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В городах Казахстана, Узбекистана и Киргизии пропало электричество (видео)

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отключение электричества в Центральной Азии
Фото: Скриншот

В столицах не работают светофоры, насосы для подачи питьевой воды, остановлены метро и аэропорты. На канатной дороге застряли туристы.

Сегодня утром, 25 января, были зафиксированы масштабные перебои в подаче электроэнергии во многих городах Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Об этом сообщает агентство "РБК".

В Казахстане электричество пропало в некоторых районох Алматы,Тараза, Шымкента и других регионах. В Алматы подачу электроэнергии частично восстановили, однако в некоторых районах города не работают светофоры. В акимате причину масштабных перебоев объясняют тем, что из-за аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии в сети упало напряжение, поэтому сработала автоматика частотной разгрузки на подстанциях. В данный момент ведутся работы по переподключению.

В столице Узбекистана Ташкенте и других городах страны отключилось электричество из-за крупной аварии в энергосистеме. Во многих города Узбекистана из-за отключений насосных станций не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение. В Ташкенте остановлены аэропорт и метро, отключены светофоры, потухли инфоэкраны, на дорогах образовались автомобильные пробки. Власти обратились к жителям с просьбой не выезжать на личном транспорте без крайней необходимости.

Агентство РИА сообщает, что из-за отключение электричества остановилась канатная дорога на курорте Амирсой. Поэтому туристы вынуждены висеть в своих креслах, дожидаясь возобновления работы дороги.

В Киргизии электричество отключено в большей части Бишкека и еще нескольких городах, в том числе в Оше. Из-за проблем с электроснабжением по всему Бишкеку не работают насосные станции, поэтому приостановлена подача воды. Жителей просят по возможности ограничить использование электроприборов.

в Бишкеке не работают светофоры
в Бишкеке не работают светофоры

Аэропорт "Манас" работает на половине мощности генератора, из-за этого приостановлена регистрация на некоторые рейсы. Сообщается, что по поручению Министерства энергетики Кыргызской Республики энергетические компании начали поэтапное восстановление энергоснабжения потребителей.

Остановилась канатная дорога на киргизском курорте Чункурчак
Остановилась канатная дорога на киргизском курорте Чункурчак

Ранее сообщалось, что в Украине достаточное количество топлива на складах ТЭЦ, поэтому никаких отключений электроэнергии в ближайшее время не ожидается.