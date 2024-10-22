Жители "самого узкого города мира" живут "на грани катастрофы" (фото)

Журналисты сообщают, что ширина города в самом узком месте составляет 30 метров, в самом широком — 300, при этом его жители постоянно сталкиваются с природными катастрофами и катаклизмами.

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Блогер-путешественник Дрю Бински недавно посетил город Яньцзинь китайской провинции Юньнань, известный как "самый узкий город в мире". Там "на грани катастрофы" проживают около 450 000 тысяч человек, сообщает Mirror.

Дело в том, что город состоит из одной полосы высотных зданий, которая зажата между горами и рекой. Люди живут в постоянной угрозе землетрясений и наводнений, а Дрю Бински изучает и фотографирует их жизнь.

"Но как-то здесь живут 450 000 человек, и они сталкиваются с постоянной угрозой наводнений и землетрясений, поскольку их дома находятся на грани катастрофы", — рассказывает блогер.

Население Яньцзина проживает на территории, ширина которой в самом узком месте составляет 30 метров, а в самом широком — 300 метров. Большая часть города примыкает к берегам реки, однако мостов, их соединяющих, на удивление мало.

Большинство зданий в Яньцзине было построено на сейсмоопасной местности, а между ними практически нет свободного пространства. Сами же дома стоят на столбах, "чтобы противостоять нестабильности местности и повышению уровня воды, происходящим из-за сильных наводнений".

"Вам не придется беспокоиться о том, что вы заблудитесь, потому что во всем этом месте есть только одна главная дорога. Это действительно город с одной дорогой. Уникальная географическая среда придает Яньцзину особое очарование, наполняя людей любопытством и желанием его исследовать".

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Напомним, 15 октября стало известно, что китайский аквариум Xiaomeisha Sea World в Шэньчжэне открылся после пятилетней реконструкции. Посетители заплатили по 40 долларов, чтобы увидеть главный экспонат — гигантскую китовую акулу. Однако они были разочарованы, потому что в аквариуме плавал робот.

Отметим, что через пару дней СМИ писали, что в Китае домашние животные сами могут заработать себе на еду. Хозяева животных отправляют питомцев "на работу" в кошачьи и собачьи кафе.