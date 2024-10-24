Підкорювачі вершин: у Єгипті помітили ще більше собак, які прогулюються пірамідами (відео)

У Гізі продовжують спостерігати за тваринами, які влаштовують прогулянки вершиною піраміди. Цього разу одразу троє собак освоїли нове "хобі".

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Собака з Єгипту, який став відомим завдяки своєму життю на вершині піраміди в Гізі, знову здивував користувачів мережі та очевидців. Цього разу він там з'явився не один. Про це повідомляє Sivar News.

На опублікованому в мережі ролику можна побачити, що все більше собак захоплюються новим "хобі" і прогулюються вершиною однієї з єгипетських пірамід.

Автор відео спочатку показав зблизька, як три пси прогулюються архітектурною спорудою, після чого віддалив камеру для повноти картини. Собаки зайшли до середини піраміди й уважно стежать за своїми кроками.

"Нові спостереження за собаками, що підіймаються на піраміди Гізи, здивували відвідувачів. Це сталося незабаром після того, як собака став вірусним, коли його бачили на вершині однієї з пірамід, однієї з найсимволічніших споруд людства", — йдеться в повідомленні.

Собаки підкорюють піраміди в Єгипті: що відомо

Одним із перших собаку на вершині піраміди помітив мандрівник із ніком Alexlang14. Під час польоту на параплані над пірамідами Гізи він помітив собаку білого кольору, який перебував на передостанньому ярусі споруди. Автору ролика стало цікаво, як тварині вдалося дістатися так високо самостійно.

Пізніше The Washington Post випустили матеріал, у якому співзасновник американського Каїрського фонду порятунку тварин Ібрагім Ельбендарі розповів, що собаку на відео звати Аполлон і він є одним із восьми безпритульних собак, які проживають на території комплексу. Його матiр, яку прозвали Лайкою, піднялася на вершину піраміди для того, щоб народити цуценят у захищеному місці, тому піраміда вважається їхньою домівкою.

"Рятувальна організація піклується про вуличних собак та інших тварин, які живуть у знаменитому 4500-річному комплексі пірамід і в інших місцях, але те, що може зробити група, — це "крапля в морі", — заявила співзасновниця фонду Вікі Браун.

Нагадаємо, 24 жовтня повідомлялося, що в Британії перекрили 8 автострад через собаку, що втік. Спанієль Фібі мала залишитися під наглядом друга сім'ї Паттерсонів, поки ті відпочивали в Іспанії, проте домашній улюбленець утік. На пошуки пішло 2 тижні.