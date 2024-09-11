Подолав 1400 км: до хазяйки повернувся собака, який зник два роки тому (фото)

Залишається загадкою, як пітбуль опинився в Оклахомі. Власники тварини вважають, що її могли викрасти.

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Коричнево-сірий пітбуль Андора, який зник два роки тому в місті Пенсаколи (Флорида, США), нарешті знайшовся за 1400 км від свого дому — в Еніді (Оклахома). Власниця домашнього улюбленця, Бренна Данів, дізнавшись про цю новину, взяла напрокат машину, вичерпавши всі кредитні ліміти, й провела у дорозі майже 14 годин поспіль, аби якнайшвидше побачити собаку. Про це пише видання Daily Mail.

Возз'єднання було бентежним не лише для хазяйки, але й для її вихованиці. Андора була щаслива побачити свою сім'ю після дворічної розлуки й одразу ж захотіла, щоб її погладили по животику.

Возз'єднання було бентежним не лише для хазяйки, але й для її вихованиці Фото: Destiny Druse

Як з’ясувалося, собаку знайшла мешканка Еніда Дестіні Друз. Вона зробила кілька постів у Facebook, однак пошук власників не давав результату. Зрештою, жінка вирішила перевірити, чи є у тварини вживлений чип. На щастя, він був.

Досі залишається загадкою, як Андора опинилася в Оклахомі. Сімейство Данів вважає, що її могли викрасти.

"Зараз вона бігає по всьому будинку. Відразу знайшла, де ми зберігаємо всі іграшки для собак, і вибрала свою улюблену — звідтоді вона з нею", — розповідає Бренна.

Андора знайшла, де в будинку зберігаються всі іграшки для собак Фото: Destiny Druse

До речі, пані Друз не вперше рятує собак, які загубилися. Вона зареєстрована у Facebook-групі під назвою "Enid Area chit chat", де власники тварин намагається знайти своїх улюбленців, які зникли в районі Оклахоми.

За словами експертів, чиповані домашні тварини мають втричі більше шансів повернутися додому — в середньому 57% собак з "маячками" вдається знайти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що собаку Малі, який зник безвісти 15 днів тому, знайшли живим та здоровим на край скелі біля морського узбережжя. Господарі назвали такий поворот подій справжнім дивом.

Крім того, вірного пса по кличці Блу називають "другим Лессі" після того, як він врятував свого пораненого господаря Брендона Гарретта від смерті в яру.