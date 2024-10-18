Беззаконне і брудне: який вигляд має найвисокогірніше місто у світі (фото)

Поселення Ла-Рінконада, розташоване на висоті 5 100 метрів над рівнем моря, вважається найвисокогірнішим постійним поселенням у світі.

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Ла-Рінконада розташована в перуанських Андах, на висоті 5 100 метрів над рівнем моря. Вважається, що це найвище постійне поселення у світі, і його називають "Раєм диявола". Спочатку це був невеликий табір старателів, які працювали на золотому руднику. Але National Geographic підрахував, що з 2001-го по 2009 рік населення збільшилося до 30 000 осіб через те, що ціна на золото зросла на 235 відсотків за цей період. Про це пише Express.

Ла-Рінконада розташована в приголомшливому місці, але це кошмарне місто

Місто розташоване на замерзлому льодовику, що надає йому клімату альпійської тундри з температурами від -2 до -3 градусів цілий рік. Іноді температура опускається тут до -12.

Ла-Рінконада вважається одним із найнебезпечніших місць у світі через те, що тут практично немає ніякого закону та поліції. Тревел-блогер Yes Theory відвідав місто і сказав, що це "найжахливіше місце", в якому він коли-небудь був.

Він додав, що, перебуваючи там, бачив, як всюди спалахували бійки, а перехожі кидали на нього з гідом косі погляди.

Багато шахтарів працюють на золотому руднику, що належить Corporación Ananea. Вони працюють 30 днів без оплати і один день їм дозволено працювати на себе.

У цей день місяця шахтарям дозволяється брати стільки руди, скільки вони можуть забрати. Містить руда золото чи ні — питання удачі.

Вдалим вважається день, коли чоловіки можуть знайти хоча б 50 г золота, для жінок — близько 15 г на тиждень. Це може принести до £2900 і £870 відповідно. Але все зароблене шахтарі найчастіше витрачають у місті: на випивку та азартні ігри.

Жінка розбиває каміння молотком, намагаючись знайти золото Фото: Скриншот

Жінкам заборонено працювати безпосередньо в шахтах, тому вони працюють зовні, перебираючи викинуте сміття в надії знайти щось цінне.

Місто небезпечне, оскільки в ньому не діють закони і немає поліції. Фактично, тут панує атмосфера Дикого Заходу та Золотої лихоманки. Шахтарів розстрілюють у тунелях, молодих жінок продають у борделі, а бійки — звичайна справа.

Коли поліція або інші представники влади приїжджають у місто, щоб спробувати забезпечити дотримання закону або обмежити видобуток корисних копалин, шахтарі погрожують їм динамітом, який використовується для підриву тунелів.

У Ла-Рінконада звичайній людині вижити без кисню неможливо

У місті відсутні водопровід (на 50 000 осіб припадає всього три душа) і система каналізації (сміття просто вивозять за межі міста), а забруднення пластиком та іншими видами сміття призводить до виникнення низки захворювань.

Схили навколо міста завалені сміттям Фото: Скриншот

Гіпоксія є серйозною проблемою для здоров'я через низький вміст кисню. Блогеру довелося використовувати кисневий балон, бо він починав задихатися. Працювати тут можуть тільки місцеві жителі з гірських районів Перу, які поколіннями пристосовувалися до життя на високогір'ї.

Також місто забруднене ртуттю через гірничодобувну діяльність. Видобуток корисних копалин також забруднює прісну воду на горі, яка переносить важкі метали прямо в озеро Тітакака, найбільше озеро в Південній Америці.

Нагадаємо, льодовики в Перу почали танути, як і в усьому світі, і на горі Уаскаран знайшли тіло американського альпініста, який зник 22 роки тому.