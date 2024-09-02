"Усі втратили надію": зниклий безвісти собака 15 днів висів на краю скелі (фото)

Місцевий житель не міг повірити своїм очам, коли побачив тварину на скелях в 200 футах над рівнем моря.

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Собаку Малі, який зник безвісти 15 днів тому, знайшли живим та здоровим на край скелі біля морського узбережжя. Господарі назвали такий поворот подій справжнім дивом. Про це повідомляє Belfast Live.

Малі зник 16 серпня. Домашнього улюбленця злякав сильний вітер на острові Ааранмор в Ко-Донегалі, він зіскочив з повідка й втік у невідомому напрямку. Його власниця, Сара Ресінос Ральда, яка разом з родиною на місяць приїхала до Ірландії з Німеччини, після декількох днів безперервних пошуків втратила будь-яку надію знайти свого вихованця.

У суботу, 1 вересня, місцевий мешканець Майкл Бойл, який плавав навколо острова на прогулянковому катері, почув гавкіт десь вдалині. Чоловік не міг повірити своїм очам, коли побачив собаку на скелях у 200 футах (61 м) над рівнем моря.

Малі повис на скелі Фото: North west Charters

Ральдам залишалося всього кілька днів до від'їзду з Ірландії на батьківщину, але Сара не хотіла від'їжджати без свого собаки. Тож, коли з’явилась новина, що його нарешті знайшли, всі несамовито зраділи.

Малі не тільки був в безпеці, але й перебував в доброму настрої. Близько 10 вечора родина радісно возз'єдналася зі своїм вихованцем — голодним та втомленим, але живим.

"Малі виглядає бадьорим, трохи схуд і дуже голодний, але загалом почувається добре. Ми відведемо його до ветеринара та повідомимо всім про стан, як тільки проведуть обстеження", — розповідають власники тварини.

Собаку знайшли через 15 днів після зникнення Фото: North west Charters

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вірного пса по кличці Блу називають "другим Лессі" після того, як він врятував свого пораненого господаря Брендона Гарретта від смерті в яру.

А от трирічний пес Кевін офіційно визнаний найвищим собакою у світі за версією Книги рекордів Гіннеса — його ріст складає 96 см. Домашній улюбленець разом зі своєю родиною, Трейсі, Роджером, Олександром та Еві Вулф, живе в містечку Західний Де-Мойн (Айова, США).