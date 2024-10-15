Хотели увидеть живую: китайцев возмутила акула-робот в новом зоопарке (видео)
Посетители ожидали увидеть настоящую китовую акулу, но им подсунули механический экспонат.
Китайский аквариум Xiaomeisha Sea World в Шэньчжэне открылся после пятилетней реконструкции, но посетители, которые заплатили по 40 долларов, чтобы увидеть главный экспонат — гигантскую китовую акулу, были разочарованы, потому что в аквариуме плавал робот. Об этом пишет NYpost.
За недельный показ океанский зоопарк привлек около 100 000 посетителей, но, увидев робота вместо акулы, они начали требовать вернуть деньги.
Посетители с нетерпением ждали возможности увидеть главную достопримечательность тематического парка — китовую акулу, самую большую рыбу в мире, способную достигать более 20 метров в длину.
Однако многие почувствовали себя обманутыми, осознав, что так называемый королевский морской зверь на самом деле был лишь механическим двойником.
На фотографиях, сделанных через стекло аквариума, виден рыбоподобный робот, в туловище которого заметны зазоры в местах соединения сегментов, что напоминает реквизит из фильма об акулах на канале SyFy.
Посетители парка, возмущенные этой большой ложью, завалили аквариум "Сяомишу" шквалом критики в сети.
Представители аквариума заявили, что создали роботизированную китовую акулу, чтобы соблюсти законы, запрещающие торговлю настоящими животными.
"Аквариум недостаточно большой, и даже китовая акула искусственная. К 3 часам дня люди уже требовали возврата денег", — написал один разочарованный посетитель.
Представители Xiaomeisha с тех пор отреагировали на критику, заявив, что робо-акула, на создание которой ушли миллионы китайских юаней, была придумана не для зарабатывания денег, а скорее для соблюдения законов, которые запрещают торговлю китовыми акулами.
"Хоть это и делается ради защиты животных, я бы предпочел, чтобы у них вообще не было плаката, чем показывать подделку", — заявил один из разочарованных посетителей.
Тот же человек также раскритиковал экспозицию живых животных в парке.
"Уход за рыбами был недостаточно профессиональным. Я заметил, что некоторые рыбы в аквариумах имели белые пятна. Большинство людей не заметили бы этого, но любой, кто держал тропических рыб, знает, что это болезнь", — написал он.
Говоря о подделках, это далеко не первый случай, когда кто-то почувствовал себя обманутым китайскими зверушками из зоопарка. В начале этого года в одном из китайских зоопарков демонстрировали щенков, которых разрисовали под панд.