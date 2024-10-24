Поки сім'я полетіла у відпустку: у Британії перекрили 8 автострад через собаку, що втік (відео)

Спанієль Фібі мала залишитися під наглядом друга сім'ї Паттерсонів, поки ті відпочивали в Іспанії, однак домашня улюблениця втекла. На пошуки пішло 2 тижні.

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У Великій Британії собака став причиною перекриття восьми автомагістралей, поки господарі були у відпустці в Іспанії. Про це йдеться в матеріалі Metro.

33-річна Нікола Паттерсон поїхала разом зі своєю сім'єю на Майорку і під час довгоочікуваної відпустки отримала неприємний дзвінок. Її спанієль Фібі зникла, поки за нею наглядав друг, який живе неподалік. Собака вибігла через задні ворота і зникла.

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Після звістки Нікола Паттерсон одразу ж виїхала в аеропорт і вилетіла найближчим рейсом додому, адже не могла б далі спокійно відпочивати, знаючи, що її домашня улюблениця не вдома і не в безпеці.

"Я не спала всю ніч вівторка, а в середу ми з дитиною вилетіли додому дуже пізно ввечері. Я повернулася в Станстед (аеропорт у Лондоні. — Ред.) близько другої години ночі в четвер і дісталася дому о третій годині ночі, але вже о п'ятій ранку вирушила на пошуки", — ділиться британка.

Жінка обійшла всю найближчу територію, перейшла шосе А2 пішохідним мостом і дійшла до промислових об'єктів, що її дуже налякало. Пізніше з'явилося повідомлення, що собаку бачили поруч із трасою А2, яку навіть довелося перекрити, але Фібі так і не вдалося там знайти. У наступні дні було перекрито ще сім автострад.

У Великій Британії довелося перекрити 8 автострад через зниклого собаку Фото: Metro

Благодійна організація Lost Dog Discovery UK також вирішила допомогти в пошуках собак і встановила п'ять камер біля однієї з доріг і через кілька днів це дало свої плоди. Співробітниця організації Нікі Скрівен помітила спанієля і пізніше Нікола підтвердила, що це її Фібі.

У результаті вихованця намагалися заманити смачною їжею, дорогим кормом, але нічого не виходило. 7 вересня Фібі все ж вдалося заманити в пастку, знову перед цим перекривши одну з автострад, тож сім'я возз'єдналася. Два тижні пішло на те, щоб нарешті Фібі повернулася додому.

"Ми отримували повідомлення від людей з усього світу, які володіли собаками тієї ж породи — можливо, саме завдяки своїй породі вона стала такою знаменитою. Загалом, усі, з ким ми спілкувалися, були дуже чуйними, а кількість людей, які вирушили на пошуки під час прогулянок із собаками, була просто неймовірною", — розповіла Нікола Паттерсон.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що жінка вижила і повернулася додому завдяки діям свого собаки. Памела Хелмстадтер пережила низьку температуру та дощ завдяки своєму вірному собаці, який намагався зігріти господиню.