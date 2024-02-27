"Обучение вооруженных сил страны и патрулирование отдельных территорий" — так официально сформулированы задачи Африканского корпуса, который Россия отправляет в Буркина-Фасо. Кремль возобновляет свое присутствие в Африке. Фокус изучал, какие новые планы Кремля на континенте, и какие козыри имеет Украина в африканской партии.

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Ведущие мировые СМИ сообщают об отправке ограниченного российского контингента в Буркина-Фасо — одно из тех африканских государств, в которых за последние три года происходили государственные перевороты и сейчас у власти военная хунта. Новость интересна как самим фактом восстановления российской активности в Африке (которая пошла на спад после военных неудач российских сил в войне против Украины в 2022 году), так и новым форматом военного присутствия РФ на континенте. Речь идет о создании Африканского корпуса, который, похоже, должен заменить расформированную после неудачного мятежа в июне 2023 года ЧВК "Вагнер". Фокус разбирался в тонкостях и хитросплетениях политики Москвы в отношении африканского континента.

Африканский корпус — это ЧВК Вагнер 2.0?

Новости об Африканском корпусе впервые начали появляться в информационном пространстве в начале ноября 2023 года. Тогда стало известно, что он формируется и его целью является размещение военных именно в Буркина-Фасо. Похоже, что военное сотрудничество с этой африканской страной станет пилотным проектом новой эры африканской политики Кремля. Для РФ важно показать африканским партнерам, которыми являются преимущественно страны, где у власти жестокие военные диктаторы, что "жизнь после расформирования ЧВК "Вагнер" существует".

Футболка с портретом Путина и рекламой военного сотрудничества Буркина Фасо и РФ Фото: Getty Images

Основной задачей действующей миссии Африканского корпуса в Буркина-Фасо, по официальным сообщениям, является охрана руководителя военной хунты страны Ибрагима Траоре, "обучение вооруженных сил страны и патрулирование отдельных территорий". Хотя для полноты изложения задачи миссии вполне достаточно было и первого пункта. Ведь именно безопасность военного диктатора в широком смысле, включающая и обеспечение дееспособности его режима, является основной целью российского присутствия в этой стране и в Африке в целом. Официально контингент не слишком большой. Всего триста человек, которые перебрасывались небольшими группами российским военно-транспортным самолетом Ил-76 с начала ноября. Его вполне достаточно для охраны президента, однако никто не может гарантировать, что это реальная численность контингента.

Африка как поле битвы империй

Еще со времен развала колониальных империй, то есть после завершения Второй мировой войны, Африка стала полем битвы между США и СССР. Следует отметить, что обе страны не имели собственных колоний на континенте, поэтому были заинтересованы в образовании новых независимых государств, с которыми можно начать сотрудничество "с чистого листа".

Африка — это редкое место, где СССР имел реальное моральное преимущество над своим геополитическим противником, ведь крупнейшая в мире империя никогда не имела заморских колоний. Поэтому в глазах африканцев она вполне естественно вписывалась в роль честного борца с мировым колониализмом. США же, хотя сами не имели африканских колоний, однако находились в союзе с бывшими колониальными империями — Великобританией, Францией и другими странами Западной Европы, которые во второй половине XIX века разделили между собой континент. Именно на этом строились советские нарративы мягкой силы, с которыми Москва шла к новообразованным, преимущественно авторитарным африканским странам.

Пестрое одеяло. Почему Африка так неоднородна

Говоря об Африке, следует понимать, что она довольно контрастная. Различия между, скажем, Египтом, Мали и ЮАР гигантские. В целом Африку традиционно разделяют на ее арабскую часть (или в последнее время арабо-берберскую), находящуюся на севере континента, в основном на территории крупнейшей в мире пустыни Сахара, и "черную Африку", которая находится к югу от Сахары и ее населяет в основном многонациональное чернокожее население. Распространенный стереотип, что Африка к югу от Сахары до прихода европейцев находилась на уровне родоплеменного строя (доцивилизационный период развития человечества) на самом деле не соответствует действительности и является колониальным нарративом.

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Однако государствообразующие процессы в Африке действительно трудно назвать совершенными. И не последнюю роль здесь сыграли сами колонисты, которые подавили государственные традиции даже в северной Африке, где они вообще древнейшие в мире.

Наибольший дисбаланс между развитием государственных институтов и имеющимися в регионе природными ресурсами проявился на территориях, где Сахара переходит в африканские саванны. Так называемый Сахель. Практически в каждом государстве региона произошло по несколько государственных переворотов со времени обретения независимости (то есть за последние несколько десятилетий). Периоды правления военных хунт сменялись короткими отрезками демократического строя. Однако часто установленные при поддержке западных государств демократические правительства оказывались неэффективными. Страны захлебывались в коррупции и бюрократии, поэтому престиж демократического строя падал в глазах населения.

Африканские страны в поисках новых/старых союзников

С началом XXI века актуальной проблемой Сахеля стал исламский фундаментализм или джихадизм. Особенно ситуация обострилась в прошлом десятилетии. Дело в том, что государственные границы были установлены на бумаге в Европе во время колониального раздела Африки, который часто действительно происходил в кабинете с картами с помощью карандашей и линеек. Следовательно, распространенной стала ситуация, когда в границах одного государства оказались разные этнические, религиозные и культурные сообщества. Которые в свою очередь иногда оказывались разделенными теми же государственными границами. Эту ситуацию использовали различные террористические группы, в частности Аль-Каида, а впоследствии Исламское государство, которые призвали перераспределить границы стран, где компактно проживало мусульманское население, и сразу перешли к делу.

Некоторые считают, что этнокультурные особенности региона не учитывались бывшими метрополиями намеренно, чтобы таким образом создать "бомбы замедленного действия". Действительно в борьбе с джихадистами многие страны, чьи армии оснащены едва ли лучше, чем у самих террористических групп, обратились за помощью к бывшим метрополиям. Чаще всего это была Франция.

Однако с информационной точки зрения это играло на руку самим исламистам. Ведь введение военных контингентов бывших метрополий (или увеличение численности уже имеющихся) они интерпретировали как новую оккупацию. В сочетании с неэффективностью борьбы с террористами это склоняло общественное мнение на сторону повстанцев. Как демократические, так и военные лидеры африканских государств оказались перед объективной необходимостью искать нового союзника. Это стало золотым временем для Российской Федерации, которая как раз активно стала заявлять о необходимости изменения действующего мирового порядка.

Как трансформируется мировой порядок и почему Африка в авангарде

Выступив против цивилизованного мира, РФ остро нуждалась в новых если не союзниках, то хотя бы экономических партнерах. Африканские страны нуждались в новых вооружениях и военной поддержке. После распада СССР африканские страны контактировали с Москвой именно по линии торговли оружием. Когда же африканцы попросили у Кремля военной помощи, в Москве просто не смогли упустить этот невероятный подарок судьбы.

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Российская военная помощь обычно предоставлялась непублично, в основном силами частной военной компании "Вагнер". Ее лидер Евгений Пригожин стал ключевым звеном, которое связывало между собой Кремль и его новых африканских друзей. Поэтому даже после июньского бунта его пригласили на форум Россия-Африка, который состоялся летом 2023 года в Санкт-Петербурге. В обмен на силовую поддержку, компании Пригожина получали доступ к природным ресурсам государств, в которых действовала "группа Вагнера". Имея доступ к российской номенклатуре вооружения и необремененные ни гуманитарным, ни военным правом или любыми международными нормами ведения военных операций, наемники Вагнера достигали значительных успехов в борьбе со слабо вооруженными и обученными джихадистами. Хотя ни в одной стране полного успеха они не достигли.

Другим преимуществом в глазах авторитарных лидеров стран региона, которым было наделено сотрудничество с РФ, было то, что в Москве не задавали лишних вопросов о правах человека и коррупции в их государствах. Поэтому спрос на услуги "группы Вагнера" в Африке рос.

Военные перевороты и российское присутствие

Наконец уже в двадцатых годах произошла серия переворотов в демократических странах, которые в своей борьбе с повстанцами опирались на западную помощь. Среди таких была и Буркина-Фасо. Капитан Ибрагим Траоре пришел к власти в результате военного переворота в сентябре 2022 года.

Владимир Путин приветствует Ибрагима Траоре в РФ Фото: Getty Images Владимир Путин приветствует Ибрагима Траоре в РФ Фото: Getty Images

Этому предшествовала информационная кампания, скорее всего инспирированная Москвой. По столице страны регулярно проносились антиколониальные, антифранцузские демонстрации. Их основными требованиями был вывод из страны французских войск и подавалось все это под значительно более широким антиколониальным соусом. На них часто звучали российские нарративы и пророссийские лозунги. Сам Траоре в одном из своих последних интервью положительно высказался о роли как российского оружия, так и самой РФ в жизни страны в течение последних десятилетий, конечно — положительную роль.

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Основным оправданием переворотов в Сахеле, в том числе и в Буркина-Фасо, была коррумпированность и низкая эффективность демократического правительства. Эксперт по вопросам Африки Торианна Эклз отмечает, что в большинстве социологических исследований африканцы в целом выступают за демократическую форму правления и против узурпации власти в руках одного человека, однако они не готовы мириться с коррупцией и другими злоупотреблениями элит, которые пришли к власти демократическим способом. Триггером стали военные неудачи в борьбе с джихадистами правительственных войск совместно с западными союзниками, в основном французами. Все это действительно имело место. Претензии были небезосновательными, однако приход к власти военной хунты мало что изменил, по крайней мере в лучшую сторону. Если развития демократических институтов от военных мятежников могут ждать уже очень наивные люди, то ожидания большинства относительно эффективной борьбы с повстанцами можно считать вполне оправданными. Однако не сбылись даже они.

Африка, особенно к югу от Сахары, практически всю историю была объектом геополитики Фото: Фокус

Ни одна из стран, где произошли перевороты, так и не смогла решить проблему фундаментальных исламистов. В Центральноафриканской республике по крайней мере было остановлено их наступление на столицу. И если Буркина-Фасо может оправдать ситуацию тем, что после вывода французского контингента в 2023 году ЧВК "Вагнер" не смогла его полноценно заменить из-за проблем на фронтах войны против Украины, то в том же Мали российские наемники существенно не меняли численность своего контингента, однако успехов все равно нет.

Зато российские наемники распространяют вирус военных переворотов на континенте. Ходили слухи, что Пригожин якобы планировал создать некую подпольную "африканскую российскую империю" от океана до океана, взяв под фактический контроль всю центральную Африку, однако не получилось.

Фото: Фокус

Возможно, причина стагнации борьбы с джихадистами в том, что они — удобный предлог для ввода иностранных контингентов. А настоящей причиной является контроль за природными ресурсами. ЧВК "Вагнер" выкачивала алмазы, золото и другие чрезвычайно полезные материалы из стран, которые эта группа наемников вроде бы защищала не хуже любой метрополии. Беда в том, что в местном обществе распространено мнение, что заинтересована в таком положении вещей не только Россия.

Африка в центре борьбы — кто претендует на Черный континент

По сути за Африку ведется жестокая борьба между ведущими странами мира. В ней КНР предлагает инфраструктуру, США со своими союзниками — инвестиции в гуманитарные проекты. Россия же ведет себя как рэкетир из 90-х (что и неудивительно, ведь именно в такой среде и добился успеха основатель и единственный фактический лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин) — предлагает физическую защиту в обмен на доступ к материальным ресурсам клиента. Здесь африканским диктаторам следует понимать, что часто такие "решатели проблем" сами их и создавали.

Владимир Путин, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и президент Республики Конго Деннис Фассу Нгессо на военном параде в Сант-Петербурге Фото: Getty Images

Можно сколько угодно смеяться над российскими методами работы, однако нельзя не признать, что в случае с Африкой такая схема работы оказалась вполне эффективной. По сути, за последние годы РФ существенно подвинула Францию, фактически отобрав себе почти все ее бывшие колонии в Сахеле. Эти слабо развитые африканские страны могут стать для РФ мощной ресурсной базой и источником дипломатической поддержки на разных площадках, например, в ООН.

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К сожалению для местных жителей Африка, особенно к югу от Сахары, практически всю историю была объектом геополитики. Однако именно тот, кто владел Африкой или по крайней мере доступом к ее ресурсам, обычно и был властителем мира — со времен Римской империи и до колониальной эпохи, закончившейся в середине прошлого века.

XXI век часто называют годом Азии, однако путь к успеху лежит через Африку. Очевидно, что в этой борьбе Азию представляет Китай и, похоже, так же себя позиционирует и Россия. До контроля над всей Африкой РФ еще далеко, однако пока динамика в ее пользу. Страны, где у власти пророссийские военные режимы часто поддерживают Москву на международных площадках, в том числе и в вопросах ее агрессии против Украины. Мали и Буркина-Фасо недавно заявили о намерении выйти из прозападного интеграционного объединения ECOWAS. Это произошло после того, как в Буркина-Фасо прибыло зерно из России (вероятно собранное на оккупированных украинских территориях).

Украинские козыри в африканском раскладе

Продовольствие — это тот инструмент, которым может играть и Украина, и определенные потуги выйти на африканскую политическую сцену действительно наблюдались в 2022 году. Крайне заметна корреляция между дипломатическими успехами Украины, в частности, на африканском направлении, и успехами на поле боя российско-украинской войны.

Ключевую роль в этой битве играет и выгрызенный ВСУ черноморский морской коридор, который не позволил усилить позиции Москвы на африканском продовольственном рынке. Так события за тысячи километров друг от друга осуществляют взаимовлияние. От успеха РФ в Африке зависит ее возможность вести агрессивную войну против Украины. Однако и некоторые аспекты боевых действий влияют и на способность РФ продолжать свою экспансию в Африке.

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