Украденная собака вернулась домой через три года после исчезновения (фото)

Хозяева месяцами не теряли надежды найти своего песика: они даже записали обращение, предлагая вознаграждение за находку.

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Собака, которую украли три с половиной года назад, наконец воссоединилась со своими хозяевами. Домашнего любимца породы кокер-спаниель, которого зовут Белль, нашли в 50 милях от дома — в Стерри (графство Кент, Великобритания). Об этом пишет издание Daily Star.

Джош Бернс и его партнерша Шелли месяцами не теряли надежды найти своего песика: они даже записали обращение, предлагая вознаграждение за находку, но это не дало результата. Со временем пара начала терять веру, что когда-нибудь увидит пушистика снова.

Белль нашли в 50 милях от дома Фото: SWNS

"Следы остыли. Несмотря на то, что так много людей искали Белль, не было никаких зацепок, что могло произойти", — признается 31-летний Джош.

На прошлой неделе пара неожиданно получила телефонный звонок от смотрителя за собаками в городке Паддок Вуд, расположенном в 50 милях от их дома. Собачку, которая бродила в одиночестве, нашли с помощью микрочипа.

"Мы не могли в это поверить. После стольких лет почти потеряли надежду вернуть ее обратно. Просто чудо", — говорит Джош, который руководит сантехническим и строительным бизнесом.

Джош уже смирился, что больше никогда не увидит Белль Фото: SWNS

Хозяева впервые привели Белль в свой дом еще щенком. Она пропала в возрасте двух лет, вероятно, из-за похищения.

"Как только я привез Белль домой, стало понятно, что она все помнит. Стала чрезвычайно счастливой, как и раньше. В тот же день мы отвезли ее к ветеринару, чтобы пройти обследование и другие процедуры. Это был долгий путь, но после трех с половиной лет мы очень рады, что она дома", — добавляет Бернс.

Напомним, ранее Фокус писал, что коричнево-серый питбуль Андора, который пропал два года назад в городе Пенсаколы (Флорида, США), наконец-то нашелся в 1400 км от своего дома — в Эниде (Оклахома). Владелица домашнего любимца, Бренна Данов, узнав об этой новости, взяла напрокат машину, исчерпав все кредитные лимиты, и провела в дороге почти 14 часов подряд, чтобы как можно быстрее увидеть собаку.

Кроме того, верного пса по кличке Блу называют "вторым Лесси" после того, как он спас своего раненого хозяина Брэндона Гарретта от смерти в овраге.