Находки не на один миллион: где обнаружили 10 самых известных золотых сокровищ века (фото)

Саркофаг Тутанхамона, гигантские золотые самородки, украшения и тысячи монет — это лишь часть из найденных за прошедшее столетие золотых сокровищ. Эти артефакты вошли в историю и стали вдохновением для целых поколений кладоискателей.

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На протяжении веков золото символизировало богатство и красоту, оставив значительный след в истории благодаря выдающимся открытиям. За прошедшее столетие удалось обнаружить множество артефактов, которые восхитили научное сообщество и поразили людей по всему миру, пишет GreekReporter.

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Саркофаг фараона Тутанхамона

Одно из самых значительных открытий произошло почти столетие назад. Находка касается правителя Тутанхамона, которого часто называют Золотым фараоном. Он правил во времена 18-й династии Нового царства.

Его преждевременная смерть интриговала мир в течение многих поколений, а гробницу, спрятанную в Долине царей на западном берегу Луксора, открыл британский археолог Говард Картер в ноябре 1922 года, привлекая внимание мировой общественности.

Внутри гробницы, в самом сокровенном гробу, полностью изготовленном из чистого золота и весом более 110 килограммов, лежала мумия царя. Гроб увенчан культовой золотой маской, тогда как внешняя часть, из позолоченного дерева, изображала фараона, украшенная синими и красными стеклянными акцентами.

Плот муиска — символ Эльдорадо

Фото: Википедия

Народ муиска, живший в колумбийских Андах, стал источником легенды об Эльдорадо, а испанские завоеватели, соблазненные рассказами об огромных богатствах, подпитывали эту историю.

Муиска контролировали огромную территорию и стали опытными металлургами, создавая уникальные сплавы и совершенствуя технику литья.

Церемония посвящения нового вождя включала обсыпание его золотой пылью и посадку на плот в озере Гватавита вместе с подношениями, среди которых изумруды и золотые фигурки, изображавшие воинов, матерей и вождей.

Самый известный артефакт муиска, Плот муиска, был найден в Паска в 1969 году местным фермером. Плот, изготовленный из тумбаги — сплава золота, серебра и меди, — символизирует инициацию нового правителя и имеет уникальный розово-желтый оттенок. Его сложный дизайн отражает высокое мастерство металлообработки народа муиска.

Сокровище Панагуриште

Фото: Википедия

Сокровище Панагюриште, выдающаяся фракийская находка, удалось найти в 1949 году трем братьям в Панагюриште, Центральная Болгария. Он состоит из девяти золотых сосудов, включая фиалу, амфору и семь ритонов, общим весом более 6 килограммов, изготовленных из 23-каратного золота.

Сосуды изысканно украшены сценами из фракийских мифов и обычаев, в частности изображениями Диониса, Аполлона и Артемиды.

Считается, что этот клад, датированный IV-III веками до н. э., был королевским церемониальным набором, который, возможно, использовал сам фракийский царь. Сейчас артефакты хранятся в разных музеях мира, демонстрируя культурные обмены между фракийцами и греками.

Золотой самородок Пепита Канаа

Найденный в бразильском районе Серра-Пелада в 1983 году, Пепита Канаа — это необычайный золотой самородок весом 60 килограммов. Сейчас он хранится в Музее денег в Бразилии.

Этот самородок вызвал споры, поскольку сначала он был еще больше — позже его разбили на куски во время добычи. Несмотря на это, он остается самым большим самородком в мире.

Бактрийское золото

Фото: Wikimedia Commons

В 1978 году археологи раскопали Тилля-Тепе, или "Золотой холм" на персидском языке, на севере Афганистана. На этом месте, состоящем из шести курганов — одного с захоронением мужчины и пяти с захоронениями женщин, вероятно, его жен, — удалось найти 20 600 артефактов, среди которых монеты, золото, серебро, слоновая кость и драгоценные камни.

Эти артефакты, датированные между 100 г. до н. э. и 100 г. н. э., включают ожерелья, пояса, медальоны и даже корону, дающие представление о богатом культурном наследии региона.

Рука веры

Фото: Wikimedia Commons

Известный как "Рука веры", золотой самородок, названный так за свою характерную форму, является крупнейшим из когда-либо найденных с помощью металлоискателя. Весом 55,9 килограмма, его обнаружил Кевин Хиллиер в сентябре 1980 года в Веддерберне, штат Виктория, Австралия.

Сегодня "Рука веры" остается одним из самых значительных золотых самородков в мире и выставлен в фойе казино "Голден Наггет" в Лас-Вегасе.

Сокровище Малагана

В 1992 году работник сахарной плантации в колумбийской долине Каука случайно наткнулся на сокровище во время работы на тракторе. Эта находка привела к безумному мародерству: почти пять тысяч человек спустились на место и откопали четыре тонны артефактов доколумбовой эпохи, в том числе золотую маску и ювелирные украшения.

Несмотря на усилия по сохранению Музея Золота в Боготе, который приобрел некоторые экспонаты, мародерство в Асьенде Малагана все еще негативно влияет на регион.

Стаффордширский клад

Фото: Wikimedia Commons

Стаффордширский клад, крупнейшая коллекция англосаксонского золота и серебра из когда-либо найденных, состоит из почти четырех тысяч предметов, преимущественно военного снаряжения исключительного мастерства.

Сокровище нашел поисковик Терри Герберт в 2009 году с помощью металлоискателя. После этого археологи провели четырехнедельные раскопки и обнаружили остальные предметы неподалеку от поверхности земли. Последние предметы нашли в 2012 году, когда поле снова распахивали.

Хоксненский клад

Фото: Википедия

В 1992 году обычная неприятность привела к удивительной находке на английской ферме. Когда фермер Питер Уотлинг потерял свой молоток, он обратился за помощью к другу, у которого был металлоискатель.

Благодаря их поискам удалось найти удивительный клад: 14 865 римских монет из золота, серебра и бронзы, а также около 200 предметов столового серебра и золотых ювелирных изделий.

Хоксненский клад, крупнейшая коллекция позднеримских золотых находок, когда-либо обнаруженных на территории Римской империи, датируется концом IV — началом V веков нашей эры. Она дает бесценную информацию о последних днях римского господства в Британии.

Затонувшее сокровище Кесарии

В 2015 году шторм на средиземноморском побережье Израиля привел к обнаружению затонувшего клада Кесарии. Во время погружения с аквалангом вблизи древнего порта водолаз заметил на морском дне золотые монеты с арабскими письменами.

Эти динары проливают свет на историю Кесарии во времена исламской династии Фатимидов, незадолго до Первого крестового похода. Имея богатое прошлое, которое охватывает ее происхождение как финикийского и греческого торгового пункта, Кесария продолжает оставаться местом исторического значения.

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