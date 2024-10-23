4 дні в лісі: жінка вижила і повернулася додому завдяки діям свого собаки (фото)

Памела Гелмстадтер пережила низьку температуру і дощ завдяки своєму вірному собаці, який намагався зігріти господиню.

Related video

72-річна Памела Хелмстадтер з округу Вашингтон, штат Мен (США), яка вирушила в похід зі своїм чоловіком Джоном, заблукала і чотири дні не могла відшукати шлях додому, але вижила завдяки героїчним діям свого собаки. Про це пише Metro.

За словами єгерів, подружня пара збилася зі сліду. У них не було при собі мобільних телефонів і вони не змогли покликати нікого на допомогу. Під час пошуку шляху додому Джон упав і помер.

"Памела була більш фізично підготовлена, ніж він, і вони ухвалили рішення, щоб він залишався на місці, а вона спробувала піти й знайти допомогу", — розповів сержант служби єгерів штату Мен Джош Білл.

Однак жінка була дезорієнтована і не могла знайти зворотний шлях.

Наступного дня після того, як Хелмстадтери вирушили в похід, їхній сусід помітив, що пакет, залишений на їхньому ґанку, все ще лежав там, а один із собак перебував біля будинку, але нікого більше не було. Він повідомив про це владу, і вночі почалися пошуки.

Жінку виявили із сильним переохолодженням Фото: Maine Warden Service

Пошукова група пролітала над Памелою п'ять разів, і її помітили саме в той момент, коли вона майже втратила надію. Жінку виявили із сильним переохолодженням. Американка пережила низьку температуру та дощ завдяки своєму вірному собаці.

"Коли команда К-9 знайшла її, її собака дуже захищав її та навіть ліг їй на груди. Схоже, що так собака робив і вночі, щоб зігріти її", — зазначив Джош Білл.

За його словами, літню жінку відвезли в лікарню, де вона йде на поправку.

Раніше Фокус повідомляв, що працівник аеропорту вижив після зіткнення з 78-тонним літаком. Раїль Хасанов був у повній свідомості, поки лежав під літаком протягом 7 хвилин. Потерпілий розповів, що прийшов до тями в реанімації 5 днів потому.

Також стало відомо, що моряк 76 днів виживав на надувному човні посеред океану. Стів Каллахан спроєктував і побудував човен "Наполеон Соло", який зазнав аварії. Чоловікові вдалося врятуватися на надувному плоту, проте він опинився на відстані 1287 км від берега.