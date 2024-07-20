Россия победила Францию? Пророссийские диктаторы в Африке создали свой союз — что это значит для мира

В Африке создан новый военно-политический союз — Конфедерация государств Сахеля, которую основали руководители военных хунт, пришедших к власти в составе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Таким образом в мире образуется новая реальность — пространство, где фактически легитимизируется право силы. Кто стоит за этим — Москва или Пекин? Фокус разбирался, что несет международному сообществу союз африканских военных диктаторов.

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Сахель: колониальное прошлое и авторитарное настоящее

В течение 2020-2023 годов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере произошли военные перевороты, результатом которых стал приход к власти в этих странах военных хунт. Эти трансформации происходили в контексте более широких процессов, происходивших во всем регионе Сахеля (территория, находящаяся между саваннами Центральной Африки и пустыней Сахара).

Все эти перевороты имели один яркий общий знаменатель — все они происходили под "антиколониальным соусом". Пришедшие к власти военные хунты обвинили свергнутые ими правительства в продолжении колониальной политики, причем основным врагом изображалась Франция. Основным следствием этой серии военных переворотов стало вытеснение официального Парижа из его фактической зоны влияния во франкоязычной Африке — бывшего ядра французской колониальной империи.

Все перевороты имели один яркий общий знаменатель — все они происходили под "антиколониальным соусом" Фото: Коллаж: Фокус

Франция прощается, но не уходит

Дыма без огня не бывает, и военные диктаторы взяли на риторическое вооружение то, о чем говорили все вокруг. Париж действительно оставлял за собой существенное влияние на свои бывшие колонии. Так государства, образовавшиеся несколько десятилетий назад на территории французских колоний в Западной Африке, вошли вместе с бывшими английскими и португальскими колониями в организацию под наименованием ECOWAS — Экономическое содружество африканских государств.

Однако в рамках этой организации "французы" образовали свое субрегиональное объединение — Западноафриканский экономический и валютный союз (французская аббревиатура UEMOA), который использует для финансовых операций франк CFA, привязанный к евро, то есть находится под определенным влиянием французского Центрального банка.

Сахель — территория, находящаяся между саваннами Центральной Африки и пустыней Сахара Фото: Getty Images

За образом "французского монстра" торчат уши Москвы и Пекина

Французские компании имеют доступ к природным ресурсам на достаточно выгодных условиях, и все это на фоне тотальной бедности подавляющей части стран региона. Действительно благодатная почва для создания "пропагандистского монстра", борьба с которым оправдает все. Именно такое чудовище в головах преимущественно малообразованных жителей региона слепили из современной Франции. Вопрос в том, кто этим занимается. Часто за разными анонимными каналами в мессенджерах или страницах в соцсетях виднеются "уши" Москвы и Пекина.

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В государствах Сахеля происходили и более открытые информационные кампании против бывших колониальных империй (больше всего страдала Франция) при поддержке "борцов с мировым империализмом". Если Пекин традиционно больше сосредотачивался на экономических и культурно-образовательных проектах, то Москва примеряла на себя роль боевого пса. В форме различных прокси сил Кремль де-факто брал власть в Африке. Несколько лет основным орудием для этого была печально известная "ЧВК Вагнер", а летом прошлого года ее место занял "Африканский корпус".

Русские против французов: поле битвы — Африка

Еще когда происходили первые перевороты в Мали, Буркина-Фасо и Гвинее, многие аналитики начали говорить о вероятном образовании Конфедерации, которая должна была бы объединить африканский регион от Атлантического до Тихого океана под фактическим контролем этой кремлевской прокси-группы. Однако неудача союзников группы в Судане не дала реализоваться этой амбициозной цели российских наемников.

Переворот в Нигере летом прошлого года снова изменил баланс на чашах весов. Дело в том, что Нигер контролирует обширные территории, которые несут стратегический характер для геополитики региона. Также он обладает стратегическим ресурсом — запасами урановых руд. Этот козырь существенно усиливает роль потенциальной конфедерации даже без прямых доступов к океанам.

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Мали, Буркина-Фасо и Нигер объединяет фактор близости к российским прокси. Лидеров первых двух государств охраняют бойцы ЧВК "Вагнер" / "Африканского корпуса".

Эти прокси предоставляют инструкторов и военных специалистов для подготовки вооруженных сил этих государств. Они привлекаются для проведения военных операций против различных повстанческих групп на территории этих государств. Поэтому можно говорить об определенном уровне оккупации этих двух государств российскими прокси-силами. А с лета прошлого года — после военного переворота — ходят слухи о присутствии сил "Африканского корпуса" в Нигере.

Конфедерация Сахеля: презентация

Эти три страны образовали альянс между собой еще осенью 2023 года. А 6 июля 2024 года на встрече в столице Нигера Ниамее полковник Асими Гойта из Мали, капитан Ибрагим Траоре из Буркина-Фасо и хозяин саммита генерал Абдурахаман Тиани провозгласили создание Конфедерации государств Сахеля. Общая численность населения стран этого нового интеграционного объединения составляет около 72 млн человек.

Конфедерация государств Сахеля намерена расширяться и углублять интеграцию Фото: Getty Images

Если тезисно изложить основные моменты декларации о создании Конфедерации Сахеля и заявлений руководителей государств-основательниц, то они таковы:

В 1960-х бывшие колонии Франции получили "иллюзорную независимость". Их предыдущие лидеры оставались "домашними рабами" на службе у бывших колонизаторов.

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Официальный Париж специально затягивал решение проблемы с повстанцами в Мали (в основном это джихадисты, которые воевали против правительства с 2013 года. Поначалу в борьбе с ними властям Мали помогали французские военные) и других государствах региона для оправдания своего военного присутствия.

Франция должна распрощаться со своими мечтами в дальнейшем влиять на свои бывшие колонии и окончательно уйти из региона.

Страны договорились о создании единых сил безопасности и координации потенциальных военных действий.

Конфедерация намерена расширяться и углублять интеграцию, в частности, в планах на будущее создание валютного союза. Сейчас создан совместный инвестиционный банк.

То есть Конфедерация позиционирует себя как образец существования бывших колоний западных стран. Альтернативу действующей модели. Если принять во внимание, что бывшие европейские колонии составляют большинство сегодня существующих государств, то перспективы такой модели для усиления антиколониального формата мягкой силы трудно переоценить.

Хотят контролировать Средиземное море и урановые рудники

Однако есть и более обыденные перспективы в значительно более близких временных рамках. Так, в первую же неделю Буркина-Фасо посетил Саддам Хафтар — сын мятежного поддерживаемого Россией и ее прокси ливийского генерала Халифы Хафтара. Соглашение с ливийскими повстанцами предоставит Конфедерации Сахеля доступ к Средиземному морю, выходы из которого, правда, де-факто контролируют государства НАТО.

Открытым остается вопрос участия в работе объединения других стран, где в последние годы произошли военные перевороты под схожими лозунгами в тождественной политической ситуации. Также не стоит исключать переворота или усиления пророссийских группировок в государствах, имеющих доступ к океану с перспективой их дальнейшего вхождения в Конфедерацию Сахеля. Выход к морскому побережью вывел бы ее геополитический вес на качественно новый уровень и это, очевидно, будет целью союза в близкой перспективе.

Пока же основным активом Конфедерации государств Сахеля являются природные и географические ресурсы Нигера.

Может ли Старый Свет справиться без поставок урана из Нигера? Фото: Getty Images

Военные власти государства уже отобрали урановые шахты у французской кампании. Есть вероятность что ее возьмут под контроль россияне или китайцы. Весной власти Нигера заявляли о возможной продаже этого ресурса Ирану.

Состояние запасов урана в Европе непонятно. Может ли Старый Свет справиться без поставок из Нигера в условиях роста ставки на именно атомную энергетику в стратегической перспективе? Пока европейские чиновники заявляют: все под контролем.

Ползучая угроза. Почему Сахель — даже не Северная Корея

Для Украины формирование и функционирование таких откровенных антисистемных, антизападных образований однозначно негативный сценарий.

В стратегическом плане Конфедерация государств Сахеля — это яркий вызов действующей системе и демонстрация альтернативной модели геополитических взаимоотношений. Сформировался мини-мир — объединение, в котором действуют совсем другие правила игры. Это модель международных отношений, когда действует право силы как оно есть.

Власть во всех странах-участницах Конфедерации государств Сахеля силой захватили военные Фото: Getty Images

Власть во всех странах-участницах силой захватили военные, которые внедряют свои ценности и получают признание других субъектов. И это образование, если продемонстрирует свою жизнеспособность, непременно будет расширяться — в мире, а особенно в Африке достаточно правителей, желающих иного источника легитимности власти, чем тот, который демонстрирует западная доктрина, а именно — воля народа.

В конфедерации Сахеля таким источником является наличие объективной силы. Если ты захватил власть, смог это сделать, то ты ее будешь иметь и больше ничего для этого не нужно. В Северной Корее, например, режим демонстрирует хотя и полностью фейковую, но народную поддержку. В Конфедерации Сахеля отказались даже от этого театра абсурда. Это совершенно новый уровень жизнеустройства: теперь западную правовую традицию никто не пытается даже имитировать. И это уже вполне реальная альтернатива западному укладу общества, а значит и цивилизации.

Поддержка Украины, урановый шантаж Франции и африканский узел

В тактическом плане Конфедерацию Сахеля могут использовать как предмет торга с Западом, в частности с Францией — по урану. На другой чаше весов вполне вероятно может оказаться вопрос поддержки нашего государства. И не факт, что этот козырь не станет действенным.

Официальный Париж могут поставить перед выбором — отправить в Украину войска и непременно получить жертвы среди личного состава и оставить свои атомные электростанции без ядерного топлива, а ведущие международные ресурсно добывающие компании без львиной доли заработка — или оставить войска в казармах, оружие на складах, а энергетическую логистику — в статусе-кво.

Это пример довольно грубый, но где-то так может происходить разговор. И что должен выбрать патриотически настроенный президент Франции, который заботится о своих гражданах и их благосостоянии? Вопрос, который не предусматривает простого и однозначного ответа.

И чем больше таких вопросов Россия сможет поставить перед нашими партнерами, тем более шатким будет становиться положение Украины в вопросах военно-технического обеспечения.