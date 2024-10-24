Пес на вершині піраміди Єгипту: журналісти дізнались як звати та у яких умовах живе собака
Як пояснив зоозахисник Ібрагім Ельбендарі, мати цього пса наважилися піднятися на вершину піраміди, щоб народити цуценят у захищеному місці. Відтоді вона та її потомство зробили піраміду своїм домом. Самому Аполлону близько трьох років.
Пес, який на єгипетській піраміді в Гізі гавкав на птахів, є одним із восьми безпритульних собак, які живуть на вершині піраміди Хафре, а його кличка — Аполлон. Про це пише The Washington post.
Його упізнав співзасновник американського Каїрського фонду порятунку тварин Ібрагім Ельбендарі.
Аполлон, його брати і сестри та їх мати, яку місцеві жителі називають Лайкою, одні з десятків безпритульних собак на території комплексу пірамід і мільйони в Єгипті. Ними опікуються зоозахисні організації.
Більшість безпритульних тварин у комплексі пірамід, що неподалік Каїра, живуть на землі або поблизу неї. Але Лайка наважилася піднятися на вершину піраміди, щоб народити цуценят у захищеному місці. Відтоді вона та її потомство зробили її своїм домом.
За словами Ельбендарі, "найбільш шокуючою річчю" було побачити, як вони полюють на птахів на вершині піраміди Хафра, другої за висотою з трьох головних пірамід Гізи. Вони підкрадаються до ворон і підстрибують у повітря, щоб зловити їх за сотні футів від землі на шорсткому камінні.
"Рятувальна організація піклується про вуличних собак та інших тварин, які живуть у знаменитому 4500-річному комплексі пірамід та в інших місцях, але те, що може зробити група, — це "крапля в морі", — сказала співзасновниця організації Вікі Браун.
Вона забезпечує собак їжею, водою та медичною допомогою, а також сприяє їхньому усиновленню в США. Вона також відловлює, вакцинує і стерилізує або каструє безпритульних собак перед тим, як випустити їх на волю, а ось Аполлон досі уникав упіймання.
31-річний чоловік розповів, що він ветеран єгипетської армії і залишив службу близько семи років тому, травмований кривавою боротьбою проти Ісламської держави на Синайському півострові на північному сході країни. Він працював в американській компанії, але "не відчував сенсу свого життя", поки не почав доглядати за бездомними собаками.
"Я відчував, що змінюю на краще їхнє життя, а вони змінюють на краще моє", — сказав він.
Елбендарі і Браун зазначили, що вони були в захваті, коли побачили відео з Аполлоном на вершині піраміди, яке поширилося по всьому світу.
Вони сподівалися, що це приверне більше уваги до вуличних собак Каїра і допоможе переконати мешканців і владу піклуватися про них.
"Можливо, хтось нарешті прийде і підтримає нас тут, щоб ми могли проводити більше роботи для захисту собак тут, в Єгипті", — сказав чоловік.
За його словами, Аполлон виглядав щасливим і здоровим, коли він побачив його в понеділок вранці. Він спустився з піраміди, щоб з'їсти їжу, розкладену біля фундаменту, не пам'ятаючи про свою хвилину слави.
Нагадаємо, у жовтні світ облетіло відео парапланериста, який летів над пірамідами Гізи у Єгипті та помітив на вершині однієї з них білого пса. Пес перебував на передостанньому ярусі споруди та гавкав на птахів.