Працівник аеропорту вижив після зіткнення з 78-тонним літаком (фото)

Раїль Хасанов був у повній свідомості, поки лежав під літаком протягом 7 хвилин. Потерпілий розповів, що прийшов до тями в реанімації 5 днів потому.

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22-річний технік аеропорту Раїль Хасанов із Росії розповів про нещасний випадок, унаслідок якого він зазнав травм, що змінили його життя. Хлопець 5 днів перебував у медикаментозній комі. Про це пише Daily Star.

Чоловік розповів про те, як відчув, що у нього "лопнули кістки", коли на нього налетів 78-тонний літак Airbus A320.

Технік Раїль Хасанов готував літак "Уральських авіаліній" до зльоту, коли той рушив з місця і роздробив йому праву ногу. Він залишався в повній свідомості протягом семи хвилин, поки вага величезного літака притискала його до землі. Раїль якимось чином вижив, і його терміново доправили в лікарню, де його ввели в медикаментозну кому. Частину ноги довелося ампутувати.

"Величезне колесо проїхало по моїй нозі й зупинилося. У перші кілька секунд я подумав, що це кошмар, але не міг прокинутися. Спочатку я не відчував болю через шок, але потім відчув, що мої кістки лопнули. Я був у повній свідомості, поки лежав під літаком протягом семи хвилин. Через втрату крові мені дуже хотілося пити. У машині швидкої допомоги я зміг сказати, що сталося, а потім втратив свідомість", — розповів він.

Шасі літака проїхалися по нозі техніка Фото: Daily Star

На жахливих кадрах з камери відеоспостереження, зроблених в аеропорту Кольцово в Росії, видно, як шасі літака проїхалися по нозі техніка. Він розповів, що прийшов до тями в реанімації п'ять днів потому.

"Прокинувшись, я озирнувся навколо і зрозумів, що це не схоже на рай. Я побачив, що перебуваю в реанімації, а поруч із моїм ліжком лежить мама. У мене не було ніякої паніки. Я знав, ще перебуваючи під літаком, що в моєї ноги немає шансів. Але я був живий, спілкувався, розмовляв", — сказав він.

Пізніше слідчі з'ясували, що пілот Airbus A320 не дочекався, поки він відійде, перш ніж почати рулювання. Його звинуватили в травмі й попросили виплатити потерпілому 16 000 фунтів стерлінгів (близько 861 тисячі гривень) як компенсацію в рамках досудової угоди.

Раїль, як і раніше, є співробітником "Уральських авіаліній" і розраховує повернутися до роботи, щойно йому встановлять протез ноги.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот посварився в польоті з колегою і замкнув її в туалеті. Крики про допомогу почули інші члени екіпажу і навіть пасажири, що викликало занепокоєння на борту. Після завершення рейсу капітана відсторонили від польотів.

Також стало відомо, що моряк 76 днів виживав на надувному човні посеред океану. Стів Каллахан спроєктував і побудував човен "Наполеон Соло", який зазнав аварії. Чоловікові вдалося врятуватися на надувному плоту, проте він опинився на відстані 1287 км від берега.