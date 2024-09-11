Преодолел 1400 км: к хозяйке вернулась собака, пропавшая два года назад (фото)

Остается загадкой, как питбуль оказался в Оклахоме. Владельцы животного считают, что его могли похитить.

Related video

Коричнево-серый питбуль Андора, пропавший два года назад в городе Пенсаколы (Флорида, США), наконец-то нашелся в 1400 км от своего дома — в Эниде (Оклахома). Владелица домашнего любимца, Бренна Данов, узнав об этой новости, взяла напрокат машину, исчерпав все кредитные лимиты, и провела в дороге почти 14 часов подряд, чтобы как можно быстрее увидеть собаку. Об этом пишет издание Daily Mail.

Воссоединение было волнительным не только для хозяйки, но и для ее воспитанницы. Андора была счастлива увидеть свою семью после двухлетней разлуки и сразу же захотела, чтобы ее погладили по животику.

Воссоединение было смущающим не только для хозяйки, но и для ее воспитанницы Фото: Destiny Druse

Как выяснилось, собаку нашла жительница Энида Дестини Друз. Она сделала несколько постов в Facebook, однако поиск владельцев не давал результата. В конце концов, женщина решила проверить, есть ли у животного вживленный чип. К счастью, он был.

До сих пор остается загадкой, как Андора оказалась в Оклахоме. Семейство Данов считает, что ее могли похитить.

"Сейчас она бегает по всему дому. Сразу нашла, где мы храним все игрушки для собак, и выбрала свою любимую — с тех пор она с ней", — рассказывает Бренна.

Андора нашла, где в доме хранятся все игрушки для собак Фото: Destiny Druse

Кстати, госпожа Друз не впервые спасает потерявшихся собак. Она зарегистрирована в Facebook-группе под названием "Enid Area chit chat", где владельцы животных пытается найти своих любимцев, которые исчезли в районе Оклахомы.

По словам экспертов, чипированные домашние животные имеют втрое больше шансов вернуться домой — в среднем 57% собак с "маячками" удается найти.

Напомним, ранее Фокус писал, что собаку Мали, которая пропала без вести 15 дней назад, нашли живой и здоровой на краю скалы у морского побережья. Хозяева назвали такой поворот событий настоящим чудом.

Кроме того, верного пса по кличке Блу называют "вторым Лесси" после того, как он спас своего раненого хозяина Брэндона Гарретта от смерти в овраге.