Крылатый защитник: археологи откопали уникальный артефакт времен Первого храма

Во время раскопок на Храмовой горе израильские археологи откопали древнюю печать с изображением крылатой фигуры. Они считают, что обнаруженный артефакт, судя по надписям на печати, перешел по наследству сыну чиновника.

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Археологи сделали важное открытие на Храмовой горе в Иерусалиме, найдя редкую каменную печать времен Первого храма. На печати, которой примерно 2 700 лет, палеоеврейским письмом написано имя "Леегоезер бен Хошаяху", пишет Heritage Daily.

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Печать, которую, как полагают, использовали либо как амулет, либо для скрепления юридических документов, вероятно, принадлежала высокопоставленному чиновнику, по имени Хошаяху. После его смерти артефакт унаследовал его сын Егоэзер, добавив к надписи свои имена. Это действие, возможно, имело целью унаследовать защитные качества, связанные с амулетом, как это было принято в ту эпоху.

Имя Егоезера упоминается в Библии, в частности, в сокращенном виде как Иоезер. Так звали одного из воинов царя Давида. На печати также изображена вырезанная крылатая фигура, одетая в длинный полосатый наряд. Эта фигура с длинными кудрями и головным убором, напоминающим шапку или корону, добавляет артефакту исторической значимости.

Доктор Филипп Вукосавович из Управления древностей Израиля описал находку как чрезвычайно редкую, ведь это первый случай находки крылатой фигуры в израильской и региональной археологии.

Считалось, что эти фигуры, распространенные в неоассирийском искусстве с IX по VII век до н. э., служили демонами-защитниками, что демонстрирует культурное и художественное влияние на Иудейское царство во время его покорения Ассирийской империи.

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Раввин Амихай Элиягу отметил важность этой уникальной находки, добавив, что она позволяет по-новому взглянуть на жизнь в Иудейском царстве в период Первого храма.

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