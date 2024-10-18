Работник аэропорта выжил после столкновения с 78-тонным самолетом (фото)

Раиль Хасанов был в полном сознании, пока лежал под самолетом в течение 7 минут. Пострадавший рассказал, что очнулся в реанимации 5 дней спустя.

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22-летний техник аэропорта Раиль Хасанов из России рассказал о несчастном случае, в результате которого он получил травмы, изменившие его жизнь. Парень 5 дней находился в медикаментозной коме. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина рассказал о том, как почувствовал, что у него "лопнули кости", когда на него налетел 78-тонный самолет Airbus A320.

Техник Раиль Хасанов готовил самолет "Уральских авиалиний" к взлету, когда тот двинулся с места и раздробил ему правую ногу. Он оставался в полном сознании в течение семи минут, пока вес огромного самолета прижимал его к земле. Раиль каким-то образом выжил, и его срочно доставили в больницу, где он был введен в медикаментозную кому. Часть ноги пришлось ампутировать.

"Огромное колесо проехало по моей ноге и остановилось. В первые несколько секунд я подумал, что это кошмар, но не мог проснуться. Сначала я не чувствовал боли из-за шока, но потом почувствовал, что мои кости лопнули. Я был в полном сознании, пока лежал под самолетом в течение семи минут. Из-за потери крови мне очень хотелось пить. В машине скорой помощи я смог сказать, что произошло, а потом потерял сознание", — рассказал он.

Шасси самолета проехались по ноге техника Фото: Daily Star

На ужасающих кадрах с камеры видеонаблюдения, сделанных в аэропорту Кольцово в России, видно, как шасси самолета проехались по ноге техника. Он рассказал, что очнулся в реанимации пять дней спустя.

"Очнувшись, я огляделся вокруг и понял, что это не похоже на рай. Я увидел, что нахожусь в реанимации, а рядом с моей кроватью лежит мама. У меня не было никакой паники. Я знал, еще находясь под самолетом, что у моей ноги нет шансов. Но я был жив, общался, разговаривал", — сказал он.

Позже следователи выяснили, что пилот Airbus A320 не дождался, пока он отойдет, прежде чем начать руление. Его обвинили в травме и попросили выплатить пострадавшему 16 000 фунтов стерлингов (около 861 тысячи гривен) в качестве компенсации в рамках досудебного соглашения.

Раиль по-прежнему является сотрудником "Уральских авиалиний" и рассчитывает вернуться к работе, как только ему установят протез ноги.

Ранее Фокус сообщал, что пилот поссорился в полете с коллегой и запер ее в туалете. Крики о помощи услышали другие члены экипажа и даже пассажиры, что вызвало беспокойство на борту. По завершении рейса капитана отстранили от полетов.

Также стало известно, что моряк 76 дней выживал на надувной лодке посреди океана. Стив Каллахан спроектировал и построил лодку "Наполеон Соло", которая потерпела крушение. Мужчине удалось спастись на надувном плоту, однако он оказался на расстоянии 1287 км от берега.