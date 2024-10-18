Беззаконный и грязный: как выглядит самый высокогорный город в мире (фото)

Поселение Ла-Ринконада, расположенная на высоте 5 100 метров над уровнем моря, считается самым высокогорным постоянным поселением в мире.

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Ла-Ринконада находится в перуанских Андах, на высоте 5 100 метров над уровнем моря. Считается, что это самое высокое постоянное поселение в мире, и его называют "Раем дьявола". Изначально это был небольшой лагерь старателей, которые работали на золотом руднике. Но National Geographic подсчитал, что с 2001 по 2009 год население увеличилось до 30 000 человек из-за того, что цена на золото выросла на 235 процентов за этот период. Об этом пишет Express.

Ла-Ринконада находится в потрясающем месте, но это кошмарный город

Город расположен на замерзшем леднике, что придает ему климат альпийской тундры с температурами от -2 до -3 градусов круглый год. Иногда температура опускается тут до -12.

Ла-Ринконада считается одним из самых опасных мест в мире из-за того, что здесь практически нет никакого закона и полиции. Тревел-блогер Yes Theory посетил город и сказал, что это "самое жуткое место", в котором он когда-либо был.

Он добавил, что, находясь там, он видел, как повсюду вспыхивали драки, а прохожие бросали на него с гидом косые взгляды.

Многие шахтеры работают на золотом руднике, принадлежащем Corporación Ananea. Они работают 30 дней без оплаты и один день им разрешено работать на себя.

В этот день месяца шахтерам разрешается брать столько руды, сколько они могут унести. Содержит ли руда золото или нет — вопрос удачи.

Удачным считается день, когда мужчины могут найти хотя бы 50 г золота, для женщин — около 15 г в неделю. Это может принести до £2900 и £870 соответственно. Но все заработанное шахтеры чаще всего тратят в городе: на выпивку и азартные игры.

Женщина разбивает камни молотком, пытаясь найти золото Фото: Скриншот

Женщинам запрещено работать непосредственно в шахтах, поэтому они трудятся снаружи, перебирая выброшенный мусор в надежде найти что-то ценное.

Город опасен, поскольку в нем не действуют законы и нет полиции. Фактически, здесь царит атмосфера Дикого Запада и Золотой лихорадки. Шахтеров расстреливают в туннелях, молодых женщин продают в бордели, а драки — обычное дело.

Когда полиция или другие представители власти приезжают в город, чтобы попытаться обеспечить соблюдение закона или ограничить добычу полезных ископаемых, шахтеры угрожают им динамитом, который используется для подрыва туннелей.

В Ла-Ринконада обычному человеку выжить без кислорода невозможно

В городе отсутствуют водопровод (на 50 000 человек приходится всего три душа) и система канализации (мусор просто вывозят за пределы города), а загрязнение пластиком и другими видами мусора приводит к возникновению ряда заболеваний.

Склоны вокруг города завалены мусором Фото: Скриншот

Гипоксия является серьезной проблемой для здоровья из-за низкого содержания кислорода. Блогеру пришлось использовать кислородный баллон, потому что он начинал задыхаться. Работать здесь могут только местные жители из горных районов Перу, которые поколениями приспосабливались к жизни на высокогорье.

Также город загрязнен ртутью из-за горнодобывающей деятельности. Добыча полезных ископаемых также загрязняет пресную воду на горе, которая переносит тяжелые металлы прямо в озеро Титакака, крупнейшее озеро в Южной Америке.

Напомним, ледники в Перу стали таять, как и во всем мире, и на горе Уаскаран нашли тело американского альпиниста, который исчез 22 года назад.