У Перу знайшли мумію альпініста зі США, який зник 22 роки тому

Тіло Вільяма Стемпфла знайшли на схилі гори Уаскаран після того, як відступили льодовики.

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Мумію американського альпініста Вільяма Стемпфла знайшли в Перу через 22 роки після його зникнення. На муміфікованому тілі збереглися альпіністські черевики, кошики і одяг, а також водійське посвідчення і паспорт. Передбачається, що Стемпфл загинув у лавині. Про це повідомляє The Usa Today.

Тіло альпініста виявили гірські рятувальники 5 липня неподалік від табору на горі Уаскаран на висоті 5200 метрів.

Стемпфл піднімався на гору Уаскаран із двома друзями, Стівом Ерскіном і Метью Річардсоном, коли вони потрапили в лавину в червні 2002 року, повідомляла газета Los Angeles Times. На той момент Стемпфлу було 58 років. За даними газети, було виявлено тільки останки Ерскіна.

Тіло Вільяма виявили тільки тому, що льодовики на найвищій вершині Перу почали танути і відступати.

Поліція транспортувала тіло альпініста з гори

Льодовикова маса в регіоні відступає вже приблизно 10 років, сказав Едсон Рамірес, доглядач парку й оцінювач ризиків у Національному парку Уаскаран. "Те, що було поховано багато років тому, виходить на поверхню", — зазначив він.

Останки Стемпфла — друге муміфіковане тіло, виявлене в перуанських Андах. 2023 року на горі в Андах було знайдено тіло 20-річної Марти Емілії Альтамірано, яка загинула під час експедиції 1981 року.

Тіло Стемпфла Фото: Policía Nacional del Perú

Сім'я Стемпфла повідомила пресі, що вони планують перевезти тіло в похоронне бюро в столиці Перу Лімі, де його кремують.

"Це був шок. Коли тобі телефонують і кажуть, що його знайшли, твоє серце просто завмирає. Спочатку ти не знаєш, що саме відчувати. Протягом 22 років ми просто вбивали собі в голову: "Так воно і є. Тато — частина гори, і він ніколи не повернеться додому", — розповіла донька Вільяма Стемпфла Дженніфер.

Перу має приблизно 68% тропічних льодовиків світу, які є одними з найбільш вразливих крижаних покривів на планеті під час глобального потепління.

Листопадовий звіт уряду Перу показує, що країна втратила 56% своїх тропічних льодовиків за останні шість десятиліть.

Багато з цих льодовиків розташовані в Кордильєра-Бланка в Перу, де Уаскаран та інші знакові гори щорічно приваблюють тисячі альпіністів.

Нагадаємо, у льодовиках Швейцарії в травні знайшли тіло багатого мандрівника. Чоловік загинув 400 років тому на льодовику Теодул, що у швейцарських Альпах. Чоловік у тонких шкіряних черевиках мандрував із великою кількістю монет, елегантної зброї та, можливо, мулів.