Контейнеровоз, який перекрив Суецький канал, і екскаватор, який намагається його відкопати, стали героями мемів

Контейнеровоз Ever Given сів на мілину вранці 23 березня, спровокувавши величезний затор в Суецькому каналі, мільйонні збитки і хвилю мемів.

Вранці 23 березня контейнеровоз "Евер Гівен" (Ever Given) сів на мілину, проходячи через Суецький канал — один з найважливіших торгових шляхів у світі, що сполучає Червоне і Середземне моря.

"Евер Гівен", який прямував з Китаю в Нідерланди, має довжину 400 метрів (це приблизно довжина чотирьох футбольних полів), ширину 59 метрів і може перевозити понад 20 тисяч вантажних контейнерів. Це робить його одним з найбільших контейнеровозів у світі.

Контейнеровоз сів на мілину, втративши керування через сильний вітер і піщану бурю, повідомили компанія-оператор судна та адміністрація Суецького каналу. Члени екіпажу не постраждали.

І, як виявилося, контейнеровоз уткнувся носом в піщаний берег. Його намагалися зрушити з допомогою восьми буксирів, але безуспішно. Тоді на місце прибув екскаватор, який зараз намагається звільнити ніс корабля.

Фото величезного контейнеровоза та крихітного екскаватора вже облетіли всю Мережу і ситуація породила десятки мемів.

[ + – ] Переклад: Список того, що я повинен зробити/Мій прогрес

[ + – ] Переклад: Цей крихітний ескаватор їм не допоможе, відправте цього хлопця!

[ + – ] Переклад: Відмінна знахідка! Назва книги: як уникнути зіткнення з величезними кораблями

[ + – ] Переклад: Карл, це заблокувало світову економіку, Карл!

[ + – ] Переклад: Мої завдання

[ + – ] Переклад: Краща частина цього фото — це крихітний екскаватор справа. Я вболіваю за тебе, друже!

[ + – ] Переклад: Моя депресія і тривожність через COVID-19/Щоденні прогулянки.

Також ситуацію з контейнеровозом порівняли з епізодом з відомого комедійного фільму про суперагента Остіна Пауерса.

Масла у вогонь підлив і сайт VesselFinder, який відстежує рухи кораблів. Виявилося, що перед тим, як увійти в Суецький канал, контейнеровоз "намалював" не зовсім пристойне зображення.

А тим часом, в морському заторі застрягло близько 160 контейнеровозів, танкерів і інших кораблів. У 2020 році через Суецький канал пройшли майже 19 тисяч суден, або в середньому понад 50 суден за день. Зараз вони змушені або чекати, поки контейнеровоз знімуть з мілини, або йти в обхід повз Африку, що займе близько тижня.

[ + – ] Дані з сайту MarineTraffic

[ + – ] Супутниковий знімок застряглого контейнеровоза

Експерти вважають, що витягнути "Евер Гівен" з мілини буксирами неможливо через його вагу (240 тонн), можливо, його потрібно розвантажити, злити паливо і баластну воду, і розкопати частину берега, що нелегко, тому що грунт тут кам'янистий і ковші екскаваторів ламаються.

Японська компанія Shoei Kisen KK, якій належить контейнеровоз, вже вибачилася за незручності.