Жителі "найвужчого міста світу" живуть "на межі катастрофи" (фото)

Журналісти повідомляють, що ширина міста в найвужчому місці становить 30 метрів, в найширшому — 300, водночас його жителі постійно стикаються з природними катастрофами та катаклізмами.

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Блогер-мандрівник Дрю Бінські нещодавно відвідав місто Яньцзінь китайській провінції Юньнань, відоме як "найвужче місто у світі". Там "на грані катастрофи" проживають близько 450 000 тисяч людей, повідомляє Mirror.

Річ у тім, що місто складається з однієї смуги висотних будівель, яка затиснута між горами та річкою. Місцеві живуть у постійній загрозі землетрусів та повеней, а Дрю Бінські вивчає та фотографує їхнє життя.

"Але якось тут живуть 450 000 людей, вони стикаються з постійною загрозою повеней і землетрусів, оскільки їхні будинки перебувають на межі катастрофи", — розповідає блогер.

Населення Яньцзіна проживає на території, ширина якої в найвужчому місці становить 30 метрів, а в найширшому — 300 метрів. Значна частина міста прилягає до берегів річки, однак мостів, що їх з'єднують, напрочуд мало.

Більшість будівель у Яньцзіні була побудована на сейсмонебезпечній місцевості, а між ними практично немає вільного простору. Самі ж будинки стоять на стовпах, "щоб протистояти нестабільності місцевості та підвищенню рівня води, що відбуваються через сильні повені".

"Вам не доведеться турбуватися про те, що ви заблукаєте, бо в усьому цьому місці є лише одна головна дорога. Це справді місто з однією дорогою. Унікальне географічне середовище надає Яньцзіну особливої ​​чарівності, наповнюючи людей цікавістю та бажанням дослідити".

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Нагадаємо, 15 жовтня стало відомо, що китайський акваріум Xiaomeisha Sea World у Шеньчжені відкрився після п'ятирічної реконструкції. Відвідувачі заплатили по 40 доларів, щоб побачити головний експонат — гігантську китову акулу. Однак вони були розчаровані, бо в акваріумі плавав робот.

Зазначимо, що через пару днів ЗМІ писали, що в Китаї домашні тварини самі можуть заробити собі на їжу. Хазяї тварин відправляють вихованців "на роботу" в котячі та собачі кафе.