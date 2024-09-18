Вкрадений собака повернувся додому через три роки після зникнення (фото)

Господарі місяцями не втрачали надії знайти свого песика: вони навіть записали звернення, пропонуючи винагороду за знахідку.

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Собака, якого вкрали три з половиною роки тому, нарешті возз'єднався зі своїми господарями. Домашнього улюбленця породи кокер-спанієль, якого звуть Белль, знайшли за 50 миль від дому — в Стеррі (графство Кент, Велика Британія). Про це пише видання Daily Star.

Джош Бернс та його партнерка Шеллі місяцями не втрачали надії знайти свого песика: вони навіть записали звернення, пропонуючи винагороду за знахідку, але це не дало результату. З часом пара почала втрачати віру, що коли-небудь побачить пухнастика знову.

Белль знайшли за 50 миль від дому Фото: SWNS

"Сліди охололи. Попри те, що так багато людей шукали Белль, не було жодних зачіпок, що могло статися", — зізнається 31-річний Джош.

Минулого тижня пара несподівано отримала телефонний дзвінок від наглядача за собаками в містечку Паддок Вуд, розташованому за 50 миль від їхнього будинку. Собачку, яка блукала на самоті, знайшли за допомогою мікрочипа.

"Ми не могли в це повірити. Після стількох років майже втратили надію повернути її назад. Просто диво", — каже Джош, який керує сантехнічним та будівельним бізнесом.

Джош уже змирився, що більше ніколи не побачить Белль Фото: SWNS

Господарі вперше привели Белль у свій дім ще цуценям. Вона зникла у віці двох років, ймовірно, через викрадення.

"Щойно я привіз Белль додому, стало зрозуміло, що вона все пам'ятає. Стала надзвичайно щасливою, як і раніше. Того ж дня ми відвезли її до ветеринара, щоб пройти обстеження та інші процедури. Це був довгий шлях, але після трьох з половиною років ми дуже раді, що вона вдома", — додає Бернс.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що коричнево-сірий пітбуль Андора, який зник два роки тому в місті Пенсаколи (Флорида, США), нарешті знайшовся за 1400 км від свого дому — в Еніді (Оклахома). Власниця домашнього улюбленця, Бренна Данів, дізнавшись про цю новину, взяла напрокат машину, вичерпавши всі кредитні ліміти, й провела у дорозі майже 14 годин поспіль, аби якнайшвидше побачити собаку.

Крім того, вірного пса по кличці Блу називають "другим Лессі" після того, як він врятував свого пораненого господаря Брендона Гарретта від смерті в яру.