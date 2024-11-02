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МирФан

Тайна невостребованной земли, которую захватил фермер, чтобы сделать дочь принцессой (фото)

Бир-Тавиль, фермер Джереми Хитон, принцесса, флаг
Фото: ew.com | Американский фермер исполнил мечту дочери

Бир-Тавиль остается невостребованным из-за уникального пограничного спора между Египтом и Суданом. Поэтому некоторые смельчаки объявляют себя правителями ничейной земли.

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В глубине африканской пустыни, между Египтом и Суданом, спрятан один из самых странных участков земли на планете Земля, который не нужен ни одной стране. Об этом пишет The Sun.

Пустынный участок Бир-Тавиль площадью 2060 квадратных километров остается необычной геополитической аномалией и стал излюбленным местом для самопровозглашенных "государств", основанных обычными людьми.

К примеру, фермер из Вирджинии Джереми Хитон отправился туда, чтобы исполнить мечту своей маленькой дочери стать принцессой. Он установил там флаг и объявил Бир-Тавиль "Королевством Северный Судан", чтобы его дочь Эмили могла иметь королевский титул.

Эмили спросила, может ли она стать принцессой, и Хитон, желая осуществить ее мечту, начал искать способ это осуществить. Он начал исследовать невостребованные земли, где он теоретически мог бы основать королевство для Эмили, которой на тот момент было шесть лет.

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В июне 2014 года Хитон направился в северо-восточную Африку и достиг Бир-Тавиля после путешествия через пустыню. Он торжественно водрузил в песок самодельный голубой флаг с изображением короны и надписью "Хитон", объявив Бир-Тавиль "Королевством Северный Судан", а себя — его королем. Он немедленно провозгласил Эмили принцессой, тем самым "даровав" ей королевский титул, которого она желала.

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В 2017 году предприниматель из Индии Суяш Диксит также объявил Бир-Тавиль своей собственностью, назвав его "Королевством Диксит". Он установил флаг, объявил себя королем и даже "назначил" своего отца премьер-министром.

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Почему Бир-Тавиль никому не нужен?

Истоки этой невостребованной пустыни уходят во времена британского колониального правления в конце XIX — начале XX веков, когда из-за перекройки линий границ Бир-Тавиль случайно оказался в подвешенном состоянии с правовой точки зрения. В 1899 году, когда Египет и Судан находились под управлением Великобритании, была установлена ​​официальная граница по 22-й параллели северной широты. В результате этого Бир-Тавиль, засушливый и бедный ресурсами участок пустыни, оказался на египетской территории, а более ценная территория, Халаибский треугольник, отошла к Судану. Однако в 1902 году британцы изменили границу, чтобы соответствовать перемещениям местных племен, поместив Бир-Тавиль в Судан и предоставив Египту контроль над плодородным Халаибским треугольником.

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Когда Египет и Судан обрели независимость, каждая из стран хотела завладеть Халаибским треугольником, поскольку там были хорошие земли и выход к Красному морю. Египет претендует на него на основании линии 1899 года, в то время как Судан в поддержку своих притязаний использует линию 1902 года. Чтобы претендовать на Халаибский треугольник, каждая страна должна отвергнуть Бир-Тавиль, поскольку они не могут претендовать на оба треугольника в рамках выбранной ими границы. Таким образом, территория остается невостребованной, поскольку и Египет, и Судан хотят только ценные земли.

Как попасть в Бир-Тавиль

Путешествие в Бир-Тавиль занимает до недели, в зависимости от начальной точки, маршрута и условий и стоит более тысячи долларов. Большинство путешественников начинают свой путь в Асуане (Египет) или Хартуме (Судан), поскольку это ближайшие крупные города с транспортной инфраструктурой.

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Поездка может занять несколько дней и обычно осуществляется на внедорожниках, способных преодолевать глубокий песок и грунтовые тропы, используемым кочевыми племенами, старателями или военными патрулями. По пути нет городов, источников воды или объектов инфраструктуры, поэтому путешественникам необходимо брать с собой достаточное количество воды, еды и топлива. Кроме того, вооруженные банды часто нападают на тех, кто отправляется в пустыню, особенно по менее охраняемым маршрутам.

Напомним, ранее мы писали, как выглядит самый высокогорный город в мире. Ла-Ринконада находится в перуанских Андах, на высоте 5 100 метров над уровнем моря.

Также Фокус писал, что город Яньцзинь китайской провинции Юньнань известен как "самый узкий город в мире". Там "на грани катастрофы" проживают около 450 000 тысяч человек.