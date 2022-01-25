Войны за воду. Реки Ферганской долины как контрольный пакет для управления Средней Азией

Мы живем в мире, где "Золотой миллиард" увлечен гонкой за более качественным обеспечением быта и досуга. В это же самое время все остальное население Земли продолжает бороться за удовлетворение ключевых биологических потребностей, главной из них является потребность в питьевой воде.

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Именно так: в ХХІ веке большинство населения планеты озабочено вовсе не передовыми технологиями вроде VR и метавселенных, и не перспективами туристических полетов на Марс. Миллионы людей ежедневно переживают о том, удастся ли им получить чистую воду для нужд собственного дома.

[ + – ] В XXI веке чистая питьевая вода остается ключевым ресурсом Фото: pexels.com

Издавна цивилизации формировались вокруг воды. Древний Египет, Китай, Месопотамия, Индия – это все речные цивилизации. Римская империя — Средиземноморская цивилизация. А уж нынешняя Западная цивилизация сама себя именует Североатлантической. Изменялись масштабы, однако вода оставалась константой. Вода — это источник жизни на планете. Человек и планета на 2/3 состоят из воды и потому неудивительно, что и высшее творение человека — цивилизация — базируется на водных объемах.

Далеко не всегда вода является неотъемлемым элементом ландшафта. Значительную часть суши занимают пустыни, степи, прерии, тундры. Там доступ к питьевой и даже просто к воде является исключением из правил. Поэтому места, где вода пробивалась на поверхность, сразу как магнитом притягивали к себе людей. Так в пустынях возникали оазисы – слово, ставшее метафорическим определением обретенного счастья и достоверных надежд.

Может сложиться впечатление, что весь этот "водоцентризм" — рудимент далекого прошлого, а оазис — архаизм, который встречается только в сказках и поэтических произведениях. Однако на самом деле человечество и сейчас продолжает зависеть от воды. Наша физиология за миллионы лет эволюции не изменилась: мы по-прежнему нуждаемся в живительной влаге. Каждый день.

[ + – ] Далеко не везде чистая питьевая вода доступна. Оазис в пустыне – слово, ставшее метафорическим определением обретенного счастья и достоверных надежд Фото: pexels.com

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Технические возможности перенесли проблему водоснабжения из рук обывателей в кабинеты чиновников. Но это не изменило основную сущность. Вода остается ключевым ресурсом. Это без нефти человек может прожить всю жизнь, а без воды не протянет и двух дней. Конечно, сейчас человек может жить вдали от природных источников воды и платить за ее доставку (в том числе, оплачивая инфраструктуру, необходимую для добычи воды, концентрации и транспортировки по трубопроводам). И цены на воду, которые в разных уголках мира очень отличаются, указывают нам, насколько нужно поработать в каждой локации, чтобы обеспечить их обитателей водой.

Никуда не исчезли и оазисы. Просто теперь это не цветущие сады в пустыне, а целые заселенные регионы. Одним из таких является Ферганская долина, расположенная в Средней Азии. Это древний оазис, который по воле советских вождей сейчас оказался на территории трех независимых государств – Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Большинство территорий этих государств занимают пустыни и горы. Поэтому богатая плодородными почвами и доступными водными ресурсами Ферганская долина является главным сокровищем для каждой из стран. И тем, кто потеряет доступ к ней, останется только надеяться на волю победителя.

Контроль над Ферганской долиной является контрольным пакетом для правления в южной части Средней Азии.

О Ферганской долине знали еще со времен Александра Македонского. Она лежала на пересечении эллинистической и китайской цивилизаций. Сейчас Ферганская долина представляет собой окруженный горами эллипс длиной 300 км и шириной около 170, что составляет 5% площади Средней Азии. Тем не менее, на ее территории проживает 20% населения региона – около 15 млн человек.

[ + – ] Ферганская долина представляет собой окруженный горами эллипс длиной 300 км и шириной около 170 Фото: pexels.com

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Водные ресурсы долины формируют реки Амударья и Сырдарья, стекающие с вершин Тянь-Шаня. В советские времена вдоль их русла возвели многочисленные мелиоративные сооружения, на протяжении течений — дамбы и гидроэлектростанции. Взаимоисключающие параграфы. Эти реки стали артериями региона, где 90% населения занимается сельским хозяйством, а также источником дешевой энергии. Однако после распада СССР распределение этих ресурсов не стало равномерным.

Во времена СССР вся Ферганская равнина была объединена в рамках одной страны. Однако с ослаблением советской власти стали все чаще вспыхивать межэтнические конфликты: с 1989 года их произошло несколько десятков (разных по масштабам). И в основе большинства этих столкновений лежала борьба за право использования общих водных ресурсов.

Именно распределение контроля за водными ресурсами — это бомба замедленного действия, взрыв которой может вызвать масштабный военный конфликт, в который будет вовлечена вся Средняя Азия. Ведь одно дело, когда две деревни конфликтуют за водонапорную башню, а другое — когда от режима работы дамб, контролируемых одним государством, зависит экономика и доступ к воде миллионов жителей другого.

[ + – ] Фактически водные ресурсы Ферганской долины контролируют Кыргызстан и Таджикистан Фото: Википедия

Фактический контроль за водными ресурсами в Ферганской долине оказался в руках Кыргызстана и Таджикистана: через их территории реки Амударья и Сырдарья текут в Узбекистан, чья экономика базируется на экспорте хлопка, поэтому страна постоянно нуждается в воде для орошения полей. 90% электроэнергии Таджикистан и Кыргызстан получают от гидроэлектростанций, которые питаются энергией именно этих рек. Зимой, когда уровень вод в Амударье и Сырдарье падает, в Таджикистане и Киргизстане происходит систематическое отключение электроэнергии, что никак не способствует развитию экономики. Поэтому Таджикистан и Кыргызстан продолжают строительство дамб. Эксперты считают, что энергетический потенциал упомянутых рек раскрыт всего на 10%. То есть, количество дамб можно увеличить в девять раз. При этом за последние годы наполняемость Сырдарьи уменьшилась на 30%.

Так останется ли вообще вода для Узбекистана, если таджики и киргизы решат полностью реализовать свой потенциал в производстве гидроэнергетики? А ведь получается, что от решений властей Кыргызстана и Таджикистана зависит экономика, благосостояние и даже самое физическое выживание жителей Узбекистана. Можно ли представить более взрывоопасную ситуацию?

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[ + – ] Узбекистан постоянно нуждается в воде для орошения полей Фото: GettyImages.com

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А если предположить, что из-за коррупции и халатности киргизских (или таджикских — в обеих странах с этим большие проблемы) чиновников на дамбе произойдет техническая поломка? Кто тогда ответит за жизнь узбеков?

Не верится, что в ХХІ в. люди могут гибнуть за воду? Это уже происходит. Весной 2021 года в Ферганской долине в результате пограничной стычки между таджиками и киргизами погибли 55 человек. Сотни получили ранения. Тысячи стали беженцами. Одна из версий конфликта – ссоры из-за распределения мелиоративных вод. Вот и мини-версия большой войны из-за дамбы.

Вот так парадоксально выглядит наша планета в ХХІ веке: казалось бы, достижения человеческого разума позволяют вот-вот заглянуть за края Солнечной системы, а в пустынях Средней Азии – той самой, где находится первый и самый большой в мире космодром и откуда человек впервые отправился в космос — люди убивают друг друга за возможность оросить поля и пастбища.

И там же, основываясь на современных технологиях и без применения ядерного оружия, одна страна может в прямом смысле.уничтожить 20% населения региона, просто перекрыв им воду.

В ХХ веке черным золотом называли нефть. В ХХІ – после тысячелетий борьбы за золото настоящее, черное и зеленые бумажки — человечество может вернуться к борьбе за то, что ему действительно жизненно необходимо – воду. Но вряд ли это можно назвать взлетом человеческой мысли.