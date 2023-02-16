Завоевание Африки. Зачем Кремлю военная база в Красном море

Недавние договоренности властей РФ и военной хунты Судана позволят Кремлю выйти к Красному морю, разместив свою военную базу в городе Порт-Судан. Что даст Кремлю выход к Красному морю? Фокус исследовал этот вопрос.

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Африканские гастроли российских "музыкантов"

Россия не оставляет попыток расширить контроль над африканскими государствами. По разным данным (официальной информации практически нет) так называемая частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", которой управляет приближенный лично к Путину бизнесмен Евгений Пригожин, присутствует в нескольких африканских странах.

Везде, где есть "вагнеровцы", компании, связанные с Евгением Пригожиным, получают доступ к природным ресурсам этих стран и определенное политическое влияние на их власть (обычно это авторитарные режимы). Есть информация о присутствии этой группы наемников в Мали, Центральноафриканской республике, Мозамбике, Анголе, Зимбабве, Гвинее-Бисау, Гвинее, Мадагаскаре, Ливии, Демократической Республике Конго, возможно, в Эритрее. С 2017 г. добывающие компании Пригожина работают в Судане. И в этой стране (где с 2021 года власть узурпировали военные) Россия намерена разместить уже вполне легальную военную базу.

[ + – ] Министр иностранных дел России Сергей Лавров встречается с исполняющим обязанности министра иностранных дел Судана Али аль-Садиком Фото: Getty Images

Официальной информации по поводу этого замысла достаточно мало. Еще в 2020 году начались переговоры между россиянами и тогдашним переходным правительством Судана (в 2020 году был отстранен от власти многолетний правитель страны Омар аль-Башира). Тогда США сразу предупредили власти Судана о негативных последствиях такого решения – речь шла даже о возможной международной изоляции государства. Наконец, пришедшие к власти в октябре 2021 года военные заявили о желании пересмотреть условия договора.

Сначала речь шла о том, что это должна быть станция технической поддержки для российских кораблей, курсирующих из Индийского океана в Средиземное море, где у ВМФ РФ есть военная база в Сирии. В прошлый четверг, 9 февраля, в ходе визита в Судан министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, стороны сообщили, что договорились о пересмотре договора — он теперь ожидает ратификации гражданских властей Судана. Ожидается, что номинальная передача гражданским властям должна состояться в течение следующих двух лет, однако ничто не мешает России начать работы по обустройству военной базы уже сейчас.

Российская военная база в Судане. Кому выгодно?

Скорее всего, военные власти Судана намерены получить от РФ оружие для своей армии, а также рассматривают военное присутствие России как один из факторов гарантии сохранения влияния на политические процессы в стране после проведения президентских и парламентских выборов.

Для России размещение базы несет широкий диапазон политических выгод. Прежде всего, это присутствие в стратегически важном для всей планеты регионе. Красное море со времени существования мореплавания играло немаловажную роль в мировой торговле. Сейчас через него проходит 10% всего морского торгового оборота.

Вспомним случай поломки корабля в Суэцком канале и влияние этого вроде бы локального инцидента на глобальную торговлю. А что будет, если ВМФ РФ решит "провести учения" в Красном море и временно (без указания даты завершения) перекрыть движение транспорта в акватории?

Речь идет о том, что на территории гипотетической военной базы (скорее всего, это будет Порт-Судан) может размещаться не более четырех кораблей и трехсот военных одновременно. Срок функционирования военно-морской базы РФ – 25 лет с автоматической пролонгацией на 10 лет, если ни одна из сторон не будет против. Но договор всегда можно изменить.

Где будет размещена база РФ. Военно-политическая структура региона

На противоположном берегу от Судана находится главная святыня всех мусульман – Мекка, куда ежегодно совершают хадж (паломничество) миллионы верующих мусульман. Контроль над Меккой — важный геополитический козырь Саудовской Аравии. Теперь неподалеку будут размещаться российские боеголовки. И возникает коллизия. С одной стороны, Россия пытается формировать если не дружеские, то, по крайней мере, партнерские взаимоотношения с Саудовской Аравией. С другой стороны, Москва за время войны с Украиной сблизилась с Ираном — главным врагом Саудовской Аравии. И чья здесь возьмет сейчас, не берется прогнозировать никто.

Сам же Иран претендует на контроль над Йеменом, который тоже находится на побережье Красного моря. А к югу от Судана расположена Эритрея – единственная африканская страна, которая проголосовала против решения Генеральной ассамблеи ООН по выводу российских войск из Украины минувшей весной. То есть, максимально лояльный к Кремлю режим. Отметим, что Судан вошел в список 35 стран, воздержавшихся тогда при голосовании.

Как в таких обстоятельствах себя поведет Судан, покажет время. Однако усиление влияния РФ в Африке, особенно в районе важных торговых путей, должно быть тревожным звоночком для демократической части мира.

[ + – ] Появление еще одной военно-морской базы ставит под угрозу логистику товаров из Азии в Европу Фото: Фокус

Дисбаланс в регионе увеличивает тот факт, что неподалеку, в Джибути, расположена военная база США. В этой стране также действуют военные еще одной страны НАТО – Турции. А рядом расположена одна из двух китайских военных баз в Африке. Такой разношерстный набор военных из разных стран, конечно, не способствует стабильности региона и ставит под угрозу логистику товародвижения из Азии в Европу.

Альтернативная версия. ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ конкурируют даже в Африке

Также не стоит исключать версию о сугубо внутреннем противостоянии в самой России. Очевидна конкуренция между ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и официальной российской армией. Присутствие именно регулярных российских войск окажет определенное влияние на бизнес Пригожина в этой стране и в регионе в целом. Ведь компании "повара Путина" появились в Судане еще в 2017 году. Тогда компания Пригожина M Invest получила разрешение на добычу полезных ископаемых в стране. Также компания сотрудничала с местными военными, в частности, с разведкой — в сфере обучения военнослужащих и материально-технического обеспечения.

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Бойцы Пригожина во дворце людоеда Бокассы. Гражданская война в ЦАР и российская ЧВК "Вагнер"

Сейчас на сотрудничество с военным правительством Судана претендует официальная российская армия. Понятно, что Министерство обороны РФ может предложить более широкую номенклатуру вооружения и, следовательно, претендовать на более лакомый кусок ресурсов для аффилированных с российским военным руководством (а не с Пригожиным) компаний.

Версия внутренних распрей никак не противоречит геополитическим планам Кремля. Такой способ ведения политики давно установлен Путиным и привычен для различных аспектов внешней и внутренней политики РФ.

Для демократического мира и особенно Украины важен рост влияния Кремля на мировую торговлю посредством военного присутствия в ареале одной из ключевых мировых транспортных артерий. Ведь общей чертой для всех кремлевских групп влияния являются экспансионистские намерения и средневековые методы ведения дел. А уж какая конкретно "башня Кремля" будет устанавливать свои правила для проплывающих мимо торговых судов — не столь критично.

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