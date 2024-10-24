Покорители вершин: в Египте заметили еще больше собак, прогуливающихся по пирамидам (видео)

В Гизе продолжают наблюдать за животными, которые устраивают прогулки по вершине пирамиды. В этот раз сразу трое собак освоили новое "хобби".

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Собака из Египта, которая стала известной благодаря своей жизни на вершине пирамиды в Гизе, вновь удивила пользователей сети и очевидцев. В этот раз она там появилась не одна. Об этом сообщает Sivar News.

На опубликованном в сети ролике можно увидеть, что все больше собак увлекаются новым "хобби" и прогуливаются вершиной одной из египетских пирамид.

Автор видео сначала показал вблизи, как три пса прогуливаются по архитектурному сооружению, после чего отдалил камеру для полноты картины. Собаки зашли до середины пирамиды и внимательно следят за своими шагами.

"Новые наблюдения за собаками, взбирающимися на пирамиды Гизы, удивили посетителей. Это произошло вскоре после того, как собака стала вирусной, когда ее видели на вершине одной из пирамид, одного из самых символичных сооружений человечества", — говорится в сообщении.

Собаки покоряют пирамиды в Египте: что известно

Одним из первых собаку на вершине пирамиды заметил путешественник с ником Alexlang14. Во время полета на параплане над пирамидами Гизы он заметил собаку белого цвета, которая находилась на предпоследнем ярусе сооружения. Автору ролика стало интересно, как животному удалось добраться так высоко самостоятельно.

Позже The Washington Post выпустили материал, в котором соучредитель американского Каирского фонда спасения животных Ибрагим Эльбендари рассказал, что собаку на видео зовут Аполлон и он является одним из восьми бездомных собак, которые проживают на территории комплекса. Его мать, которую прозвали Лайкой, поднялась на вершину пирамиды для того, чтобы родить щенков в защищенном месте, поэтому пирамида считается их домом.

"Спасательная организация заботится об уличных собаках и других животных, которые живут в знаменитом 4500-летнем комплексе пирамид и в других местах, но то, что может сделать группа, — это "капля в море", — заявила соучредительница фонда Вики Браун.

Напомним, 24 октября сообщалось, что в Британии перекрыли 8 автострад из-за сбежавшей собаки. Спаниель Фиби должна была остаться под присмотром друга семьи Паттерсон, пока те отдыхали в Испании, однако домашний любимец сбежал. На поиски ушло 2 недели.