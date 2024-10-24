Пес на вершине пирамиды Египта: журналисты узнали как зовут и в каких условиях живет собака

Как пояснил зоозащитник Ибрагим Эльбендари, мать этого пса решились подняться на вершину пирамиды, чтобы родить щенков в защищенном месте. С тех пор она и ее потомство сделали пирамиду своим домом. Самому Аполлону около трех лет.

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Пес, который на египетской пирамиде в Гизе лаял на птиц, является одним из восьми бездомных собак, которые живут на вершине пирамиды Хафре, а его кличка — Аполлон. Об этом пишет The Washington post.

Его узнал соучредитель американского Каирского фонда спасения животных Ибрагим Эльбендари.

Аполлон, его братья и сестры и их мать, которую местные жители называют Лайкой, одни из десятков бездомных собак на территории комплекса пирамид и миллионы в Египте. Ими занимаются зоозащитные организации.

Большинство бездомных животных в комплексе пирамид, что неподалеку от Каира, живут на земле или вблизи нее. Но Лайка решилась подняться на вершину пирамиды, чтобы родить щенков в защищенном месте. С тех пор она и ее потомство сделали ее своим домом.

Стая бездомных собак возле пирамид Фото: Washington Post

По словам Эльбендари, "самой шокирующей вещью" было увидеть, как они охотятся на птиц на вершине пирамиды Хафра, второй по высоте из трех главных пирамид Гизы. Они подкрадываются к воронам и подпрыгивают в воздух, чтобы поймать их за сотни футов от земли на шершавых камнях.

"Спасательная организация заботится об уличных собаках и других животных, которые живут в знаменитом 4500-летнем комплексе пирамид и в других местах, но то, что может сделать группа, — это "капля в море", — сказала соучредитель организации Вики Браун.

Она обеспечивает собак едой, водой и медицинской помощью, а также способствует их усыновлению в США. Она также отлавливает, вакцинирует и стерилизует или кастрирует бездомных собак перед тем, как выпустить их на волю, а вот Аполлон до сих пор избегал поимки.

31-летний мужчина рассказал, что он ветеран египетской армии и оставил службу около семи лет назад, травмированный кровавой борьбой против Исламского государства на Синайском полуострове на северо-востоке страны. Он работал в американской компании, но "не чувствовал смысла своей жизни", пока не начал ухаживать за бездомными собаками.

"Я чувствовал, что меняю к лучшему их жизнь, а они меняют к лучшему мою", — сказал он.

Элбендари и Браун отметили, что они были в восторге, когда увидели видео с Аполлоном на вершине пирамиды, которое распространилось по всему миру.

Они надеялись, что это привлечет больше внимания к уличным собакам Каира и поможет убедить жителей и власти заботиться о них.

"Возможно, кто-то наконец придет и поддержит нас здесь, чтобы мы могли проводить больше работы для защиты собак здесь, в Египте", — сказал мужчина.

По его словам, Аполлон выглядел счастливым и здоровым, когда он увидел его в понедельник утром. Он спустился с пирамиды, чтобы съесть еду, разложенную возле фундамента, не помня о своей минуте славы.

Напомним, в октябре мир облетело видео парапланериста, который летел над пирамидами Гизы в Египте и заметил на вершине одной из них белого пса. Пес находился на предпоследнем ярусе сооружения и лаял на птиц.