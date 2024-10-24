Пес на вершине пирамиды Египта: журналисты узнали как зовут и в каких условиях живет собака
Как пояснил зоозащитник Ибрагим Эльбендари, мать этого пса решились подняться на вершину пирамиды, чтобы родить щенков в защищенном месте. С тех пор она и ее потомство сделали пирамиду своим домом. Самому Аполлону около трех лет.
Пес, который на египетской пирамиде в Гизе лаял на птиц, является одним из восьми бездомных собак, которые живут на вершине пирамиды Хафре, а его кличка — Аполлон. Об этом пишет The Washington post.
Его узнал соучредитель американского Каирского фонда спасения животных Ибрагим Эльбендари.
Аполлон, его братья и сестры и их мать, которую местные жители называют Лайкой, одни из десятков бездомных собак на территории комплекса пирамид и миллионы в Египте. Ими занимаются зоозащитные организации.
Большинство бездомных животных в комплексе пирамид, что неподалеку от Каира, живут на земле или вблизи нее. Но Лайка решилась подняться на вершину пирамиды, чтобы родить щенков в защищенном месте. С тех пор она и ее потомство сделали ее своим домом.
По словам Эльбендари, "самой шокирующей вещью" было увидеть, как они охотятся на птиц на вершине пирамиды Хафра, второй по высоте из трех главных пирамид Гизы. Они подкрадываются к воронам и подпрыгивают в воздух, чтобы поймать их за сотни футов от земли на шершавых камнях.
"Спасательная организация заботится об уличных собаках и других животных, которые живут в знаменитом 4500-летнем комплексе пирамид и в других местах, но то, что может сделать группа, — это "капля в море", — сказала соучредитель организации Вики Браун.
Она обеспечивает собак едой, водой и медицинской помощью, а также способствует их усыновлению в США. Она также отлавливает, вакцинирует и стерилизует или кастрирует бездомных собак перед тем, как выпустить их на волю, а вот Аполлон до сих пор избегал поимки.
31-летний мужчина рассказал, что он ветеран египетской армии и оставил службу около семи лет назад, травмированный кровавой борьбой против Исламского государства на Синайском полуострове на северо-востоке страны. Он работал в американской компании, но "не чувствовал смысла своей жизни", пока не начал ухаживать за бездомными собаками.
"Я чувствовал, что меняю к лучшему их жизнь, а они меняют к лучшему мою", — сказал он.
Элбендари и Браун отметили, что они были в восторге, когда увидели видео с Аполлоном на вершине пирамиды, которое распространилось по всему миру.
Они надеялись, что это привлечет больше внимания к уличным собакам Каира и поможет убедить жителей и власти заботиться о них.
"Возможно, кто-то наконец придет и поддержит нас здесь, чтобы мы могли проводить больше работы для защиты собак здесь, в Египте", — сказал мужчина.
По его словам, Аполлон выглядел счастливым и здоровым, когда он увидел его в понедельник утром. Он спустился с пирамиды, чтобы съесть еду, разложенную возле фундамента, не помня о своей минуте славы.
Напомним, в октябре мир облетело видео парапланериста, который летел над пирамидами Гизы в Египте и заметил на вершине одной из них белого пса. Пес находился на предпоследнем ярусе сооружения и лаял на птиц.