"Все потеряли надежду": пропавшая без вести собака 15 дней висела на краю скалы (фото)

Местный житель не мог поверить своим глазам, когда увидел животное на скалах в 200 футах над уровнем моря.

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Собаку Мали, который пропал без вести 15 дней назад, нашли живым и здоровым на краю скалы у морского побережья. Хозяева назвали такой поворот событий настоящим чудом. Об этом сообщает Belfast Live.

Мали исчез 16 августа. Домашнего питомца спугнул сильный ветер на острове Ааранмор в Ко-Донегали, он вырвался с поводка и убежал в неизвестном направлении. Его владелица, Сара Ресинос Ральда, которая вместе с семьей на месяц приехала в Ирландию из Германии, после нескольких дней непрерывных поисков потеряла всякую надежду найти своего питомца.

В субботу, 1 сентября, местный житель Майкл Бойл, который плавал вокруг острова на прогулочном катере, услышал лай где-то вдали. Мужчина не мог поверить своим глазам, когда увидел собаку на скалах в 200 футах (61 м) над уровнем моря.

Мали повис на скале Фото: North west Charters

Ральдам оставалось всего несколько дней до отъезда из Ирландии на родину, но Сара не хотела уезжать без своей собаки. Поэтому, когда появилась новость, что его наконец нашли, все неистово обрадовались.

Мали не только был в безопасности, но и пребывал в хорошем настроении. Около 10 вечера семья радостно воссоединилась со своим питомцем — голодным и уставшим, но живым.

"Мали выглядит бодрым, немного похудел и очень голоден, но в целом чувствует себя хорошо. Мы отведем его к ветеринару и сообщим всем о состоянии, как только проведут обследование", — рассказывают владельцы животного.

Собаку нашли через 15 дней после исчезновения Фото: North west Charters

Напомним, ранее Фокус писал, что верного пса по кличке Блу называют "вторым Лесси" после того, как он спас своего раненого хозяина Брэндона Гарретта от смерти в овраге.

А вот трехлетний пес Кевин официально признан самой высокой собакой в мире по версии Книги рекордов Гиннеса — его рост составляет 96 см. Домашний любимец вместе со своей семьей, Трейси, Роджером, Александром и Эви Вулф, живет в городке Западный Де-Мойн (Айова, США).