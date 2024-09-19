"Почали гавкати на людей": зоопарк потрапив у скандал, пофарбувавши собак у панд (фото, відео)

Представники звіринцю стверджують, що не вводив відвідувачів в оману, оскільки ніде не зазначали, що це панди.

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Китайський зоопарк Гуанюані довелось закрити після того, як люди зрозуміли, що "панди" у вольєрах — це просто перефарбовані собаки. Відвідувачі звіринцю зажадали, щоб їм повернули гроші, коли два звірі у вольєрі почали "висовувати язики та гавкати" на них. Про це пише видання The Sun.

На відео, знятому одним з відвідувачів, можна побачити, що пси мають чорні вуха, кінцівки та темні кола навколо очей, але все ще чітко проглядаються їхні собачі манери.

Представники зоопарку, які в рекламних брошурах обіцяли показати клієнтам рідкісних та екзотичних тварин, стверджують, що не вводив людей в оману, оскільки ніде не зазначали, що це панди. Однак згодом таки зізнались, що пофарбували двох довгошерстих чау-чау, які за структурою тіла віддалено нагадують ведмедиків й мають велику популярність у Китаї.

Собаки породи чау-чау спробували себе в новому амплуа Фото: AsiaWire

Цікаво, що це уже не перша подібна історія. Не так давно інший китайський зоопарк спіймали на такій самій схемі, аби привернути увагу потенційних відвідувачів. Так званих "собак-панд" помістили у вольєр і демонстрували захопленій публіці щодня з 8 ранку до 5 вечора. Виправдовуючись за обман, представник закладу пояснив: "У нас немає ведмедів-панд, тож довелося якось розв'язати цю проблему".

Багато відвідувачів звинуватили звіринець у жорстокому поводженні з тваринами, проте співробітники наполягають на тому, що фарба не шкодить чотирилапим. "Люди також фарбують волосся. Натуральний барвник можна використовувати й для собак, якщо в них довга шерсть", — запевнив прессекретар.

Крім того, ми розповідали про надзвичайно рідкісну самку лемура, яка несподівано народила трьох дитинчат у австралійському парку дикої природи Алтіна (Altina Wildlife Park), що в Новому Південному Вельсі. Фахівці хочуть вивчити дані ДНК-тестування, аби знайти їхнього батька, адже не розуміють, за яких обставин це могло статися.