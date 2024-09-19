"Начали лаять на людей": зоопарк попал в скандал, покрасив собак в панд (фото, видео)

Представители зверинца утверждают, что не вводили посетителей в заблуждение, поскольку нигде не отмечали, что это панды.

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Китайский зоопарк Гуанюани пришлось закрыть после того, как люди поняли, что "панды" в вольерах — это просто покрашенные собаки. Посетители зверинца потребовали, чтобы им вернули деньги, когда два зверя в вольере начали "высовывать языки и лаять" на них. Об этом пишет издание The Sun.

На видео, снятом одним из посетителей, можно увидеть, что псы имеют черные уши и темные круги вокруг глаз, но все еще четко просматриваются их собачьи манеры.

Представители зоопарка, которые в рекламных брошюрах обещали показать клиентам редких и экзотических животных, утверждают, что не вводили людей в заблуждение, поскольку нигде не отмечали, что это панды. Однако позже таки признались, что покрасили двух длинношерстных чау-чау, которые по структуре тела отдаленно напоминают мишек и имеют большую популярность в Китае.

Собаки породы чау-чау попробовали себя в новом амплуа Фото: AsiaWire

Интересно, что это уже не первая подобная история. Не так давно другой китайский зоопарк поймали на такой же схеме, чтобы привлечь внимание потенциальных посетителей. Так называемых "собак-панд" поместили в вольер и демонстрировали восторженной публике ежедневно с 8 утра до 5 вечера. Оправдываясь за обман, представитель заведения объяснил: "У нас нет медведей-панд, поэтому пришлось как-то решить эту проблему".

Многие посетители обвинили зверинец в жестоком обращении с животными, однако сотрудники настаивают на том, что краска не вредит четвероногим. "Люди также красят волосы. Натуральный краситель можно использовать и для собак, если у них длинная шерсть", — заверил пресс-секретарь.

Кроме того, мы рассказывали о чрезвычайно редкой самке лемура, которая неожиданно родила трех детенышей в австралийском парке дикой природы Алтина (Altina Wildlife Park), что в Новом Южном Уэльсе. Специалисты хотят изучить данные ДНК-тестирования, чтобы найти их отца, ведь не понимают, при каких обстоятельствах это могло произойти.