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Мир

Жители "самого узкого города мира" живут "на грани катастрофы" (фото)

Китай, наводнения, землетрясения
Фото: Mirror | Самый узкий город мира живет в постоянных природных катаклизмах

Журналисты сообщают, что ширина города в самом узком месте составляет 30 метров, в самом широком — 300, при этом его жители постоянно сталкиваются с природными катастрофами и катаклизмами.

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Блогер-путешественник Дрю Бински недавно посетил город Яньцзинь китайской провинции Юньнань, известный как "самый узкий город в мире". Там "на грани катастрофы" проживают около 450 000 тысяч человек, сообщает Mirror.

Дело в том, что город состоит из одной полосы высотных зданий, которая зажата между горами и рекой. Люди живут в постоянной угрозе землетрясений и наводнений, а Дрю Бински изучает и фотографирует их жизнь.

"Но как-то здесь живут 450 000 человек, и они сталкиваются с постоянной угрозой наводнений и землетрясений, поскольку их дома находятся на грани катастрофы", — рассказывает блогер.

Население Яньцзина проживает на территории, ширина которой в самом узком месте составляет 30 метров, а в самом широком — 300 метров. Большая часть города примыкает к берегам реки, однако мостов, их соединяющих, на удивление мало.

Большинство зданий в Яньцзине было построено на сейсмоопасной местности, а между ними практически нет свободного пространства. Сами же дома стоят на столбах, "чтобы противостоять нестабильности местности и повышению уровня воды, происходящим из-за сильных наводнений".

"Вам не придется беспокоиться о том, что вы заблудитесь, потому что во всем этом месте есть только одна главная дорога. Это действительно город с одной дорогой. Уникальная географическая среда придает Яньцзину особое очарование, наполняя людей любопытством и желанием его исследовать".

Яньцзинь, Китай Fullscreen
Яньцзинь, Китай
Яньцзинь, Китай Fullscreen
Яньцзинь, Китай
Яньцзинь, Китай Fullscreen
Яньцзинь, Китай
Яньцзинь, Китай
Яньцзинь, Китай
Яньцзинь, Китай

Напомним, 15 октября стало известно, что китайский аквариум Xiaomeisha Sea World в Шэньчжэне открылся после пятилетней реконструкции. Посетители заплатили по 40 долларов, чтобы увидеть главный экспонат — гигантскую китовую акулу. Однако они были разочарованы, потому что в аквариуме плавал робот.

Отметим, что через пару дней СМИ писали, что в Китае домашние животные сами могут заработать себе на еду. Хозяева животных отправляют питомцев "на работу" в кошачьи и собачьи кафе.