В городах Казахстана, Узбекистана и Киргизии пропало электричество (видео)

В столицах не работают светофоры, насосы для подачи питьевой воды, остановлены метро и аэропорты. На канатной дороге застряли туристы.

Сегодня утром, 25 января, были зафиксированы масштабные перебои в подаче электроэнергии во многих городах Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Об этом сообщает агентство "РБК".

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В Казахстане электричество пропало в некоторых районох Алматы,Тараза, Шымкента и других регионах. В Алматы подачу электроэнергии частично восстановили, однако в некоторых районах города не работают светофоры. В акимате причину масштабных перебоев объясняют тем, что из-за аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии в сети упало напряжение, поэтому сработала автоматика частотной разгрузки на подстанциях. В данный момент ведутся работы по переподключению.

В столице Узбекистана Ташкенте и других городах страны отключилось электричество из-за крупной аварии в энергосистеме. Во многих города Узбекистана из-за отключений насосных станций не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение. В Ташкенте остановлены аэропорт и метро, отключены светофоры, потухли инфоэкраны, на дорогах образовались автомобильные пробки. Власти обратились к жителям с просьбой не выезжать на личном транспорте без крайней необходимости.

Агентство РИА сообщает, что из-за отключение электричества остановилась канатная дорога на курорте Амирсой. Поэтому туристы вынуждены висеть в своих креслах, дожидаясь возобновления работы дороги.

В Киргизии электричество отключено в большей части Бишкека и еще нескольких городах, в том числе в Оше. Из-за проблем с электроснабжением по всему Бишкеку не работают насосные станции, поэтому приостановлена подача воды. Жителей просят по возможности ограничить использование электроприборов.

[ + – ] в Бишкеке не работают светофоры

Аэропорт "Манас" работает на половине мощности генератора, из-за этого приостановлена регистрация на некоторые рейсы. Сообщается, что по поручению Министерства энергетики Кыргызской Республики энергетические компании начали поэтапное восстановление энергоснабжения потребителей.

[ + – ] Остановилась канатная дорога на киргизском курорте Чункурчак

Ранее сообщалось, что в Украине достаточное количество топлива на складах ТЭЦ, поэтому никаких отключений электроэнергии в ближайшее время не ожидается.