Хотіли побачити живу: китайців обурила акула-робот в новому зоопарку (відео)

Відвідувачі очікували побачити справжню китову акулу, але їм підсунули механічний експонат.

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Китайський акваріум Xiaomeisha Sea World у Шеньчжені відкрився після п'ятирічної реконструкції, але відвідувачі, які заплатили по 40 доларів, щоб побачити головний експонат — гігантську китову акулу, були розчаровані, бо в акваріумі плавав робот. Про це пише NYpost.

Підробна акула в китайському зоопарку

За тижневий показ океанський зоопарк залучив приблизно 100 000 відвідувачів, але, побачивши робота замість акули, вони почали вимагати повернути гроші.

Відвідувачі з нетерпінням чекали на можливість побачити головну пам'ятку тематичного парку — китову акулу, найбільшу рибу у світі, здатну досягати понад 20 метрів в довжину.

Справжня китова акула

Проте багато хто відчув себе обдуреними, усвідомивши, що так званий королівський морський звір насправді був лише механічним двійником.

На фото, зроблених через скло акваріума, видно рибоподібний робот, у тулубі якого помітні зазори в місцях з'єднання сегментів, що нагадує реквізит з фільму про акули на каналі SyFy.

Відвідувачі парку, обурені цією великою брехнею, завалили акваріум "Сяомейшу" шквалом критики у мережі.

Представники акваріума заявили, що створили роботизовану китову акулу, щоб дотриматися законів, що забороняють торгівлю справжніми тваринами.

"Акваріум недостатньо великий, і навіть китова акула штучна. До 3 години дня люди вже вимагали повернення грошей", — написав один розчарований відвідувач.

Представники Xiaomeisha відтоді відреагували на критику, заявивши, що робо-акула, на створення якої пішли мільйони китайських юанів, була вигадана не для заробляння грошей, а радше для дотримання законів, які забороняють торгівлю китовими акулами.

"Хоч це і робиться заради захисту тварин, я б віддав перевагу тому, щоб у них взагалі не було плакату, ніж показувати підробку", — заявив один із розчарованих відвідувачів.

Той самий чоловік також розкритикував експозицію живих тварин у парку.

"Догляд за рибами був недостатньо професійним. Я помітив, що деякі риби в акваріумах мали білі плями. Більшість людей не помітили б цього, але будь-хто, хто тримав тропічних риб, знає, що це хвороба", — написав він.

Говорячи про підробки, це далеко не перший випадок, коли хтось відчув себе ошуканим китайськими звірятками із зоопарку. На початку цього року у одному із китайських зоопарків демонстрували цуциків, яких розмалювали під панд.