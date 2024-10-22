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Світ

Жителі "найвужчого міста світу" живуть "на межі катастрофи" (фото)

Китай, повені, землетруси
Фото: Mirror | Найвужче місто світу живе в постійних природних катаклізмах

Журналісти повідомляють, що ширина міста в найвужчому місці становить 30 метрів, в найширшому — 300, водночас його жителі постійно стикаються з природними катастрофами та катаклізмами.

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Блогер-мандрівник Дрю Бінські нещодавно відвідав місто Яньцзінь китайській провінції Юньнань, відоме як "найвужче місто у світі". Там "на грані катастрофи" проживають близько 450 000 тисяч людей, повідомляє Mirror.

Річ у тім, що місто складається з однієї смуги висотних будівель, яка затиснута між горами та річкою. Місцеві живуть у постійній загрозі землетрусів та повеней, а Дрю Бінські вивчає та фотографує їхнє життя.

"Але якось тут живуть 450 000 людей, вони стикаються з постійною загрозою повеней і землетрусів, оскільки їхні будинки перебувають на межі катастрофи", — розповідає блогер.

Населення Яньцзіна проживає на території, ширина якої в найвужчому місці становить 30 метрів, а в найширшому — 300 метрів. Значна частина міста прилягає до берегів річки, однак мостів, що їх з'єднують, напрочуд мало.

Більшість будівель у Яньцзіні була побудована на сейсмонебезпечній місцевості, а між ними практично немає вільного простору. Самі ж будинки стоять на стовпах, "щоб протистояти нестабільності місцевості та підвищенню рівня води, що відбуваються через сильні повені".

"Вам не доведеться турбуватися про те, що ви заблукаєте, бо в усьому цьому місці є лише одна головна дорога. Це справді місто з однією дорогою. Унікальне географічне середовище надає Яньцзіну особливої ​​чарівності, наповнюючи людей цікавістю та бажанням дослідити".

Китай, найвужче місто, катастрофи Fullscreen
Яньцзінь, Китай
Китай, найвужче місто, катастрофи Fullscreen
Яньцзінь, Китай
Китай, найвужче місто, катастрофи Fullscreen
Яньцзінь, Китай
Китай, найвужче місто, катастрофи
Китай, найвужче місто, катастрофи
Китай, найвужче місто, катастрофи

Нагадаємо, 15 жовтня стало відомо, що китайський акваріум Xiaomeisha Sea World у Шеньчжені відкрився після п'ятирічної реконструкції. Відвідувачі заплатили по 40 доларів, щоб побачити головний експонат — гігантську китову акулу. Однак вони були розчаровані, бо в акваріумі плавав робот.

Зазначимо, що через пару днів ЗМІ писали, що в Китаї домашні тварини самі можуть заробити собі на їжу. Хазяї тварин відправляють вихованців "на роботу" в котячі та собачі кафе.