Перетворював собак на лисиць: чоловік вразив людей незвичайним образом тварини (фото)

Габріель Фейтоза почав займатися доглядом за собаками в 12 років. Зараз він є провідним фахівцем, а його інноваційні ідеї принесли йому світову популярність.

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32-річний Габріель Фейтоза з Сан-Дієго, штат Каліфорнія (США), прославився своїми екстремальними ідеями з догляду за собаками. Раніше він перетворював собак на лисиць, жирафів і навіть гепардів. Про це пише Daily Star.

Цього року чоловік вирішив присвятити новий образ Гелловіну. Він зробив своїй 3-річному пуделю Едеї нову стрижку і макіяж, які нагадують скелет.

"Мені дуже сподобалося, як усе вийшло, Едея мала такий крутий вигляд на Гелловін. Насправді все вийшло краще, ніж я очікував. Коли я вирізав кістки, я думав, що це матиме крутий вигляд. Але після того як я наніс фарбу, я сказав "вау". Я був дуже задоволений", — сказав він.

Детальна робота над дизайном зайняла шість годин. Протягом трьох сесій, під час яких чоловік зробив собаці стрижку схожу на скелет. Шерсть була ретельно пофарбована для створення більш реалістичного ефекту.

"Стрижка зайняла у мене близько двох годин, а потім процес фарбування — дві з половиною години. Пізніше я зробив додаткову обрізку, щоб підкреслити кістки. Загалом процес зайняв шість годин, але я розподілив його на три сеанси, щоб полегшити їй завдання", — поділився подробицями Габріель.

Габріель Фейтоза почав займатися доглядом за собаками в 12 років Фото: Daily Star

Чоловік використовує нетоксичні барвники, спеціально розроблені для домашніх тварин.

"Я пофарбував сотні собак і жодного разу не стикався з алергічною реакцією. Барвники абсолютно безпечні. Собаки абсолютно не бояться цих перетворень, вони не розуміють, що виглядають жовтими, червоними або рожевими. Але що вона розуміє, так це те, що коли вона йде вулицею, всі на неї дивляться, всі хочуть її погладити, і їй подобається ця увага", — додав Габріель.

Чоловік використовує нетоксичні барвники, спеціально розроблені для домашніх тварин Фото: Daily Star

Габріель, уродженець Сан-Паулу, Бразилія, почав займатися грумінгом собак у 12 років, приводячи до ладу тварин у своєму районі. У гонитві за своєю мрією він переїхав до США 2017 року і відкрив власне підприємство грумінг-салон "Gabriel Feitosa". Його інноваційні ідеї принесли йому світову славу, особливо після його участі в шоу ABC "Pooch Perfect" 2021 року.

Зараз Габріель щорічно приводить до ладу близько 6 000 собак, беручи за це величезну суму — до 1200 доларів за вихованця.

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