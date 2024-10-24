Пес на вершині піраміди Єгипту: журналісти дізнались як звати та у яких умовах живе собака

Як пояснив зоозахисник Ібрагім Ельбендарі, мати цього пса наважилися піднятися на вершину піраміди, щоб народити цуценят у захищеному місці. Відтоді вона та її потомство зробили піраміду своїм домом. Самому Аполлону близько трьох років.

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Пес, який на єгипетській піраміді в Гізі гавкав на птахів, є одним із восьми безпритульних собак, які живуть на вершині піраміди Хафре, а його кличка — Аполлон. Про це пише The Washington post.

Його упізнав співзасновник американського Каїрського фонду порятунку тварин Ібрагім Ельбендарі.

Аполлон, його брати і сестри та їх мати, яку місцеві жителі називають Лайкою, одні з десятків безпритульних собак на території комплексу пірамід і мільйони в Єгипті. Ними опікуються зоозахисні організації.

Більшість безпритульних тварин у комплексі пірамід, що неподалік Каїра, живуть на землі або поблизу неї. Але Лайка наважилася піднятися на вершину піраміди, щоб народити цуценят у захищеному місці. Відтоді вона та її потомство зробили її своїм домом.

Зграя безпритульних собак біля пірамід Фото: Washington Post

За словами Ельбендарі, "найбільш шокуючою річчю" було побачити, як вони полюють на птахів на вершині піраміди Хафра, другої за висотою з трьох головних пірамід Гізи. Вони підкрадаються до ворон і підстрибують у повітря, щоб зловити їх за сотні футів від землі на шорсткому камінні.

"Рятувальна організація піклується про вуличних собак та інших тварин, які живуть у знаменитому 4500-річному комплексі пірамід та в інших місцях, але те, що може зробити група, — це "крапля в морі", — сказала співзасновниця організації Вікі Браун.

Вона забезпечує собак їжею, водою та медичною допомогою, а також сприяє їхньому усиновленню в США. Вона також відловлює, вакцинує і стерилізує або каструє безпритульних собак перед тим, як випустити їх на волю, а ось Аполлон досі уникав упіймання.

31-річний чоловік розповів, що він ветеран єгипетської армії і залишив службу близько семи років тому, травмований кривавою боротьбою проти Ісламської держави на Синайському півострові на північному сході країни. Він працював в американській компанії, але "не відчував сенсу свого життя", поки не почав доглядати за бездомними собаками.

"Я відчував, що змінюю на краще їхнє життя, а вони змінюють на краще моє", — сказав він.

Елбендарі і Браун зазначили, що вони були в захваті, коли побачили відео з Аполлоном на вершині піраміди, яке поширилося по всьому світу.

Вони сподівалися, що це приверне більше уваги до вуличних собак Каїра і допоможе переконати мешканців і владу піклуватися про них.

"Можливо, хтось нарешті прийде і підтримає нас тут, щоб ми могли проводити більше роботи для захисту собак тут, в Єгипті", — сказав чоловік.

За його словами, Аполлон виглядав щасливим і здоровим, коли він побачив його в понеділок вранці. Він спустився з піраміди, щоб з'їсти їжу, розкладену біля фундаменту, не пам'ятаючи про свою хвилину слави.

Нагадаємо, у жовтні світ облетіло відео парапланериста, який летів над пірамідами Гізи у Єгипті та помітив на вершині однієї з них білого пса. Пес перебував на передостанньому ярусі споруди та гавкав на птахів.