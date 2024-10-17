В Китае домашние животные "ходят на работу", зарабатывая себе на корм

Такая тенденция в стране является очень актуальной. Ожидается, что до конца года в стране будет больше домашних животных, чем детей, пишут журналисты.

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В Китае домашние животные сами могут заработать себе на еду. Хозяева животных отправляют питомцев "на работу" в кошачьи и собачьи кафе, чтобы они заработали себе на еду, пишет CNN.

Такая тенденция на китайском называется "Чженмаотяоцянь", что означает "заработать денег на закуски". Возникла фраза из идеи, когда домашние животные должны работать полный или неполный рабочий день, после чего возвращаться домой.

"Мне кажется, это похоже на то, как родители отправляют своих детей в школу", — сказала 27-летняя Джейн Сюэ.

Женщина отправила свою собаку, 2-летнего самоеда по кличке ОК, на работу в середине сентября в собачье кафе в Фучжоу, на юго-востоке Китая. Сюэ хотела, чтобы ее собака "почувствовала другую жизнь". Там животное играет с друзьями, позволяя Джейн и ее партнеру экономить деньги. Если животное остается дома, приходится включать кондиционер на весь день, а это довольно дорого.

"Отправка ОК в кафе — это выигрыш для всех. Она сможет играть с другими собаками и не будет чувствовать себя такой одинокой", — сказала она.

Кафе для домашних животных — большой бизнес в Китае. Посетители могут взаимодействовать с животными, которые ходят по помещению. Это позволяет владельцам заведения брать больше денег с посетителей. Клиенты, которые приходят в такие кафе для котов и собак, обычно платят за вход, от 30 до 60 юаней с человека, или им просто нужно заказать что-то вроде чашки кофе.

По данным CBNData, государственной финансовой газеты Китая, первое в Китае кошачье кафе открылось в южном городе Гуанчжоу в 2011 году. Количество подобных заведений в стране ежегодно увеличивается на 200%. По прогнозам, к концу этого года в Китае будет больше домашних животных, чем детей. Поэтому тенденция отправлять домашних любимцев "на работу" очень актуальна. Объявления о наборе "сотрудников" владельцы кафе и "резюме" домашних животных размещаются на Xiaohongshu — китайском аналоге Instagram.

Напомним, свиноматка по кличке Пигкассо, которая живет в приюте для животных в Южной Африке, "продала" свои картины за более 1,2 млн долларов. А в США мужчина прославился своими экстремальными идеями по уходу за собаками. Он превращал собак в лисиц, жирафов и даже гепардов.