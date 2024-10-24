Пока семья улетела в отпуск: в Британии перекрыли 8 автострад из-за сбежавшей собаки (видео)

Спаниель Фиби должна была остаться под присмотром друга семьи Паттерсон, пока те отдыхали в Испании, однако домашний любимец сбежал. На поиски ушло 2 недели.

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В Великобритании собака стала причиной перекрытия восьми автомагистралей, пока ее хозяева были в отпуске в Испании. Об этом говорится в материале Metro.

33-летняя Никола Паттерсон поехала вместе со своей семьей на Майорку и во время долгожданного отпуска получила неприятный звонок. Ее спаниель Фиби пропала, пока за ней присматривал друг, живущий неподалеку. Собака выбежала через задние ворота и пропала.

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Украденная собака вернулась домой через три года после исчезновения (фото)

После известия Никола Паттерсон сразу же выехала в аэропорт и вылетела ближайшим рейсом домой, ведь не могла бы дальше спокойно отдыхать зная, что ее домашний любимец не дома и не в безопасности.

"Я не спала всю ночь вторника, а в среду мы с ребенком вылетели домой очень поздно вечером. Я вернулась в Станстед (аэропорт в Лондоне. — Ред.) около двух часов ночи в четверг и добралась до дома в три часа ночи, но уже в пять утра отправилась на поиски", — делится британка.

Женщина обошла всю ближайшую территорию, перешла шоссе А2 по пешеходному мосту и дошла к промышленным объектам, что ее очень напугало. Позже появилось сообщение, что собаку видели рядом с трассой А2, которую даже пришлось перекрыть, но Фиби так и не удалось там найти. В последующие дни были перекрыты еще семь автострад.

В Великобритании пришлось перекрыть 8 автострад из-за пропавшей собаки Фото: Metro

Благотворительная организация Lost Dog Discovery UK такж решила помочь в поисках собак и установила пять камер возле одной из дорог и через несколько дней это дало свои плоды. Сотрудница организации Ники Скривен заметила спаниеля и позже Никола подтвердила, что это ее Фиби.

В результате питомца пытались завлечь вкусной едой, дорогим кормом, но ничего не получалось. 7 сентября Фиби все же удалось заманить в ловушку, снова перед этим перекрыв одну из автострад и семья воссоединилась. Две недели ушло на то, чтобы наконец-то Фиби вернулась домой.

"Мы получали сообщения от людей со всего мира, которые владели собаками той же породы — возможно, именно благодаря своей породе она стала такой знаменитой. В общем, все, с кем мы общались, были очень отзывчивы, а количество людей, отправившихся на поиски во время прогулок с собаками, было просто невероятным", — рассказала Никола Паттерсон.

Напомним, 23 октября сообщалось, что женщина выжила и вернулась домой благодаря действиям своей собаки. Памела Хелмстадтер пережила низкую температуру и дождь благодаря своей верной собаке, которая пыталась согреть хозяйку.