Превращал собак в лис: мужчина поразил людей необычным образом животного (фото)

Габриэль Фейтоза начал заниматься уходом за собаками в 12 лет. Сейчас он является ведущим специалистом, а его инновационные идеи принесли ему мировую известность.

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32-летний Габриэль Фейтоза из Сан-Диего, штат Калифорния (США), прославился своими экстремальными идеями по уходу за собаками. Ранее он превращал собак в лис, жирафов и даже гепардов. Об этом пишет Daily Star.

В этом году мужчина решил посвятить новый образ Хэллоуину. Он сделал своей 3-летней пуделихе Эдее новую стрижку и макияж, которые напоминает скелет.

"Мне очень понравилось, как все получилось, Эдея выглядела так круто на Хэллоуин. На самом деле все получилось лучше, чем я ожидал. Когда я вырезал кости, я думал, что это будет выглядеть круто. Но после того как я нанес краску, я сказал "вау". Я был очень доволен", — сказал он.

Детальная работа над дизайном заняла шесть часов. В течение трех сессий, в ходе которых мужчина сделал собаке стрижку похожую на скелет. Шерсть была тщательно окрашена для создания более реалистичного эффекта.

"Стрижка заняла у меня около двух часов, а затем процесс окрашивания — два с половиной часа. Позже я сделал дополнительную обрезку, чтобы подчеркнуть кости. В общей сложности процесс занял шесть часов, но я распределил его на три сеанса, чтобы облегчить ей задачу", — поделился подробностями Габриэль.

Габриэль Фейтоза начал заниматься уходом за собаками в 12 лет Фото: Daily Star

Мужчина использует нетоксичные красители, специально разработанные для домашних животных.

"Я покрасил сотни собак и ни разу не сталкивался с аллергической реакцией. Красители абсолютно безопасны. Собаки совершенно не боятся этих превращений, они не понимают, что выглядят желтыми, красными или розовыми. Но что она понимает, так это то, что когда она идет по улице, все на нее смотрят, все хотят ее погладить, и ей нравится это внимание", — добавил Габриэль.

Мужчина использует нетоксичные красители, специально разработанные для домашних животных Фото: Daily Star

Габриэль, уроженец Сан-Паулу, Бразилия, начал заниматься грумингом собак в 12 лет, приводя в порядок животных в своем районе. В погоне за своей мечтой он переехал в США в 2017 году и открыл собственное предприятие груминг-салон "Gabriel Feitosa". Его инновационные идеи принесли ему мировую славу, особенно после его участия в шоу ABC "Pooch Perfect" в 2021 году.

Сейчас Габриэль ежегодно приводит в порядок около 6 000 собак, беря за это огромную сумму — до 1200 долларов за питомца.

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