Таємниця незатребуваної землі, яку захопив фермер, щоб зробити доньку принцесою (фото)

Бір-Тавіль залишається незатребуваним через унікальну прикордонну суперечку між Єгиптом і Суданом. Тому деякі сміливці оголошують себе правителями нічийної землі.

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У глибині африканської пустелі, між Єгиптом і Суданом, захована одна з найдивніших ділянок землі на планеті Земля, яка не потрібна жодній країні. Про це пише The Sun.

Пустельна ділянка Бір-Тавіль площею 2060 квадратних кілометрів залишається незвичайною геополітичною аномалією і стала улюбленим місцем для самопроголошених "держав", заснованих звичайними людьми.

Приміром, фермер із Вірджинії Джеремі Хітон вирушив туди, щоб здійснити мрію своєї маленької доньки стати принцесою. Він встановив там прапор і оголосив Бір-Тавіль "Королівством Північний Судан", щоб його дочка Емілі могла мати королівський титул.

Емілі запитала, чи може вона стати принцесою, і Хітон, бажаючи здійснити її мрію, почав шукати спосіб це здійснити. Він почав досліджувати незатребувані землі, де він теоретично міг би заснувати королівство для Емілі, якій на той момент було шість років.

У червні 2014 року Хітон попрямував до північно-східної Африки і досяг Бір-Тавіля після подорожі через пустелю. Він урочисто поставив у пісок саморобний блакитний прапор із зображенням корони і написом "Хітон", оголосивши Бір-Тавіль "Королівством Північний Судан", а себе — його королем. Він негайно проголосив Емілі принцесою, тим самим "дарувавши" їй королівський титул, якого вона бажала.

У 2017 році підприємець з Індії Суяш Діксіт також оголосив Бір-Тавіль своєю власністю, назвавши його "Королівством Діксіт". Він встановив прапор, оголосив себе королем і навіть "призначив" свого батька прем'єр-міністром.

Чому Бір-Тавіль нікому не потрібен?

Витоки цієї незатребуваної пустелі сягають часів британського колоніального правління наприкінці XIX — на початку XX століть, коли через перекроювання ліній кордонів Бір-Тавіль випадково опинився в підвішеному стані з правового погляду. У 1899 році, коли Єгипет і Судан перебували під управлінням Великої Британії, було встановлено офіційний кордон по 22-й паралелі північної широти. Унаслідок цього Бір-Тавіль, посушлива і бідна на ресурси ділянка пустелі, опинилася на єгипетській території, а цінніша територія, Халаїбський трикутник, відійшла до Судану. Однак 1902 року британці змінили кордон, щоб відповідати переміщенням місцевих племен, помістивши Бір-Тавіль у Судан і надавши Єгипту контроль над родючим Халаїбським трикутником.

Коли Єгипет і Судан здобули незалежність, кожна з країн хотіла заволодіти Халаїбським трикутником, оскільки там були хороші землі і вихід до Червоного моря. Єгипет претендує на нього на підставі лінії 1899 року, тоді як Судан на підтримку своїх домагань використовує лінію 1902 року. Щоб претендувати на Халаїбський трикутник, кожна країна повинна відкинути Бір-Тавіль, оскільки вони не можуть претендувати на обидва трикутники в рамках обраного ними кордону. Таким чином, територія залишається незатребуваною, оскільки і Єгипет, і Судан хочуть тільки цінні землі.

Як потрапити до Бір-Тавіля

Подорож до Бір-Тавіля займає до тижня, залежно від початкової точки, маршруту та умов і коштує понад тисячу доларів. Більшість мандрівників починають свій шлях в Асуані (Єгипет) або Хартумі (Судан), оскільки це найближчі великі міста з транспортною інфраструктурою.

Поїздка може зайняти кілька днів і зазвичай здійснюється на позашляховиках, здатних долати глибокий пісок і ґрунтові стежки, які використовуються кочовими племенами, старателями або військовими патрулями. По дорозі немає міст, джерел води або об'єктів інфраструктури, тому мандрівникам необхідно брати з собою достатню кількість води, їжі та палива. Крім того, озброєні банди часто нападають на тих, хто вирушає в пустелю, особливо менш охоронюваними маршрутами.

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