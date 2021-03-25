Контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал, и экскаватор, пытающийся его откопать, стали героями мемов

Контейнеровоз Ever Given сел на мель утром 23 марта, спровоцировав огромную пробку в Суэцком канале, миллионные убытки и волну мемов

Утром 23 марта контейнеровоз "Эвер Гивен" (Ever Given) сел на мель, проходя через Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей в мире, соединяющий Красное и Средиземное моря.

"Эвер Гивен", который следовал из Китая в Нидерланды, имеет длину 400 метров (это примерно длина четырех футбольных полей), ширину 59 метров и может перевозить более 20 тысяч грузовых контейнеров. Это делает его одним из самых больших контейнеровозов в мире.

Контейнеровоз сел на мель, потеряв управление из-за сильного ветра и песчаной бури, сообщили компания-оператор судна и администрация Суэцкого канала. Члены экипажа не пострадали.

И, как оказалось, контейнеровоз уткнулся носом в песчаный берег. Его пытались сдвинуть с помощью восьми буксиров, но безуспешно. Тогда на место прибыл экскаватор, который сейчас пытается освободить нос корабля.

Фото огромного контейнеровоза и крохотного экскаватора уже облетели всю Сеть, и вся ситуация породила десятки мемов.

[ + – ] Перевод: Список того, что я должен сделать/Мой прогресс

[ + – ] Перевод: Этот крохотный эскаватор им не поможет, пошлите этого парня!

[ + – ] Перевод: Отличная находка! Название книги: как избежать столкновения с огромными кораблями

[ + – ] Перевод: Карл, это заблокировало мировую экономику, Карл!

[ + – ] Перевод: Мои задачи!

[ + – ] Перевод: Лучшая часть этого фото — это крошечный экскаватор справа. Я болею за тебя, друг!

[ + – ] Перевод: Моя депрессия и тревожность из-за COVID-19 / Ежедневные прогулки.

Также сиуацию с контейнеровозом сравнили с эпизодом из известного комедийного фильма про суперагента Остина Пауэрса.

Масла в огонь подлил и сайт VesselFinder, который отслеживает движения кораблей. Оказалось, что перед тем, как войти в Суэцкий канал, контейнеровоз "нарисовал" не совсем приличное изображение.

А тем временем, в морской пробке застряло около 160 контейнеровозов, танкеров и прочих кораблей. В 2020 году через Суэцкий канал прошли почти 19 тысяч судов, или в среднем более 50 судов за день. Сейчас они вынуждены или ждать, пока контейнеровоз снимут с мели, или идти в обход мимо Африки, что займет около недели.

[ + – ] Данные с сайта MarineTraffic

[ + – ] Спутниковый снимок застрявшего контейнеровоза

Эксперты считают, что стащить "Эвер Гивен" с мели буксирами невозможно из-за его веса (240 тонн), возможно, его потребуется разгрузить, слить топливо и балластную воду, и раскопать часть берега, что нелегко, потому что почва здесь каменистая и ковши экскаваторов ломаются.

Японская компания Shoei Kisen KK, которой принадлежит контейнеровоз, уже извинилась за неудобства.