиновнику, на ім'я Хошаяху. Після його смерті артефакт успадкував його син Єгоезер, додавши до напису свої імена. Ця дія, можливо, мала на меті успадкувати захисні якості, пов'язані з амулетом, як це було заведено в ту епоху.

Ім'я Єгоезера згадується в Біблії, зокрема, у скороченому вигляді як Йоезер. Так звали одного із воїнів царя Давида. На печатці також зображена вирізьблена крилата постать, одягнена в довге смугасте вбрання. Ця фігура з довгими кучерями та головним убором, що нагадує шапку або корону, додає артефакту історичної значущості.

Доктор Філіп Вукосавович з Управління старожитностей Ізраїлю описав знахідку як надзвичайно рідкісну, адже це перший випадок знахідки крилатої постаті в ізраїльській та регіональній археології.

Вважалося, що ці фігури, поширені в неоассирійському мистецтві з IX по VII століття до н. е., слугували демонами-захисниками, що демонструє культурні та мистецькі впливи на Юдейське царство під час його підкорення Ассирійській імперії.

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Рабин Аміхай Еліягу відзначив важливість цієї унікальної знахідки, додавши, що вона дозволяє по-новому поглянути на життя в Юдейському царстві в період Першого Храму.

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