4 дня в лесу: женщина выжила и вернулась домой благодаря действиям своей собаки (фото)

Памела Хелмстадтер пережила низкую температуру и дождь благодаря своей верной собаке, которая пыталась согреть хозяйку.

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72-летняя Памела Хелмстадтер из округа Вашингтон, штат Мэн (США), отправившаяся в поход со своим мужем Джоном, заблудилась и четыре дня не могла отыскать путь домой, но выжила благодаря героическим действиям своей собаки. Об этом пишет Metro.

По словам егерей, супружеская пара сбились со следа. У них не было при себе мобильных телефонов и они не смогли позвать никого на помощь. Во время поиска пути домой Джон упал и скончался.

"Памела была более физически подготовлена, чем он, и они приняли решение, чтобы он оставался на месте, а она попыталась пойти и найти помощь", — рассказал сержант службы егерей штата Мэн Джош Билл.

Однако женщина была дезориентирована и не могла найти обратный путь.

На следующий день после того, как Хелмстадтеры отправились в поход их сосед заметил, что пакет, оставленный на их крыльце, все еще лежал там, а одна из собак находилась возле дома, но никого больше не было. Он сообщил об этом властям, и ночью начались поиски.

Женщину обнаружили с сильным переохлаждением Фото: Maine Warden Service

Поисковая группа пролетала над Памелой пять раз, и ее заметили именно в тот момент, когда она почти утратила надежду. Женщину обнаружили с сильным переохлаждением. Американка пережила низкую температуру и дождь благодаря своей верной собаке.

"Когда команда К-9 нашла ее, ее собака очень защищала ее и даже легла ей на грудь. Похоже, что так собака делала и ночью, чтобы согреть ее", — отметил Джош Билл.

По его словам, пожилую женщину отвезли в больницу, где она идет на поправку.

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