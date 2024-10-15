Хотели увидеть живую: китайцев возмутила акула-робот в новом зоопарке (видео)

Посетители ожидали увидеть настоящую китовую акулу, но им подсунули механический экспонат.

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Китайский аквариум Xiaomeisha Sea World в Шэньчжэне открылся после пятилетней реконструкции, но посетители, которые заплатили по 40 долларов, чтобы увидеть главный экспонат — гигантскую китовую акулу, были разочарованы, потому что в аквариуме плавал робот. Об этом пишет NYpost.

Поддельная акула в китайском зоопарке

За недельный показ океанский зоопарк привлек около 100 000 посетителей, но, увидев робота вместо акулы, они начали требовать вернуть деньги.

Посетители с нетерпением ждали возможности увидеть главную достопримечательность тематического парка — китовую акулу, самую большую рыбу в мире, способную достигать более 20 метров в длину.

Настоящая китовая акула

Однако многие почувствовали себя обманутыми, осознав, что так называемый королевский морской зверь на самом деле был лишь механическим двойником.

На фотографиях, сделанных через стекло аквариума, виден рыбоподобный робот, в туловище которого заметны зазоры в местах соединения сегментов, что напоминает реквизит из фильма об акулах на канале SyFy.

Посетители парка, возмущенные этой большой ложью, завалили аквариум "Сяомишу" шквалом критики в сети.

Представители аквариума заявили, что создали роботизированную китовую акулу, чтобы соблюсти законы, запрещающие торговлю настоящими животными.

"Аквариум недостаточно большой, и даже китовая акула искусственная. К 3 часам дня люди уже требовали возврата денег", — написал один разочарованный посетитель.

Представители Xiaomeisha с тех пор отреагировали на критику, заявив, что робо-акула, на создание которой ушли миллионы китайских юаней, была придумана не для зарабатывания денег, а скорее для соблюдения законов, которые запрещают торговлю китовыми акулами.

"Хоть это и делается ради защиты животных, я бы предпочел, чтобы у них вообще не было плаката, чем показывать подделку", — заявил один из разочарованных посетителей.

Тот же человек также раскритиковал экспозицию живых животных в парке.

"Уход за рыбами был недостаточно профессиональным. Я заметил, что некоторые рыбы в аквариумах имели белые пятна. Большинство людей не заметили бы этого, но любой, кто держал тропических рыб, знает, что это болезнь", — написал он.

Говоря о подделках, это далеко не первый случай, когда кто-то почувствовал себя обманутым китайскими зверушками из зоопарка. В начале этого года в одном из китайских зоопарков демонстрировали щенков, которых разрисовали под панд.