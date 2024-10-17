У Китаї домашні тварини "ходять на роботу", заробляючи собі на корм

Така тенденція в країні є дуже актуальною. Очікується, що до кінця року в країні буде більше домашніх тварин, ніж дітей, пишуть журналісти.

Related video

В Китаї домашні тварини самі можуть заробити собі на їжу. Хазяї тварин відправляють питомців "на роботу" в котячі та собачі кафе, щоб вони заробили собі на їжу, пише CNN.

Така тенденція китайською називається "Чженмаотяоцянь", що означає "заробити грошей на закуски". Виникла фраза з ідеї, коли домашні тварини повинні працювати повний чи неповний робочий день, після чого повертатись додому.

"Мені здається, це схоже на те, як батьки відправляють своїх дітей до школи", — сказала 27-річна Джейн Сюе.

Жінка відправила свою собаку, 2-річного самоїда на прізвисько ОК, на роботу в середині вересня в собаче кафе у Фучжоу, на південному сході Китаю. Сюе хотіла, щоб її собака "відчув інше життя". Там тварина грає з друзями, дозволяючи Джейн та її партнеру економити гроші. Якщо тварина залишається вдома, доводиться включати кондиціонер на весь день, а це доволі дорого.

"Відправлення ОК у кафе — це виграш для всіх. Вона зможе грати з іншими собаками й не почуватиметься такою самотньою", — сказала вона.

Кафе для домашніх тварин — великий бізнес у Китаї. Відвідувачі можуть взаємодіяти з тваринами, які ходять по приміщенню. Це дозволяє власникам закладу брати більше грошей з відвідувачів. Клієнти, які приходять в такі кафе для котів і собак, зазвичай платять за вхід, від 30 до 60 юанів з людини, або їм просто потрібно замовити щось на кшталт чашки кави.

За даними CBNData, державної фінансової газети Китаю, перше в Китаї котяче кафе відкрилося в південному місті Гуанчжоу у 2011 році. Кількість подібних закладів у країні щорічно збільшується на 200%. За прогнозами, до кінця цього року у Китаї буде більше свійських тварин, ніж дітей. Тому тенденція відправляти домашніх улюбленців "на роботу" дуже актуальна. Оголошення про набір "співробітників" власники кафе та "резюме" домашніх тварин розміщуються на Xiaohongshu — китайському аналогу Instagram.

Нагадаємо, свиноматка на прізвисько Пігкассо, яка живе у притулку для тварин у Південній Африці, "продала" свої картини за понад 1,2 млн доларів. А в США чоловік прославився своїми екстремальними ідеями з догляду за собаками. Він перетворював собак на лисиць, жирафів і навіть гепардів.